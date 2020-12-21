Мясников оценил закрытие границ из-за нового штамма коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал бессмысленным закрытие границ с Великобританией из-за обнаруженного на ее территории нового штамма коронавируса.

«ЕС собирается закрыть транспортное сообщение с Англией из-за обнаруженной там новой мутации коронавируса. Опять решения принимают политики вне связи с действительностью, как мне кажется. Вирусы мутировали и будут мутировать», – написал Мясников в Telegram.

По словам врача, инфекция мутировала с самого начала пандемии. Так, первоначальный уханьский коронавирус оказался вытеснен мутациями G614 и D614, которые летом распространились по Южной Европе и другим регионам. В результате изменений патоген стал более заразным, но менее смертельным.

«Теперь вот новая мутация в Англии. Только закрывать с ней границу совершенно бессмысленно! Это «новая» мутация известна там с сентября (отсюда и кавычки в слове новая: ситуация с коронавирусом меняется столь стремительно, что три месяца – это уже давно!). А это обозначает, что эта мутация за три месяца давно уже вышла за пределы Англии», – заявил Мясников.

Тот факт, что новый штамм обнаружили в Британии, вовсе не означает, что мутация произошла именно там, уточил врач. «Британские ученые – молодцы, обнаружили, но где гарантия того, что ее туда в августе не завезли, например, из Индии?!» – отметил он.

В связи с этим закрывать границу и ограничивать транспортное сообщение с Лондоном не имеет никакого смысла, подытожил Мясников.

Телеведущий добавил, что главное для мутировавших вирусов – их прежняя уязвимость перед вакцинами. Пока же все препараты, разработанные на основе генома уханьского вируса, показывают эффективность и на всех измененных типах патогена.

Напомним, в субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств.