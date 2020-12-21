Иммунолог назвал плюс нового штамма коронавируса

Более высокая заразность коронавируса поможет быстрее достигнуть иммунной прослойки в 60-70% и остановить эпидемию, заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«В любом случае, эпидемия остановится, когда образуется иммунная прослойка не менее 60-70%. Как скоро это произойдет, зависит в том числе и от контагиознозности вируса. Поэтому с этой точки зрения ускорение распространения вируса – положительный фактор. Надо строить новые госпитали и совершенствовать лечение, чтобы люди не умирали», – сказал РИА «Новости» Жемчугов.

По его словам, мутации в вирусах происходят постоянно, «как смена картинок в калейдоскопе», их цель – придать новые свойства, которые помогут вирусу в его распространении, сохранении в природе и занятии новых территорий. Соответственно, произошло уже несколько тысяч таких мутаций, уточнил Жемчугов.

При этом он подчеркнул, что говорить о росте контагиозности (заразности) нового штамма коронавируса пока рано, поскольку такие подсчеты занимают несколько недель.

«Если раньше один заболевший заражал от одного до двух человек, до трех, но не более, то теперь, если это умножить на 0,7, на 70%, то получится примерно 2,5 – то есть, это незначительное совершенно отличие, которое не должно никого пугать. Могу привести в пример корь, при которой один человек может заразить 18-20 других», – отметил врач.

Напомним, в субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал бессмысленным закрытие границ с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.