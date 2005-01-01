Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит встречу с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко.

Глава российского правительства в ходе встречи с украинскими политиками заявил, что Москва не видит сигналов от Киева по поводу ситуации с окончанием контракта на транзит газа, передает РИА «Новости».

Напомним, согласно последним данным социологических опросов, за Юрия Бойко готовы проголосовать 10,2% избирателей на предстоящих выборах президента Украины.