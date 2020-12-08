В РФПИ заявили о налаживании выпуска вакцины «Спутник V» на Украине

Выпуск готовой формы вакцины «Спутник V» на территории Украины наладила фармкомпания Биолек, производственные мощности готовы, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Во вторник глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук прибыл в Центр Гамалеи, где встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и директором центра Александром Гинцбургом для обсуждения использования российских вакцинных разработок на Украине, передает РИА «Новости».



«РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний – АО «Биолек». Производственные мощности «Биолек», на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP», – заявили в фонде.



«РФПИ подтверждает готовность к сотрудничеству и совместной работе для организации поставок и производства вакцины «Спутник V», созданной на проверенной платформе аденовирусных векторов человека, со всеми заинтересованными странами», – отметил глава РФПИ.

По словам Дмитриева, есть позитивные перемены в позиции зарубежных коллег, в частности – из Евросоюза, относительно применения российской вакцины «Спутник V».



«Мы отмечаем позитивные перемены в позиции зарубежных коллег, в частности, из ЕС, где предусматривается возможность для государства-члена ЕС одобрить применение вакцины «Спутник V» исключительно на своей территории в рамках чрезвычайной процедуры», – сказал Дмитриев. «Кроме того, возможно производство вакцины «Спутник V» на территории государства-члена ЕС для последующих поставок за пределы европейского рынка. Партнерство по вакцинам – единственный успешный путь для преодоления пандемии», – добавил он.

Глава РФПИ отметил, что производство вакцины «Спутник V» на Украине позволит существенно сократить логистические издержки. «В ходе нашей встречи мы проинформировали коллег о показателях эффективности, технологической платформе и других характеристиках вакцины, а также обсудили детали для возможного производства на территории Украины, что позволит существенно сократить логистические издержки. «Спутник V» поможет спасти жизни украинских граждан и защитить их от заражения коронавирусной инфекцией в это непростое для всей планеты время», – сказал он.

Медведчук в свою очередь заявил, что на Украине поступают тысячи просьб приобрести российскую вакцину от коронавируса. «Я на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным попросил его еще в начале октября, 6 октября, оказать содействие в приобретении Украиной вакцины «Спутник», и он дал добро, что это возможно, если соответствующие органы власти Украины пойдут на этот шаг и обратятся официально по этому поводу. Но, к сожалению, обращения как такового не было, а вот тысячи обращений в мой адрес, тысячи обращений в партию, в политическую силу, которую я представляю, в том числе и от научных, медицинских учреждений, общественных организаций, действительно были, и они все были направлены на то, (...) чтобы оказать содействие в том, чтобы эта вакцина производилась на территории Украины», – отметил Медведчук.

«После месяца работы мы сегодня вышли на результат, который является знаковым для Украины, потому что речь идет о возможности трансфера технологий по производству вакцины на Украину, а также предоставления сырья в виде клеточной линии и возможности на тех производственных мощностях, которые есть на Украине, производить эту вакцину», – сказал глава политсовета партии, добавив, что такое «производство возможно, такие мощности найдены». Медведчук отметил, что вопрос производства российской вакцины на Украине зависит от желания Киева.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время Россия разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.

В среду президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.