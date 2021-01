Врач рассказал об использовании маски во время крещенских купаний В Башкирии решили ввести ковид-паспорта 18 января 2021, 09:32 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Башкирии вводят практику ковидных паспортов: их смогут получить люди, у которых есть антитела к коронавирусной инфекции после болезни, а также те, кто сделал прививку. Паспорт дает преимущество при посещении массовых мероприятий и на получение скидок, сообщил глава республики Радий Хабиров. Начать выдачу паспортов планируется с 5 февраля. «С сегодняшнего дня в республике вводится новый проект по борьбе с коронавирусной инфекцией – антиковидный паспорт Башкортостана. Паспорт будут получать, те, кто переболел и имеет антитела, и тот, кто вакцинировался. Это решает целый ряд проблем. Например, наши жители старше 65 лет находятся в режиме самоизоляции, а они уже переболели и у них антитела, или вакцинировались, то зачем мы их держим дома. Это, конечно, определенное стимулирование людей к тому, чтобы они проходили вакцинацию», – передает ТАСС слова Хабирова на оперативном совещании в региональном правительстве. Паспорт позволяет человеку получить смягчение режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии. Речь также идет о возможности свободного посещения массовых культурных, спортивных мероприятий, общественных мест, право на скидки в магазинах, фитнес-клубах и других учреждениях, рассказал подробности проекта руководитель администрации главы региона Александр Сидякин. «Наличие антител будет регистрироваться в системе Минздрава, потом автоматически будет переправляться на портал госуслуг, портал уведомляет через личный кабинет, электронную почту или телефону о QR коде, это и есть антиковидный паспорт. Код можно хранить в смартфоне, либо с сайта распечатать», – отметил он. Тест на антитела можно будет сдать в любой поликлинике республики, анализы проводит сертифицированная лаборатория. По данным Минздрава Башкирии, по состоянию на 18 января свободно 32% из более 6,3 тыс. коек инфекционного профиля, лечение в стационарах получают 805 человек. До конца января регион получит не менее 50 тыс. доз вакцины от коронавируса. Всего число инфицированных COVID-19 в республике превысило 22 тыс. Ранее профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что введение прививочных паспортов с точки зрения предотвращения распространения COVID-19 бессмысленно.

Вакцину Pfizer от COVID-19 одобрили в Европе под давлением

Фото: Frankhoemann/Sven Simon/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Судя по документам, украденным хакерами у Европейского агентства лекарственных средств (ЕMA), утверждение использования вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса проходило под давлением. О кибератаке на EMA, которое выдает рекомендации для использования вакцин от коронавируса, стало известно в декабре. 15 января EMA сообщило, что опубликованные в Сети документы о процессах оценки вакцин в ЕС были злонамеренно изменены, чтобы подорвать доверие к вакцинам. Однако в беседе с французской газетой Monde ЕMA признало, что «обнародованные электронные письма отражают возникшие проблемы и дискуссии». Как пишет Monde, были опубликованы и электронные письма, которые «выглядят должным образом датированными и имеют различных адресатов», поэтому менее вероятно, что они стали объектом манипуляций. Пять из них указывают на «давление, с которым столкнулось агентство для ускорения процесса одобрения первой вакцины от COVID-19», передает РИА «Новости». Так, один из сотрудников ЕMA рассказал в переписке от 12 ноября о разговоре с комиссаром ЕС по здравоохранению Стеллой Кириакидес, которая требовала, чтобы все страны Европы «получили вакцину одновременно» и призывала не «форсировать» использование национальных процедур, поскольку они грозят задержками в процессе официального утверждения препарата. Договоренности ЕС позволяют странам применять при эпидемиях лекарства, не получившие одобрения ЕMA. Кроме того, 19 ноября «высокопоставленный сотрудник EMA» рассказал о телефонной конференции с Еврокомиссией. Переговоры прошли в «довольно напряженной атмосфере, иногда даже немного неприятной, которая дает представление о том, что может ожидать EMA, если ожидания не оправдаются, будут ли они реалистичными или нет». На следующий день в беседе с Датским агентством по лекарственным средствам тот же чиновник выразил удивление в связи с тем, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен «четко определила две вакцины, которые могут быть одобрены до конца год»: Pfizer/BioNTech и Moderna. Чиновник отметил, что и с вакциной Pfizer, и с вакциной Moderna есть «проблемы». Monde пишет, что в ноябре агентство сформулировало три «основных возражения» против препарата Pfizer. Во-первых, ряд производственных площадок не успели проверить. Во-вторых, наблюдалась «нехватка данных о коммерческих партиях вакцин». В-третьих, были зафиксированы «качественные различия между коммерческими партиями и партиями, которые применялись в клинических испытаниях». Третий пункт вызывал наибольшую озабоченность у агентства. Напомним, в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии, США, Португалии. В Сербии указали на попытку Запада очернить российское достижение 17 января 2021, 19:48 Текст: Ксения Панькова

