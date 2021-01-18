В Башкирии решили ввести ковид-паспорта

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18 января, понедельник  |  Последнее обновление — 09:32  |  vz.ru
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Россия заменит природный газ на топливо будущего

Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС
Россия может стать крупным мировым производителем и экспортером водорода – одного из самых экологически чистых источников энергии. В этом уверен нобелевский лауреат Рае Квон Чунг. На чем основан его прогноз, что сегодня происходит на рынке водородного топлива и при каких условиях реально возможен водородный прорыв России? Подробности...
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Цензура американцев создает успех изобретению русских

Эрдоган покоряет аудиторию Telegram при помощи котиков t.me/RTErdogan
Цензура, которой хозяева Twitter, Google и Facebook подвергли Трампа и его сторонников, привела к глобальным последствиям. Десятки миллионов пользователей по всему миру, включая президентов, премьеров и главу ЦИК России Эллу Памфилову, отказались от использования мессенджеров и соцсетей, принадлежащих американцам. И стали пользоваться инструментом, придуманным русскими. Подробности...
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Как можно обойти коронавирусные запреты на путешествия

Путешествия в эпоху коронавируса сильно отличаются от того, что было еще два-три года тому назад Михаил Метцель/ТАСС
Принято считать, что пандемия коронавируса практически прекратила поездки людей между странами мира. Это в том числе касается и России – авиаперелеты в еще недавно наиболее популярные туристические места прекращены. Однако даже в таких условиях наши сограждане находят законные способы улететь за границу. Каким образом это можно сделать и за какие деньги? Подробности...
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Америку превратят в проходной двор

Тысячи мигрантов потребовали теплый прием от новой администрации США LUIS VILLALOBOS/EPA/ТАСС
Караван беженцев из Латинской Америки потребовал от Джо Байдена выполнить свои обязательства и отменить ограничения, действующие в отношении мигрантов. Эксперты ожидают от новой администрации принципиально новой миграционной политики и констатируют, что вскоре США станут страной «белого меньшинства». Но зачем это нужно Байдену? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Судьбу Зеленского решит Байден

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
На «майданной Украине» никто не сможет править без одобрения Вашингтона, так как внешнее управление – системообразующий элемент данного проекта Запада. В свете этого возможно несколько сценариев развития событий. Подробности...

Хитрый рыцарь

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Между прочим, мы живем с Дон Кихотом уже триста лет – именно столько первому русскому переводу Сервантеса. И до сих пор совершенно его не понимаем. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Вакцина стала важным инструментом геополитики

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Карты, отражающие обеспеченность стран той или иной вакциной от коронавируса – своего рода новое условное деление государств на те, «которые могут» и «которые не способны». Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Сталин или шаурма?

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Второй импичмент Трампа: главное

Кого убьет новая «арабская весна»

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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Когда вы убираете из квартиры новогоднюю елку?
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    В Башкирии решили ввести ковид-паспорта

    18 января 2021, 09:32

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Власти Башкирии вводят практику ковидных паспортов: их смогут получить люди, у которых есть антитела к коронавирусной инфекции после болезни, а также те, кто сделал прививку. Паспорт дает преимущество при посещении массовых мероприятий и на получение скидок, сообщил глава республики Радий Хабиров.

    Начать выдачу паспортов планируется с 5 февраля.

    «С сегодняшнего дня в республике вводится новый проект по борьбе с коронавирусной инфекцией – антиковидный паспорт Башкортостана. Паспорт будут получать, те, кто переболел и имеет антитела, и тот, кто вакцинировался. Это решает целый ряд проблем. Например, наши жители старше 65 лет находятся в режиме самоизоляции, а они уже переболели и у них антитела, или вакцинировались, то зачем мы их держим дома. Это, конечно, определенное стимулирование людей к тому, чтобы они проходили вакцинацию», – передает ТАСС слова Хабирова на оперативном совещании в региональном правительстве.

    Паспорт позволяет человеку получить смягчение режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии. Речь также идет о возможности свободного посещения массовых культурных, спортивных мероприятий, общественных мест, право на скидки в магазинах, фитнес-клубах и других учреждениях, рассказал подробности проекта руководитель администрации главы региона Александр Сидякин.

    «Наличие антител будет регистрироваться в системе Минздрава, потом автоматически будет переправляться на портал госуслуг, портал уведомляет через личный кабинет, электронную почту или телефону о QR коде, это и есть антиковидный паспорт. Код можно хранить в смартфоне, либо с сайта распечатать», – отметил он.

