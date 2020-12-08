Эксперт Минздрава назвал основную причину кампании по дискредитации российской вакцины на Западе

Иностранным фармацевтическим корпорациям важно принизить значение чужих вакцин, очернить своих конкурентов, так как сейчас начинается конкуренция между вакцинами на крупнейших мировых рынках. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Николай Брико, комментируя поднятую за рубежом и в российских оппозиционных изданиях медиа-кампанию по дискредитации вакцины «Спутник V».

«Что бы ни сделала Россия, и тем более раньше других в мире, всякий раз пытаются найти слабые места и даже дискредитировать. Создание вакцины – не исключение. Тем более, что западный фармацевтический бизнес не может смириться с тем, что «Спутник V» стал самой первой зарегистрированной вакциной в мире», – считает главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Как пояснил Брико, сейчас между производителями вакцин разворачивается борьба за рынки стран «третьего мира»: «Африка, юго-восточная Азия тоже нуждаются в вакцинации».

«Западная печать, в большинстве своем, выражает скепсис ко многому, что делается в России на фоне пандемии, в том числе по отношению ко многим лекарствам, препаратам, клинико-диагностическим системам. Иногда, возможно, издания делают это в угоду интересам фармацевтического лобби, а иногда – просто с целью привлечь к себе «сенсационными» материалами внимание», – отметил собеседник.

Помимо публикации в западных СМИ сомнений в эффективности российской вакцины, некоторые оппозиционные издания внутри России активно пишут о том, что в результате вакцинации у некоторых россиян якобы уже возникли осложнения.

«Но ведь «после» еще не значит «вследствие». Вакцина верифицируется, есть специальная служба ВОЗ по безопасности вакцин, которая следит за этим. С такими публикациями надо как-то разбираться. СМИ, которые помещают непроверенную и искаженную информацию, должны нести за это ответственность», – считает Брико. –

«Мы вступили в некую форму новой холодной войны, когда в адрес нашей страны звучит много нападок по всем направлениям. Вакцинация – одна из тех болевых точек, в которых нас пытаются дискриминировать».

«При этом страны Запада уже начали использовать свою вакцину, например, в Англии, хотя на самом деле она не полностью соответствует всем требованиям. В России работа шла тоже в ускоренном темпе, и правительство разрешило провести ускоренную регистрацию в создавшейся эпидемической ситуации. Однако это было сделано не за счет безопасности. Все было тщательно проверено и исследовано, вакцина безопасна», – отметил собеседник.

Ранее сообщалось о том, что в Брюсселе пока даже не рассматривают заявку создателей вакцины «Спутник V» разрешить ее продажу в ЕС. Как полагают эксперты, европейская бюрократия будет максимально затягивать процесс признания российской вакцины. Одновременно в западных и российских оппозиционных изданиях появилась серия материалов, в которых настойчиво выражалось сомнение в надежности «Спутника V» и при этом в комплиментарном стиле освещались аналогичные американские разработки. Как известно, российская вакцина стала прямым конкурентом продуктам западных компаний Pfizer и Moderna.

Брико напомнил, что в России уже началась масштабная вакцинация «Спутником V», а тем временем уже готова и вакцина другого класса – «ЭпиВакКорона». «Она была зарегистрирована в октябре. И это здорово! Мы можем правильно использовать каждую из них. Кроме того, в России разрабатываются и другие вакцины, – например, в Центре Чумакова», – подчеркнул главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава.

Как полагает Брико, перелом в развитии эпидемиологической ситуации в России может наступить уже к весне. В пользу такого сценария говорит «фактор естественного хода пандемии» плюс масштабная вакцинация. «Российская вакцина поможет справиться с ситуацией, это самое главное. Но, разумеется, наряду с соблюдением других ограничительных мер», – указал эксперт.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД