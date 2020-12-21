Онищенко оценил угрозу британской мутации COVID-19 для России

«Новый подтип коронавируса стал более заразительным, но его способности вызывать болезнь остались примерно на том же уровне», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, комментируя распространение в Британии нового варианта коронавируса.

«Нового штамма коронавируса нет. Есть старый штамм COVID-19, но он мутировал. По тем данным, которые сегодня есть, новый подтип коронавируса стал более контагиозен (заразителен – прим. газеты ВЗГЛЯД). Но его способности вызывать болезнь остались примерно на том же уровне. Все нормально», – сказал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По его словам, россиянам в складывающейся ситуации следует «максимально включиться в вакцинацию». «Нам надо уходить от разговоров о локдаунах и размышлений на тему «Когда же все закончится?» к массовой вакцинации. Сейчас это главное, что нужно делать. В остальном пока ничего принципиально не меняется», – отметил собеседник.

Ранее Онищенко в беседе с изданием «Ура.ру» заявил, что не видит смысла в новом закрытии границ при условии интенсификации вакцинации от коронавируса.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».

«То, что в Англии растет кривая заболеваемости и вводится более жесткий локдаун, говорит скорее о том, что они не предпринимали необходимых мер раньше, никак не могли определиться, как им реагировать: сперва пробовали пойти по «шведской модели» и упустили момент купировать распространение вируса», – говорит Зверев.

Напомним, в субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств.