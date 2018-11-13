Как Газпрому удалось повернуть «Турецкий поток» в Болгарию

Газпром, судя по всему, определился с маршрутом для второй нитки «Турецкого потока» по европейской территории. Он практически повторяет путь закрытого четыре года назад «Южного потока». Однако на этот раз шансы довести дело до конца серьезно возросли. Как Газпром намерен перехитрить Еврокомиссию с помощью ее же собственных правил?

Долгое время Газпром никак не мог решить, какой маршрут выбрать для продолжения второй нитки «Турецкого потока» по европейской территории. Обсуждалось два варианта маршрута. Изначально речь шла о пути через Грецию в Италию. Однако прошедшей весной «проснулась» Болгария, которая очень сожалела о закрытии «Южного потока» и не хотела упускать те выгоды, которые сулит ей «Турецкий поток». Конечно, прямого газопровода через Черное море из России в Болгарию уже не будет. Однако из Турции труба легко может идти в Болгарию, далее в Сербию, Венгрию, Словакию и Австрию, где находится конечный пункт сдачи-приема российского газа (прописано во всех долгосрочных контрактах Газпрома с европейскими покупателями).

Именно на этом маршруте и остановил свой выбор Газпром, уверяет «Коммерсант» со ссылкой на данные операторов газотранспортных систем Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии за октябрь – ноябрь 2018 года. Эти операторы уже провели аукционы на бронирование новых мощностей (Open Season) с 1 января 2020 года на 20 лет. Такая процедура предусмотрена законодательством Евросоюза и необходима для строительства новых газопроводов. В этих аукционах участвует Газпром, который готов забронировать все предложенные мощности. Иными словами, именно российская компания готова поставлять газ в эти страны.

Исходя из аукционов, на входе из Турции предлагается забронировать 15,8 млрд кубометров газа с 1 января 2020 года на 20 лет. Это совпадает с мощностью второй нитки «Турецкого потока». В итоге поставки в Болгарию и Сербию через «Турецкий поток» планируется начать в 2020 году, в Венгрию – в 2021 году, а в Словакию – во второй половине 2022 года.

Это повод для гордости Газпрома после неудачи с «Южным потоком». Однако официально Газпром так и не заявил о выборе конкретного маршрута. Чем же объясняется такая скрытность?

«Скрывать было логично. Потому что как только вы объявите, куда пойдет труба, сразу же обрушится шквал давления, критики и угроз. Мы все это видели в ситуации с Болгарией в 2014 году, когда ей напрямую угрожали. ЕК и ее тогдашний председатель Баррозу на нее давили. Постоянные делегации в Болгарию приезжали. И закончилось все тем, что делегация американских сенаторов с покойным Маккейном приехала и додавила болгар. И то же самое организовали бы и сейчас», – считает Игорь Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Информация просочилась теперь, возможно, потому что время пришло: в понедельник завершилось строительство морской части «Турецкого потока». «Одна ветка врежется в газотранспортную систему Турции, а вторая буквально свернет направо и пойдет в Болгарию. Там небольшая перемычка из Турции в Болгарию, и строить новый газопровод болгарам на своей территории, по сути, не надо. Потому что будет использоваться уже существующий газопровод, который сейчас качает газ из России в Турцию через Украину, Румынию и Болгарию», – объясняет Юшков.

Как только заработает первая нитка «Турецкого потока», эта труба освободится, потому что Турция будет получать газ полностью прямыми газопроводами по Черному морю («Голубому» и «Турецкому» потокам). И по освободившейся трубе российский газ пойдет из Турции через Болгарию в реверсном режиме (то есть в обратном направлении). Однако надо будет построить трубу из Болгарии на границе с Сербией, и далее по территории Сербии, Венгрии и т. д.

Но главное, что, в отличие от «Южного потока», помешать проекту на этот раз будет намного сложнее. И вот почему.

У ЕК больше нет юридической возможности придраться к невыполнению Третьего энергопакета ЕС. Наоборот, Болгария вместе с другими странами и Газпромом сможет требовать от ЕК выполнения своего же европейского энергетического законодательства.

Атака против «Южного потока» была организована под соусом нарушения норм Третьего энергопакета. По ним, Газпром не может одновременно и владеть газопроводом, и качать по нему свой газ, и продавать его европейцам. Это создает монопольное положение, считает ЕК. Причем проект газопровода был инициирован и были подписаны межправсоглашения еще до вступления в силу Третьего энергопакета. Однако Газпром все равно обвинили в нарушении этих норм.

