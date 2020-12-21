ВОЗ призвала страны оценить риск завоза нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам анализировать риск завоза нового штамма коронавируса и принимать решение об авиасообщении, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Всемирная организация здравоохранения на этот момент не рекомендовала какие-то сроки или что-то другое (относительно работы границ и авиасообщения), но рекомендовала сделать анализ риска завоза, и на основании этого принять свое индивидуальное, национальное решение», – сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24».

По ее словам, решение об авиасообщении или режимах на границах страны принимают индивидуально. Также Вуйнович добавила, что доказательств влияния нового штамма коронавируса на смертность нет.

«Сейчас нет доказательств, нет достаточно данных, чтобы сказать, что он влияет на саму патогенность, на тяжелую заболеваемость, на смертность. Таких данных нет, этого сейчас не видно», – сказала она.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что более высокая заразность коронавируса поможет быстрее достигнуть иммунной прослойки в 60-70% и остановить эпидемию.

Напомним, в субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал бессмысленным закрытие границ с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.