На Западе попытались сделать все возможное, чтобы оставить успехи российских ученых незамеченными и скрыть данные о препарате «Спутник V» из-за конкурентной борьбы за вакцину, пишет сербское издание «Печат». По словам автора статьи, многим странам было выгодно критиковать российскую вакцину, чтобы их собственные производители получили «фору» в несколько месяцев, передает РИА «Новости». «Если бы масштабная вакцинация началась на три месяца раньше, эффект был бы больше и быстрее, и мир скорее освободился бы от пандемии. Но этого не произошло, и, более того, основная аудитория западных СМИ до сих пор не получила полной информации о «Спутнике V», – отметил автор. В материале подчеркивается, что негативные комментарии в адрес препарата появлялись в прессе преимущественно в то время, пока «Спутник V» был единственным в мире, и СМИ смогли беспристрастно говорить о разработке только после появления на рынке других вакцин. По мнению автора, это связано с тем, что российский препарат представлял серьезную угрозу для западных конкурентов. «Выяснилось, что российские официальные лица рассказывали о «Спутнике V» чистую правду. <…> А когда они захотели поделиться своим успехом с миром и сделать его доступным для всех, не думая исключительно о прибыли, их объявили чуть ли не террористами, которые грозят уничтожить планету биологическим оружием», — говорится в публикации. Напомним, первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря. 31 декабря сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Вакцинация от коронавируса российским препаратом стартовала в Сербии во вторник, 5 января. Председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел республики Александар Вулин вакцинировались российским препаратом «Спутник V» в Институте вирусологии «Торлак» в Белграде. РФПИ объяснил заминку с регистрацией «Спутник V» в Бразилии 17 января 2021, 10:40 Текст: Алексей Дегтярев

Регулятор Бразилии запросил у российской стороны дополнительную информацию по вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V», заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Сообщения об отказе Бразилией от ускоренной регистрации российского препарата в РФПИ назвали недостоверной информацией, передает РИА «Новости». «В связи с появившейся в ряде СМИ недостоверной информацией об отказе в ускоренной регистрации вакцины «Спутник V» в Бразилии сообщаем, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросило дополнительную информацию относительно вакцины «Спутник V», которая будет предоставлена в ближайшее время», – цитирует сообщение фонда ТАСС. Ранее сообщалось, что национальное агентство по санитарному надзору Бразилии отклонило запрос на одобрение «Спутник V» для экстренного использования. 15 января бразильская фармкомпания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций направили в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии запрос на одобрение вакцины. 13 января в Бразилии началась вакцинация «Спутником V». Всего в РФПИ запланировали поставить в Бразилию 150 млн доз «Спутника V». Количество болеющих коронавирусом в России снизилось впервые с лета 17 января 2021, 12:20

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Количество болеющих коронавирусом в России снизилось впервые с лета

Фото: Patricio Murphy/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Массовая вакцинация от коронавируса начинается в России

У нескольких жителей Израиля, привитых первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции от компании Pfizer, парализовало лицевой нерв, сообщают СМИ. «Согласно данным министерства, у не менее 13 человек появились симптомы пареза, но врачи в системе здравоохранения считают, что число таких случаев на практике выше», – цитирует РИА «Новости» издание «Едиот Ахронот». Один из привитых пояснил, что через несколько минут после инъекции он начал чувствовать странные ощущения на подбородке и во рту. «По крайней мере 28 часов я ходил с ним. Я не могу сказать, что это полностью исчезло, но кроме этого у меня нет другой боли», – рассказал пациент. В израильском минздраве добавили, что «человек, у которого после введения первой дозы, появились симптомы пареза, может получить вторую дозу, заболевшему стоит отсрочить введение второй дозы до выздоровления, подразумевается, что в соответствии с этим правилом вторая доза должна быть отложена до тех пор, пока парез не пройдет». Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. В России израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V». Россиянин создал определяющий COVID браслет 17 января 2021, 13:37 Текст: Абдулла Шакиров

