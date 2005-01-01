Россия предложила поставлять газ украинским потребителям на четверть дешевле

Россия может поставлять газ Украине на четверть дешевле, чем сейчас за него платят украинские потребители, заявил руководитель Газпрома Алексей Миллер на встрече премьера Дмитрия Медведева с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко.

«Газпром готов пойти на переговоры по заключению нового контракта на поставку на украинский рынок на прямую российского газа. Конечно, сегодня рано говорить о конкретной цене по такому контракту, но, зная запредельный уровень, заоблачный уровень цен для конечных потребителей, который есть сегодня на украинском рынке, можно абсолютно точно сказать, что по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для конечного потребителя на Украине будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен», – сказал Миллер, на встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко, передает ТАСС

Бойко в ходе переговоров заявил о готовности предложить России различные варианты продления транзитного контракта по газу.

Глава украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, также присутствовавший на встрече, заявил, что необходимо вернуться к идее создания на Украине газотранспортного консорциума при участии Газпрома.

«Нет сомнения, что Газпром закончит в текущем году строительство «Северного потока – 2», после чего украинская ГТС окажется пустой. Так что я вижу выход в одном, нужен газотранспортный консорциум, чтобы заинтересовать, со одной стороны Газпром, заинтересовать потребителя в Европе и заинтересовать Украину», – пояснил свое предложение Медведчук.

Бойко в свою очередь добавил, что нынешняя киевская власть не проявляет активности в решении этого вопроса.

«Мы видим, что сегодняшняя власть должной активности не проявляет, а это более 50 тыс. рабочих мест в нашей стране, более 3 млрд доходов в бюджет, мы не можем позволить, чтобы этот контракт был остановлен, это создаст серьезные проблемы нашей газотранспортной системе», – заключил он.

Напомним, ранее стало известно, что премьер Медведев проводит в Москве встречу с с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко.