Украинцам объяснили, почему Новый год без российского газа не будет веселым

С 1 января 2020 года украинцам будет явно не до смеха, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя слова главы Газпрома Алексея Миллера о том, что после окончания срока действия договора о транзите российского газа через Украину «будет весело».

«Транзит российского газа через Украину реально под вопросом, потому что не достигли соглашения. А это значит, что Украина может вообще без газа остаться. Ведь даже газ, добываемый внутри страны, не доходит до регионов из-за устройства украинской газотранспортной системы», – приводит слова украинского политика ФАН.

Так Олейник прокомментировал слова Миллера о судьбе транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года, когда прекратится срок действия действующего контракта. «Как будут развиваться события 1 января, вы спрашиваете. 1 января – Новый год, новогодний праздник. Ну а если Новый год, значит, будет весело», – сказал глава Газпрома.

«Чтобы собственный газ был подан украинским потребителям, нужно поддерживать в системе определенное давление с помощью технического газа. Лишившись транзита российского газа, Украина лишится газа вообще. А это уже энергетический коллапс», – добавил Олейник, возмутившись тем, что украинское руководство не занимается вопросом существования страны без транзита газа из России.

«Нищие украинцы сегодня платят за газ по 300 долларов, а богатые европейцы – по 120, по 200 долларов. И это все один и тот же газ из России, но только прогоняемый для украинцев через Европу, за что людям приходится переплачивать, кормя коррупционную составляющую», – подчеркнул он, добавив, что президент Украины Владимир Зеленский, похоже, этим не обеспокоен.

«Это все очень печально. Перспективы для украинцев в 2020 году далеко не радужные: если не энергетический коллапс, то заоблачная плата за газ, которую никто не потянет. Поэтому слова господина Миллера о том, что 1 января будет праздник и будет весело, – это не про нас. Простым украинцам будет не до смеха. А все потому, что нет государства, есть территория, которую каждый пытается обобрать», – добавил Олейник.

В свою очередь депутат Верховной рады Дмитрий Святаш заявил, что руководство Нафтогаза поставило Украину на грань энергетической катастрофы. «Если контракт не будет подписан, лично председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Кобалев и директор по развитию бизнеса Нафтогаз Юрий Витренко пойдут под суд», – заявил Святаш. «Это два преступника. Нужно понимать: их место в тюрьме», – добавил парламентарий.

Он призвал руководство Нафтогаза «не подгавкивать» бывшему президенту страны Петру Порошенко о том, что Украина будет получать газ из Европы. «Не получает Украина газ из Европы. Она получает российский газ по европейским ценам», – подчеркнул депутат Рады.

Накануне Миллер заявил, что в случае отказа Украины от прямого контракта с Россией на поставку газа могут возникнуть проблемы с реверсом российского газа из Европы.