    Тест на антитела можно будет сдать в любой поликлинике республики, анализы проводит сертифицированная лаборатория.

    По данным Минздрава Башкирии, по состоянию на 18 января свободно 32% из более 6,3 тыс. коек инфекционного профиля, лечение в стационарах получают 805 человек. До конца января регион получит не менее 50 тыс. доз вакцины от коронавируса. Всего число инфицированных COVID-19 в республике превысило 22 тыс.

    Ранее профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что введение прививочных паспортов с точки зрения предотвращения распространения COVID-19 бессмысленно.


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    Вакцину Pfizer от COVID-19 одобрили в Европе под давлением

       17 января 2021, 22:30
    Фото: Frankhoemann/Sven Simon/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Судя по документам, украденным хакерами у Европейского агентства лекарственных средств (ЕMA), утверждение использования вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса проходило под давлением.

    О кибератаке на EMA, которое выдает рекомендации для использования вакцин от коронавируса, стало известно в декабре. 15 января EMA сообщило, что опубликованные в Сети документы о процессах оценки вакцин в ЕС были злонамеренно изменены, чтобы подорвать доверие к вакцинам. Однако в беседе с французской газетой Monde ЕMA признало, что «обнародованные электронные письма отражают возникшие проблемы и дискуссии».

    Как пишет Monde, были опубликованы и электронные письма, которые «выглядят должным образом датированными и имеют различных адресатов», поэтому менее вероятно, что они стали объектом манипуляций. Пять из них указывают на «давление, с которым столкнулось агентство для ускорения процесса одобрения первой вакцины от COVID-19», передает РИА «Новости».

    Так, один из сотрудников ЕMA рассказал в переписке от 12 ноября о разговоре с комиссаром ЕС по здравоохранению Стеллой Кириакидес, которая требовала, чтобы все страны Европы «получили вакцину одновременно» и призывала не «форсировать» использование национальных процедур, поскольку они грозят задержками в процессе официального утверждения препарата. Договоренности ЕС позволяют странам применять при эпидемиях лекарства, не получившие одобрения ЕMA.

    Кроме того, 19 ноября «высокопоставленный сотрудник EMA» рассказал о телефонной конференции с Еврокомиссией. Переговоры прошли в «довольно напряженной атмосфере, иногда даже немного неприятной, которая дает представление о том, что может ожидать EMA, если ожидания не оправдаются, будут ли они реалистичными или нет».

    На следующий день в беседе с Датским агентством по лекарственным средствам тот же чиновник выразил удивление в связи с тем, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен «четко определила две вакцины, которые могут быть одобрены до конца год»: Pfizer/BioNTech и Moderna. Чиновник отметил, что и с вакциной Pfizer, и с вакциной Moderna есть «проблемы».

    Monde пишет, что в ноябре агентство сформулировало три «основных возражения» против препарата Pfizer. Во-первых, ряд производственных площадок не успели проверить. Во-вторых, наблюдалась «нехватка данных о коммерческих партиях вакцин». В-третьих, были зафиксированы «качественные различия между коммерческими партиями и партиями, которые применялись в клинических испытаниях». Третий пункт вызывал наибольшую озабоченность у агентства.

    Напомним, в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в ИзраилеШвейцарииСШАПортугалии.

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    В Сербии указали на попытку Запада очернить российское достижение

    17 января 2021, 19:48

    Текст: Ксения Панькова

    На Западе попытались сделать все возможное, чтобы оставить успехи российских ученых незамеченными и скрыть данные о препарате «Спутник V» из-за конкурентной борьбы за вакцину, пишет сербское издание «Печат».

    По словам автора статьи, многим странам было выгодно критиковать российскую вакцину, чтобы их собственные производители получили «фору» в несколько месяцев, передает РИА «Новости».

    «Если бы масштабная вакцинация началась на три месяца раньше, эффект был бы больше и быстрее, и мир скорее освободился бы от пандемии. Но этого не произошло, и, более того, основная аудитория западных СМИ до сих пор не получила полной информации о «Спутнике V», – отметил автор.

    В материале подчеркивается, что негативные комментарии в адрес препарата появлялись в прессе преимущественно в то время, пока «Спутник V» был единственным в мире, и СМИ смогли беспристрастно говорить о разработке только после появления на рынке других вакцин. По мнению автора, это связано с тем, что российский препарат представлял серьезную угрозу для западных конкурентов.