Теперь же Газпром строить трубы по европейской территории не собирается. Это будут делать сами европейские страны, которые выставляют на аукционах мощности и хотят получать газ. «Если есть заявка и продавец, то в рамках директивы ЕК, связанной с антимонопольным регулированием, операторы национальной газотранспортной системы должны построить инфраструктуру на свои деньги. Потом эти инвестиции должны возвращаться за счет тарифа на транзит. А Газпром резервирует мощности, но они не переходят в его собственность», – объясняет Юшков. Таким образом, ЕК в рамках своих правил должна быть не против новых труб в Сербии, Венгрии, Словении, а требовать от них их строительства. Главное, что у ЕК теперь нет юридических оснований, чтобы запретить этим странам строить газопроводы, как в предыдущий раз.

«Думаю, что стратегия Газпрома должна быть такая же: давить на то, чтобы европейцы выполнили собственные законы», – говорит Юшков. В этом и заключается главная хитрость Газпрома и Болгарии, и остальных заинтересованных стран.

К сожалению, говорить, что все риски полностью ушли, преждевременно. «Думаю, что будет ожесточенная битва за этот проект, американцы будут сильно давить, а украинцы уже начали. Накал будет как с «Северным потоком – 2», – говорит Юшков. При этом Болгария, Сербия, Венгрия – это все-таки не Германия, которая стоит за северной трубой.

Однако теперь недругам Газпрома придется использовать только политические инструменты давления. Помешать может только скрытое или открытое политическое давление. Конечно, США через Брюссель и напрямую будут пытаться надавить на каждого участника проекта, как это было в деле с «Северным потоком – 2». Но на санкции против второй нитки «Турецкого потока» США вряд ли решатся. Потому что это будут санкции не против России, а против Турции и против европейских стран. Газпрому принадлежит только морская часть газопровода.

Ввести санкции против российского газа на юге может Брюссель. Но это будет крайне опасно для всех поставок газа в Европу из России. Вряд ли ЕС решится на такой отчаянный шаг.

На эту тему

Наконец, на этот раз у Болгарии и других европейских участников «Турецкого потока» есть важный контраргумент для Брюсселя. «Болгария будет апеллировать к прецеденту. Если немцам дали построить «Северный поток – 2», значит, любые газопроводы из России – это не политические, а экономические проекты. Значит, их можно строить. Это раньше их убеждали, что «Южный поток» – это политический проект, но теперь все понимают, что это не так. Немцам дали, а почему болгарам не даете?» – говорит Юшков.

Упустив по ошибке крайне выгодный «Южный поток», который позволил бы болгарам жить припеваючи на транзите целых 60 млрд кубометров газа, они теперь будет намного ожесточеннее будут отстаивать свое право на вторую нитку «Турецкого потока» и транзит 11 млрд кубов.

Наконец, стоит объяснить, почему был выбран именно маршрут газопровода через Болгарию, а не альтернативный через Грецию в Италию. Во-первых, он наиболее проработан еще со времен «Южного потока», и чуть ли не землеотводы уже есть, говорит эксперт.

Во-вторых, часть трубы из Турции в Болгарии уже есть, ее и строить не надо, это экономит и время, и средства.

В-третьих, что касается строительства инфраструктуры по европейской территории, то это уже будут не газпромовские деньги.

В-четвертых, «смысла тянуть трубу в Грецию вообще не было, только от безысходности разве что», считает Юшков. Альтернативный маршрут в Грецию и далее на юг Италии объективно хуже, потому что там спрос на российский газ меньше. «Греция потребляет 3 млрд кубов, а на юге Италии наш газ не особо нужен. Во-первых, на юге Италии потребление не растет, так как вся промышленность сосредоточена на севере страны. Во-вторых, на юг Италии приходит сразу два газопровода из Алжира», – говорит Юшков.

Наконец, если тянуть вторую нитку «Турецкого потока» через Грецию, то остается большой вопрос, а как Газпром будет питать Балканы? Получается, что придется оставлять транзит через Украину, чтобы запитывать ту же самую Болгарию, Румынию, Сербию, Венгрию, Австрию. А это, на минуточку, более 15 млрд кубов газа. Болгарский вариант со всех сторон лучше.