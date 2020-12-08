Россия предложила обучить украинских специалистов вакцинированию от COVID-19

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что центр готов обучить украинских специалистов для вакцинирования граждан Украины от коронавируса.

«Мы сделаем все максимально, на что мы способны и по времени, и по качеству, чтобы перенести эту технологию, обучить специалистов на той площадке, которую, соответственно, вы подобрали на территории Украины, я вам гарантирую, что это мы сделаем максимально быстро», – заявил Гинцбург в ходе встречи с главой политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает РИА «Новости».

В свою очередь Медведчук в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Украина может начать производство вакцины «Спутник V» как минимум на экспорт в третьи страны. Он также отметил, что производственные мощности для этого есть.

«Сейчас вопрос заключается в следующем: что это предприятие может начать производство вакцины как минимум на экспорт в третьи страны, но наша главная задача, моя главная задача как представителя сегодня с Украины, который реализует просьбу тысяч наших граждан, общественных организаций, политических сил – в том, чтобы такое производство проводилось на территории Украины в интересах украинских граждан», – сказал Медведчук. По его словам, фракция готова «сделать все», чтобы на Украине был налажен выпуск вакцины для украинских граждан.

Во вторник глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» прибыл в Центр Гамалеи, где встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и директором центра Александром Гинцбургом для обсуждения использования российских вакцинных разработок на Украине. В РФПИ заявили, что выпуск готовой формы вакцины «Спутник V» на территории Украины наладила фармкомпания Биолек, производственные мощности готовы.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В среду президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.