    «Выяснилось, что российские официальные лица рассказывали о «Спутнике V» чистую правду. <…> А когда они захотели поделиться своим успехом с миром и сделать его доступным для всех, не думая исключительно о прибыли, их объявили чуть ли не террористами, которые грозят уничтожить планету биологическим оружием», — говорится в публикации.

    Напомним, первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря. 31 декабря сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Вакцинация от коронавируса российским препаратом стартовала в Сербии во вторник, 5 января.

    Председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел республики Александар Вулин вакцинировались российским препаратом «Спутник V» в Институте вирусологии «Торлак» в Белграде.

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    РФПИ объяснил заминку с регистрацией «Спутник V» в Бразилии

    17 января 2021, 10:40

    Текст: Алексей Дегтярев

    Регулятор Бразилии запросил у российской стороны дополнительную информацию по вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V», заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

    Сообщения об отказе Бразилией от ускоренной регистрации российского препарата в РФПИ назвали недостоверной информацией, передает РИА «Новости».

    «В связи с появившейся в ряде СМИ недостоверной информацией об отказе в ускоренной регистрации вакцины «Спутник V» в Бразилии сообщаем, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросило дополнительную информацию относительно вакцины «Спутник V», которая будет предоставлена в ближайшее время», – цитирует сообщение фонда ТАСС.

    Ранее сообщалось, что национальное агентство по санитарному надзору Бразилии отклонило запрос на одобрение «Спутник V» для экстренного использования.

    15 января бразильская фармкомпания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций направили в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии запрос на одобрение вакцины. 13 января в Бразилии началась вакцинация «Спутником V». Всего в РФПИ запланировали поставить в Бразилию 150 млн доз «Спутника V». 

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    Количество болеющих коронавирусом в России снизилось впервые с лета

       17 января 2021, 12:20
    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Количество тех, кто лечился от COVID-19, впервые с конца августа снизилось и составило 542 212 человек. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки число вылечившихся от коронавируса россиян выросло на 23 440 человек.

    Количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в России впервые снизилось с лета, передает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

    С 11 по 17 января сообщалось о 166 255 новых случаях инфицирования, при этом выздоровели за указанный период 181 542 человека. Количество тех, кто лечился, на прошлой неделе впервые с конца августа снизилось и составило 542 212 человек.

    Уточняется, что за прошедшие сутки число вылечившихся от коронавируса россиян выросло на 23 440 человек. По последним данным, всего в России выздоровело 2 960 431 человек. Сейчас доля выздоровевших составляет 83% от общего числа инфицированных.

    Ранее стало известно, что за последние сутки в России зафиксировали 23 586 случаев коронавирусной инфекции.

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    Массовая вакцинация от коронавируса начинается в России

       18 января 2021, 00:24
    Фото: Patricio Murphy/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В понедельник в России стартует массовая вакцинация населения от коронавируса, сообщают информационные агентства.

    Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе, передает РИА «Новости».

    Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В среду глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации.

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    После вакцины Pfizer нескольким израильтянам парализовало лицевой нерв

    17 января 2021, 13:15

    Текст: Алексей Дегтярев

    У нескольких жителей Израиля, привитых первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции от компании Pfizer, парализовало лицевой нерв, сообщают СМИ.

    «Согласно данным министерства, у не менее 13 человек появились симптомы пареза, но врачи в системе здравоохранения считают, что число таких случаев на практике выше», – цитирует РИА «Новости» издание «Едиот Ахронот».

    Один из привитых пояснил, что через несколько минут после инъекции он начал чувствовать странные ощущения на подбородке и во рту. «По крайней мере 28 часов я ходил с ним. Я не могу сказать, что это полностью исчезло, но кроме этого у меня нет другой боли», – рассказал пациент.

    В израильском минздраве добавили, что «человек, у которого после введения первой дозы, появились симптомы пареза, может получить вторую дозу, заболевшему стоит отсрочить введение второй дозы до выздоровления, подразумевается, что в соответствии с этим правилом вторая доза должна быть отложена до тех пор, пока парез не пройдет».

    Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.

    В России израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V».

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    Россиянин создал определяющий COVID браслет

    17 января 2021, 13:37

    Текст: Абдулла Шакиров

    Челябинский ученый создал браслет, способный с помощью набора медицинских датчиков в онлайн-формате определять основные симптомы коронавирусной инфекции, рассказала заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.