Челябинский ученый создал браслет, способный с помощью набора медицинских датчиков в онлайн-формате определять основные симптомы коронавирусной инфекции, рассказала заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова. «Пандемия коронавируса ускорила внедрение цифровых технологий и сервисов в жизнь людей. В Челябинской области одним из интересных решений стало создание командой «Нейротехнолоджи» электронного браслета, который умеет отслеживать первые выраженные признаки коронавируса. Прибор с помощью набора датчиков снимает кардиограмму, регистрирует активность вегетативной нервной системы, измеряет температуру тела, следит за уровнем кислорода в крови и на основании этих данных определяет, как протекает заболевание, при этом данные можно самостоятельно и дистанционно передать медикам», – переедет сообщение чиновника ТАСС. Как считает Давыдова, если разработчик сможет оперативно наладить массовое производство и внедрение аппарата, то это позволит увеличить долю выявленных случаев коронавируса и обеспечить более качественный мониторинг амбулаторных пациентов. Сам разработчик, кандидат биологических наук Юрий Корюкалов рассказал, что прибор универсален и может оценивать психофизическое состояние своего пользователя в целом, посылая ему сигналы на смартфон. «Подобных по широкому медицинскому функционалу браслетов в России нет. Заграничные умные часы, регистрирующие электрокардиограмму и электрическую активность кожи, медицинские браслеты ограничены в своем функционале, по набору и качеству передаваемых данных уступают нашему нейротрекеру. Искусственный интеллект, которым в ближайшие шесть месяцев будет наделен браслет, способен прогнозировать критические скачки функционального напряжения нервной системы, давления, будущие нарушения сердечного ритма», – сказал ученый. За последние сутки в России зафиксировали 23 586 случаев коронавирусной инфекции. Регулятор Бразилии одобрил использование вакцин AstraZeneca и Sinovac 17 января 2021, 23:59 Текст: Антон Антонов

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии сообщило, что одобрило использование вакцин англо-шведской компании AstraZeneca и китайской Sinovac против коронавируса. Бразильский регулятор отметил безопасность и эффективность этих вакцин. От компаний потребовали и далее предоставлять данные регулятору. Министр здравоохранения страны Эдуарду Пазуэллу сообщил, что власти Бразилии начнут распределять вакцины по всем штатам страны утром в понедельник, в среду должна начаться вакцинация. Глава минздрава назвал вакцинирование в Сан-Паулу, где 54-летняя медсестра получила вакцину CoronaVac, ситуацией «юридического свойства», разрешить связанный с этим вопрос «должен судья», передает РИА «Новости» со ссылкой на G1. Напомним, запрос на экстренное использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V» был отклонен в Бразилии. В РФПИ пояснили, что регулятор запросил у российской стороны дополнительную информацию по вакцине. Названы сроки ввода в оборот третьей российской вакцины от COVID-19 17 января 2021, 14:23 Текст: Елена Мирошниченко

Разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в марте. О сроках ввода вакцины в гражданский оборот в эфире программы «Вести недели» заявил заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов, сообщает ТАСС. «Нашу [вакцину от COVID-19] ждать в гражданском обороте, наверно, в районе марта», – сказал Чернов. Он выразил надежду, что вакцина окажет комплексную защиту от коронавируса. Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. В России за сутки зарегистрировали 23,5 тыс. случаев коронавируса 17 января 2021, 11:10 Текст: Алексей Дегтярев

За последние сутки в России зафиксировали 23 тыс. 586 случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. «За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 23 тыс. 586 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2849 (12,1%) без клинических проявлений», – цитирует сообщение РИА «Новости». За все время в России зафиксировали 3 млн 568 тыс. 209 случаев COVID-19. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 568 209 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,7%. За прошлые сутки в России выявили 24 тыс. 92 случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Австрия продлила локдаун на три недели из-за мутаций коронавируса 17 января 2021, 14:24 Текст: Абдулла Шакиров

Австрия продлевает жесткий карантин, введенный в связи с распространением нового коронавируса, до 7 февраля из-за мутаций COVID-19, выявленных в Великобритании и ЮАР, сообщил канцлер республики Себастьян Курц. «Мы вместе с экспертами и главами регионов решили, что в связи с высокой угрозой заражения новыми мутациями из Великобритании и ЮАР мы должны ввести ужесточения. Мы должны вас проинформировать, что необходимо продлить локдаун, включая ограничения выхода на улицу, – передает слова канцлера ТАСС. Как отметил Курц, решение о продлении локдауна не популярно, но необходимо из-за высокого риска заражения C OVID-19. Начать поэтапный выход из карантина планируется с 8 февраля с открытия торговых центров, сферы услуг, школ, музеев, рассказал канцлер. Он посоветовал жителям Австрии вместо обычных медицинских масок носить в общественных местах профессиональные респираторные маски класса FFP2 и объявил об увеличении минимальной дистанции от посторонних до двух метров, а также призвал работодателей перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим. При этом он сообщил, что предприятия общественного питания и гостиницы останутся закрытыми до конца февраля. Ранее Австрия продлила запрет на посадку рейсов из Британии и ЮАР из-за нового штамма COVID-19. Соединенным Штатам предсказали 500 тыс. жертв COVID-19 через месяц 18 января 2021, 07:31

