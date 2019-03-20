Коболев призвал Украину запастись газом

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20 марта, среда | Последнее обновление — 16:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Ядерный бомбардировщик ВВС США отработал условную атаку на базу Балтфлота
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект
Назарбаев прощается, но никуда не уходит
Андрей Манчук, политолог
Бывший президент сохраняет полный контроль над Советом безопасности, который превратился во влиятельную структуру, координирующую деятельность силовиков. Это дублирующее, а вернее, основное настоящее правительство Казахстана. Подробности...
Как олигарх Игорь Коломойский спасет Украину
Глеб Простаков, журналист
Последние опросы фиксируют преобладание в украинском обществе запроса на мир. Мир становится более выгодным вложением. В 2014–2015 годах Игорь Коломойский неудачно инвестировал в войну. В 2019-м может стать спонсором мира. Бизнес, ничего личного. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
В чем причина материнского безумия
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Дискуссия о том, обладает ли душой эмбрион, стара как мир. Разумом, впрочем, точно не обладает. И жестоко, но факт: изъятый из тела женщины эмбрион не будет, корчась от жажды, есть стиральный порошок, ожидая мать, которая не придет. Подробности...
Обсуждение: 73 комментария
«Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»
«Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)Подробности...
В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей
Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в СетиПодробности...
Отчеканены пять рублей с Крымским мостом
Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с РоссиейПодробности...
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