    «Пандемия коронавируса ускорила внедрение цифровых технологий и сервисов в жизнь людей. В Челябинской области одним из интересных решений стало создание командой «Нейротехнолоджи» электронного браслета, который умеет отслеживать первые выраженные признаки коронавируса. Прибор с помощью набора датчиков снимает кардиограмму, регистрирует активность вегетативной нервной системы, измеряет температуру тела, следит за уровнем кислорода в крови и на основании этих данных определяет, как протекает заболевание, при этом данные можно самостоятельно и дистанционно передать медикам», – переедет сообщение чиновника ТАСС.

    Как считает Давыдова, если разработчик сможет оперативно наладить массовое производство и внедрение аппарата, то это позволит увеличить долю выявленных случаев коронавируса и обеспечить более качественный мониторинг амбулаторных пациентов. Сам разработчик, кандидат биологических наук Юрий Корюкалов рассказал, что прибор универсален и может оценивать психофизическое состояние своего пользователя в целом, посылая ему сигналы на смартфон.

    «Подобных по широкому медицинскому функционалу браслетов в России нет. Заграничные умные часы, регистрирующие электрокардиограмму и электрическую активность кожи, медицинские браслеты ограничены в своем функционале, по набору и качеству передаваемых данных уступают нашему нейротрекеру. Искусственный интеллект, которым в ближайшие шесть месяцев будет наделен браслет, способен прогнозировать критические скачки функционального напряжения нервной системы, давления, будущие нарушения сердечного ритма», – сказал ученый.

    За последние сутки в России зафиксировали 23 586 случаев коронавирусной инфекции.

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    Регулятор Бразилии одобрил использование вакцин AstraZeneca и Sinovac

    17 января 2021, 23:59

    Текст: Антон Антонов

    Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии сообщило, что одобрило использование вакцин англо-шведской компании AstraZeneca и китайской Sinovac против коронавируса.

    Бразильский регулятор отметил безопасность и эффективность этих вакцин. От компаний потребовали и далее предоставлять данные регулятору. Министр здравоохранения страны Эдуарду Пазуэллу сообщил, что власти Бразилии начнут распределять вакцины по всем штатам страны утром в понедельник, в среду должна начаться вакцинация.

    Глава минздрава назвал вакцинирование в Сан-Паулу, где 54-летняя медсестра получила вакцину CoronaVac, ситуацией «юридического свойства», разрешить связанный с этим вопрос «должен судья», передает РИА «Новости» со ссылкой на G1.

    Напомним, запрос на экстренное использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V» был отклонен в Бразилии. В РФПИ пояснили, что регулятор запросил у российской стороны дополнительную информацию по вакцине.

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    Названы сроки ввода в оборот третьей российской вакцины от COVID-19

    17 января 2021, 14:23

    Текст: Елена Мирошниченко

    Разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в марте.

    О сроках ввода вакцины в гражданский оборот в эфире программы «Вести недели» заявил заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов, сообщает ТАСС.

    «Нашу [вакцину от COVID-19] ждать в гражданском обороте, наверно, в районе марта», – сказал Чернов.

    Он выразил надежду, что вакцина окажет комплексную защиту от коронавируса.

    Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.

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    В России за сутки зарегистрировали 23,5 тыс. случаев коронавируса

    17 января 2021, 11:10

    Текст: Алексей Дегтярев

    За последние сутки в России зафиксировали 23 тыс. 586 случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    «За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 23 тыс. 586 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2849 (12,1%) без клинических проявлений», – цитирует сообщение РИА «Новости».

    За все время в России зафиксировали 3 млн 568 тыс. 209 случаев COVID-19.

    Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 568 209 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,7%.

    За прошлые сутки в России выявили 24 тыс. 92 случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Австрия продлила локдаун на три недели из-за мутаций коронавируса

    17 января 2021, 14:24

    Текст: Абдулла Шакиров

    Австрия продлевает жесткий карантин, введенный в связи с распространением нового коронавируса, до 7 февраля из-за мутаций COVID-19, выявленных в Великобритании и ЮАР, сообщил канцлер республики Себастьян Курц.

    «Мы вместе с экспертами и главами регионов решили, что в связи с высокой угрозой заражения новыми мутациями из Великобритании и ЮАР мы должны ввести ужесточения. Мы должны вас проинформировать, что необходимо продлить локдаун, включая ограничения выхода на улицу, – передает слова канцлера ТАСС.

    Как отметил Курц, решение о продлении локдауна не популярно, но необходимо из-за высокого риска заражения C OVID-19. Начать поэтапный выход из карантина планируется с 8 февраля с открытия торговых центров, сферы услуг, школ, музеев, рассказал канцлер. Он посоветовал жителям Австрии вместо обычных медицинских масок носить в общественных местах профессиональные респираторные маски класса FFP2 и объявил об увеличении минимальной дистанции от посторонних до двух метров, а также призвал работодателей перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим. При этом он сообщил, что предприятия общественного питания и гостиницы останутся закрытыми до конца февраля.

