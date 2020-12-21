В России оценили опасность нового штамма коронавируса

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал, чем может быть опасно распространение нового штамма коронавируса, который был обнаружен в Британии.

«Если этот штамм так сильно заразен, то, несмотря на все препоны, которые сейчас существуют в путешествиях, из Великобритании он может попасть к нам. Сейчас даже Шотландия отгораживается от островной Англии», – заявил Ura.ru вирусолог.

Аграновский указал, что, возможно, России «стоило бы отгородиться» от Великобритании на время. Также он добавил, что вирус, скорее всего, не меняет эпитопы (часть макромолекулы антигена) в белке шипа, которые являются мишенью для антител, поэтому имеющиеся вакцины будут эффективны и против него.

Напомним, в субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств.