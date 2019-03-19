Порошенко за две недели до выборов оказался лидером антирейтинга

Почти половина избирателей Украины не проголосовала бы за нынешнего президента страны Петра Порошенко ни при каких обстоятельствах, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов, «почти половина избирателей не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах», передает ТАСС.

За кандидата Юлию Тимошенко «не отдали бы свои голоса около 30%, за Юрия Бойко – 19%, Олега Ляшко – 17%, Владимира Зеленского – 13%».

При этом 20,8% опрошенных считают, что следующим президентом будет именно Порошенко, у Зеленского и Тимошенко почти равные шансы –19,5% и 18,6% соответственно.

Отмечается, что симпатии избирателей за последнее время практически не изменились. Президентский рейтинг продолжает возглавлять кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, за которого готовы отдать голос 24,9% тех, кто определился с выбором.

Вслед за ним идет Тимошенко с поддержкой 18,8%, Петр Порошенко – на третьем месте с 17,4%. За Бойко готовы проголосовать 10,2% избирателей, за лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко 9,4%, лидера радикальной партии Олега Ляшко 5,8%.

Остальные кандидаты набирают менее 5% электоральных симпатий.

Кроме того, каждый шестой на Украине еще не определился с выбором кандидата, в основном это наименее обеспеченные граждане и жители сел.

Опрос проводился с 9 по 15 марта, всего было опрошено 2 тыс. 500 респондентов возрастом 18 лет и старше. Погрешность результатов может составлять до 2%.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта.

Ранее в Кремле назвали лучший вариант на выборах президента Украины.