Названы топ-10 губернаторов «новой волны»

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР назвал имена десяти глав регионов, которые наиболее подходят под определение «губернатор новой волны». Тремя характеристиками таких губернаторов является то, что они близки к людям, способны решать проблемы и являются эффективными управленцами.

В список, составленный по итогам экспертного опроса и оглашенный во время презентации доклада «Губернаторы новой волны: общественное мнение и лучшие практики» в пресс-центре МИА «Россия Сегодня», вошли Антон Алиханов, губернатор Калининградской области; Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа; Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области; Александр Моор, губернатор Тюменской области; Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области; Александр Осипов, губернатор Забайкальского края; Михаил Развожаев, губернатор города Севастополя; Владимир Солодов, губернатор Камчатского края; Алексей Текслер, губернатор Челябинской области; Владислав Шапша, губернатор Калужской области.

Традиционно эксперты выделяют базовые параметры губернаторов новой волны – возраст, профессиональная сфера и образование, в частности, подготовку в «Школе губернаторов», созданной на базе ведущих образовательных центров страны (ВШЭ, РАНХиГС, корпоративного университета Сбербанка и других.

Авторы доклада на основе проведенных в регионах фокус-групп выделили свои три ключевые характеристики губернатора «новой волны». Первое – это близость к людям: применяются новые подходы в управлении, опираясь на мнение жителей, которое получают в рамках диалога с ними. Занимая государственную должность, ведут себя не как чиновники, а как обычные люди, проявляющие эмоции.

Второе – они решают проблемы. Способны решить важные проблемы региона, им можно доверить защиту от эпидемии и социальной нестабильности.

Третье – они эффективные управленцы. Имеют соответствующий опыт и компетенции, позволяющие руководить регионом. Получили специальную подготовку.

Как отмечают эксперты, эти характеристики составляют практически универсальный запрос на «идеального губернатора» в исследуемых территориях.

Директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, модерировавшая дискуссию, подчеркнула во время презентации, что «в этом году губернаторы получили дополнительные полномочия для противостояния пандемии». «Роль губернаторов и их решений в каждом регионе резко возросла. И то, как они справляются с этой ситуацией, напрямую повиляло на общую оценку гражданами кадровой политики», – сказала она.

В свою очередь проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров указал, что большинство представленных в топ-10 губернаторов новой волны – выпускники «Школы губернаторов». Программа подготовки кадрового резерва была запущена президентом России Владимиром Путиным, чтобы максимально эффективно подготовить чиновников для самых высоких должностей.

По итогам исследования авторы пришли к выводам, что «концепция «губернаторов новой волны» в представлении людей получила конкретные критерии, которым должен такой губернатор соответствовать». Этим критериям, по данным социологических исследований, уже соответствует ряд губернаторов, что также подтверждается с помощью соотнесения характеристик с лучшими управленческими практиками ВДЛ субъектов.

Маркер «губернаторов новой волны», благодаря характеристикам, которые он в себе заключает, воспринимается позитивно, он попадает в запрос людей, трактуется как «правильная кадровая политика», заключили эксперты.