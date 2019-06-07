Газпром предложил Украине газ на 25% дешевле «европейского»

Газпром готов начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер по итогам встречи с лидерами украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

«Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время», – сказал он в ходе Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

Глава Газпрома также заявил, что заключение прямого контракта на поставки газа Украине важнее контракта на транзит.

«В последнее время неоправданно большое внимание уделяется только вопросу продления контракта на транзит. На самом деле первым, самым главным и самым значимым вопросом является заключение прямого контракта на поставку российского газа на Украину», – сказал он.

Напомним, «Нафтогаз» ранее называл скидку в 25% «несерьезной». По мнению украинской компании, Газпром по решению Стокгольма должен снизить цену на 48%.