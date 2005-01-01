Нафтогаз назвал предложение Газпрома «несерьезным»

«Нафтогаз Украины» заявляет, что покупает газ в ЕС по цене в 217–226 долларов за тысячу кубометров.

Нафтогаз в Facebook назвал скидку в 25% «несерьезной», заявив, что Газпром по решению Стокгольма должен снизить цену на 48%.

Компания сообщила, что в марте «на открытых торгах в ЕС» средняя цена на газ составила 226 долларов, а в апреле снизится до 217.

Напомним, руководитель Газпрома Алексей Миллер заявил, что Россия может поставлять газ украинским потребителям на четверть дешевле, чем сейчас за него платят украинские потребители.