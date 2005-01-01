На Украине оценили последствия потери транзита российского газа

Украина лишится не менее 3-5 млрд долларов в случае утраты транзита российского газа, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

«Труба, которая с 1 января [2020 года] будет пустая без прокачки, – страна потеряет минимум 3-5 млрд долларов», – заявил он в эфире телеканала «112 Украина». Его слова передает РИА «Новости».

«Страна потеряет территорию для транзита газа и нефти, и что с нами будет, на чем будем зарабатывать? Огурцы будем выращивать где-то в Польше?» – задался вопросом парламентарий.

Рабинович призвал представителей украинских властей «ехать договариваться» с Москвой.

Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев говорил, что Газпром якобы уже начал официально уведомлять страны, которые граничат с Украиной или находятся в зависимости от транзита через нее, что с начала 2020 года этого транзита не будет.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает 1 января 2020 года. На данный момент стороны не пришли к новому соглашению. Обсуждение нового транзитного контракта планируется в мае.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Украина сделала все для потери газового транзита.