Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.3 комментария
Песков: Киевскому режиму становится день ото дня тяжелее
Положение властей Украины постоянно ухудшается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Режиму становится тяжелее и тяжелее день ото дня. И сейчас им будет тяжело. Поэтому делают они воинственное провокационное заявление или не делают, наши военные уж точно знают, что им делать и как», – сказал представитель Кремля в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал ежедневное ухудшение положения украинских войск на линии боевого соприкосновения.
Днем ранее представитель Кремля отметил стремительное ухудшение экономической ситуации на Украине.
До этого он предупредил о неминуемом ухудшении условий мирного соглашения для киевских властей при затягивании переговорного процесса.