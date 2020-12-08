Кремль назвал условие производства вакцины «Спутник V» на Украине

Вероятность производства вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции на Украине зависит от решения украинского руководства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Производство зависит от разрешения властей», – сказал Песков РИА «Новости».

Также Песков сообщил, что у российского лидера пока нет планов по встрече с приехавшим в Россию главой политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

Медведчук во вторник приехал в Центр Гамалеи, там он встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и директором центра Александром Гинцбургом для обсуждения использования российских вакцинных разработок на Украине. В РФПИ заявили, что выпуск готовой формы вакцины «Спутник V» на территории Украины наладила фармкомпания Биолек, производственные мощности готовы.

Гинцбург сообщал, что центр готов обучить украинских специалистов для вакцинирования украинцев.