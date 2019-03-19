Песков назвал избрание «президента мира» на Украине лучшим вариантом для России

Лучшим вариантом для Москвы станет, если президентом Украины будет избран человек, нацеленный не на конфронтацию, а на выстраивание мира со всеми странами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел на Украине и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией. Это можно сказать однозначно», – отметил он, передает ТАСС.

Песков также сообщил, что отношения между Россией и Украиной однозначно не станут лучше при нынешнем украинском президенте Петре Порошенко.

«Президент вчера, находясь в Крыму, весьма исчерпывающе охарактеризовал свое отношение к перспективам выстраивания хоть каких-то отношений с нынешним руководством Украины. Это было сделано весьма красноречиво и не нуждается в каких-то дополнениях. Что касается того, при ком может быть лучше для наших двусторонних отношений, можно сказать однозначно, что, опять же, при нынешнем лучше быть не может. В остальном нужно следить и внимательно смотреть за тем, что будет происходить», – заявил Песков.

Так он ответил на вопрос, есть ли среди нынешних кандидатов в президенты Украины человек, при котором отношения Москвы и Киева развивались бы более плодотворно, чем сейчас.

Напомним, президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.