Фото: Michael Nagle/Xinhua/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек, заявила инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски. «(Сейчас – прим.ВЗГЛЯД) почти 4 тыс. смертей в день, всего около 400 тыс. погибших. Мы полагаем, что к середине февраля в стране будет полмиллиона смертей (от коронавируса – прим.ВЗГЛЯД)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS слова Валенски. Она указала, что пока в США не видели, как «поездки на праздники» сказались на ситуации с госпитализациями и смертностью. «Думаю, у нас еще несколько мрачных недель впереди», – отметила специалист. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США выявлено почти 24 млн заражений коронавирусом, скончались около 397,5 тыс. человек. Напомним, в пятницу число жертв COVID-19 в мире превысило 2 млн человек. Названо число свободных коек для больных COVID в Петербурге 17 января 2021, 19:08 Текст: Ксения Панькова

Доля свободных коек для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге на сегодняшний день составляет 25,9% (3 тыс. 233), говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса. В стационарах Петербурга свободны 3 тыс. 233 койки – 25,9% от общего коечного фонда для лечения COVID-19 и пневмонии. Это максимальный показатель с начала 2021 года. Всего в городе развернуто 12 тыс. 488 коек для лечения коронавируса и пневмонии, приводит РИА «Новости» данные из материалов. По сравнению с 10 января в Петербурге отмечается увеличение количества выздоровевших и значительное снижение количества обратившихся за медицинской помощью с подтвержденным диагнозом. Отмечается также умеренный рост госпитализированных по сравнению с прошлым воскресеньем. При этом сообщается, что доля тяжелых больных в стационарах – 23%. «На ИВЛ находятся 372 пациента. Всего в стационарах, перепрофилированных под COVID-19, в наличии 2 157 аппаратов ИВЛ», – говорится в материалах. По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3316 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 3072 человека. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрированы 297 477 случаев заражения COVID-19. Скончались 8847 человек. Выздоровели 187 135 человек. Накануне сообщалось, что с начала вакцинации в Санкт-Петербурге от коронавируса были привиты 21 872 человека, из которых 7042 – жители старше 60 лет. За последние сутки в России зафиксировали 23 тыс. 586 случаев коронавирусной инфекции. В ВОЗ уточнили, сколько дней больные коронавирусом остаются заразными 18 января 2021, 08:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, сколько дней переболевшие COVID-19 остаются заразными. Специалист пояснила, что речь идет о тех, кто распространяет живой вирус. «Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов», – сказала Вуйнович в беседе с «Российской газетой». При этом представитель ВОЗ отметила, что этот инфекционный период может быть дольше у тяжелобольных пациентов. Ранее директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюгге заявил, что новый, британский штамм COVID-19 выявлен в 25 странах европейского региона ВОЗ, в том числе в России. Врач заявил о росте риска заражения вирусами при недосыпе на 250% 18 января 2021, 04:26 Текст: Антон Антонов

Недостаток сна на 250% увеличивает риск заражения вирусными инфекциями, сообщил глава Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин. Он заявил, что «сон и иммунитет – это практически синонимы», сон «обеспечивает наш иммунитет». Из-за «сокращении сна иммунитет резко падает». Если спать меньше пяти часов, то «вероятность подхватить любую вирусную инфекцию составляет более чем 250%», по сравнению с теми, «кто спит более семи часов». Калинкин рекомендовал для улучшения качества сна вставать и ложиться в одно и то же время, отказаться от будильника, использовать световые гаджеты, помогающие лучшему пробуждению и регуляции циркадных ритмов. По его словам, «норма сна» для большинства людей составляет семь-девять часов, передает РИА «Новости». Напомним, врач-иммунолог Владимир Болибок дал советы тем, кто переболел COVID-19 дома. В частности, специалист сказал, каким продуктам следует отдавать предпочтение, а также ответил на вопрос о том, как нужно перестроить режим дня и работы.