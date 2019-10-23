Медведев провел встречу с Медведчуком

Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

«На встрече, которая прошла в среду вечером, обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между партиями», – сообщили в пресс-службе «Единой России», передает РИА «Новости».

Напомним, летом 2019 года Дмитрий Медведев уже встречался с Виктором Медведчуком. Тогда речь шла о межпарламентском взаимодействии России и Украины, а также о ситуации с транзитом газа.