    Ранее Австрия продлила запрет на посадку рейсов из Британии и ЮАР из-за нового штамма COVID-19.

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    Соединенным Штатам предсказали 500 тыс. жертв COVID-19 через месяц

       18 января 2021, 07:31
    Фото: Michael Nagle/Xinhua/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек, заявила инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски.

    «(Сейчас – прим.ВЗГЛЯД) почти 4 тыс. смертей в день, всего около 400 тыс. погибших. Мы полагаем, что к середине февраля в стране будет полмиллиона смертей (от коронавируса – прим.ВЗГЛЯД)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS слова Валенски.

    Она указала, что пока в США не видели, как «поездки на праздники» сказались на ситуации с госпитализациями и смертностью.

    «Думаю, у нас еще несколько мрачных недель впереди», – отметила специалист.

    По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США выявлено почти 24 млн заражений коронавирусом, скончались около 397,5 тыс. человек.

    Напомним, в пятницу число жертв COVID-19 в мире превысило 2 млн человек. 

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    Названо число свободных коек для больных COVID в Петербурге

    17 января 2021, 19:08

    Текст: Ксения Панькова

    Доля свободных коек для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге на сегодняшний день составляет 25,9% (3 тыс. 233), говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

    В стационарах Петербурга свободны 3 тыс. 233 койки – 25,9% от общего коечного фонда для лечения COVID-19 и пневмонии. Это максимальный показатель с начала 2021 года. Всего в городе развернуто 12 тыс. 488 коек для лечения коронавируса и пневмонии, приводит РИА «Новости» данные из материалов.

    По сравнению с 10 января в Петербурге отмечается увеличение количества выздоровевших и значительное снижение количества обратившихся за медицинской помощью с подтвержденным диагнозом. Отмечается также умеренный рост госпитализированных по сравнению с прошлым воскресеньем.

    При этом сообщается, что доля тяжелых больных в стационарах – 23%. «На ИВЛ находятся 372 пациента. Всего в стационарах, перепрофилированных под COVID-19, в наличии 2 157 аппаратов ИВЛ», – говорится в материалах.

    По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3316 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 3072 человека. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрированы 297 477 случаев заражения COVID-19. Скончались 8847 человек. Выздоровели 187 135 человек.

    Накануне сообщалось, что с начала вакцинации в Санкт-Петербурге от коронавируса были привиты 21 872 человека, из которых 7042 – жители старше 60 лет.

    За последние сутки в России зафиксировали 23 тыс. 586 случаев коронавирусной инфекции.

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    В ВОЗ уточнили, сколько дней больные коронавирусом остаются заразными

    18 января 2021, 08:41

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, сколько дней переболевшие COVID-19 остаются заразными.

    Специалист пояснила, что речь идет о тех, кто распространяет живой вирус.

    «Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов», – сказала Вуйнович в беседе с «Российской газетой».

    При этом представитель ВОЗ отметила, что этот инфекционный период может быть дольше у тяжелобольных пациентов.

    Ранее директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюгге заявил, что новый, британский штамм COVID-19 выявлен в 25 странах европейского региона ВОЗ, в том числе в России.

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    Врач заявил о росте риска заражения вирусами при недосыпе на 250%

    18 января 2021, 04:26

    Текст: Антон Антонов

    Недостаток сна на 250% увеличивает риск заражения вирусными инфекциями, сообщил глава Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин.

    Он заявил, что «сон и иммунитет – это практически синонимы», сон «обеспечивает наш иммунитет». Из-за «сокращении сна иммунитет резко падает». Если спать меньше пяти часов, то «вероятность подхватить любую вирусную инфекцию составляет более чем 250%», по сравнению с теми, «кто спит более семи часов». 

    Калинкин рекомендовал для улучшения качества сна вставать и ложиться в одно и то же время, отказаться от будильника, использовать световые гаджеты, помогающие лучшему пробуждению и регуляции циркадных ритмов. По его словам, «норма сна» для большинства людей составляет семь-девять часов, передает РИА «Новости».

    Напомним, врач-иммунолог Владимир Болибок дал советы тем, кто переболел COVID-19 дома. В частности, специалист сказал, каким продуктам следует отдавать предпочтение, а также ответил на вопрос о том, как нужно перестроить режим дня и работы.

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