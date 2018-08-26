Порошенко отметил одну тысячу дней «без российского газа»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на этой неделе исполнилась одна тысяча дней без российского газа.

«Нас россияне больше не загонят и не поставят на колени своей газовой удавкой и газовым шантажом. Так же, как мы выиграли Стокгольмский арбитраж, и россияне заплатят Украине убытки в 4,6 млрд долларов, так же, как несколько дней назад исполнилась тысяча дней, как мы живем без российского газа», – передает его слова РИА «Новости».

Отметим, что газ, который Украина получает из Европы, на самом деле тоже российский, только идущий по реверсу. Зимой бывший глава департамента финансового контроля министерства обороны Украины Максим Гольдарб заявил, что Киев, отказавшись от закупок газа напрямую у России и перекупая его у европейских поставщиков, потерял около 1 млрд долларов.