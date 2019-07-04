В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией

Топ-менеджер «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов заявил, что компания готова к «честным и открытым переговорам» с коллегами из России по вопросу продления контрактов на поставку и транзит газа.

«С моей точки зрения, это коммерческие переговоры, и коммерческие переговоры должны проходить между представителями компаний... Мы готовы к честным, открытым переговорам», – заявил РИА «Новости» представитель украинской компании.

По его словам, следующий этап переговоров может состояться после выборов в Верховную раду.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер предупредил, что если Киев откажется от прямого контракта с Россией на поставку газа, то возможности для реверса российского газа из Европы у Украины может не оказаться. Он также отметил, что, по законам ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту газа до истечения действующего договора.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник объяснил украинцам, почему Новый год без российского газа не будет веселым.

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