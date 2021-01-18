Профессор оценила идею введения прививочных паспортов

Введение прививочных паспортов с точки зрения предотвращения распространения COVID-19 бессмысленно, считает профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Не очень понятно, к чему вся история с вакцинными паспортами. Она к тому, чтобы прекратить распространение заболевания, наверное? Но паспорт и прививка не решают эту задачу. Привитый человек может являться переносчиком COVID-19. Не каждый, конечно, но прививка - не гарантия. Человек, который привит, может подхватить вирус, сам перенесет заболевание в легкой форме или бессимптомно, но при этом заразит других людей. Кроме того, есть привитые люди, у которых не вырабатывается никакого иммунитета, или весьма слабый. Какой смысл в прививочном паспорте? Ведь это просто «галочка», а не удостоверении о защищенности», – передает РИА «Новости» слова Барановой.

Она уточнила, что прививки на миллионах людей будут давать различные результаты – выделится основная группа, которая будет защищена от вируса, то есть или не заболеет, или переболеет легко, но будут и те, кто привит, но, тем не менее, заболеет.

«Тут не прививка виновата, а история пациента – например, проходил ли он ранее химиотерапию опухоли. У них будет ноль антител, и что делать? Запретим этим людям ездить за границу по этой причине? Скажем: «Вам для курорта в Швейцарии медотвод», или: «На дачу в Прибалтике вам больше нельзя, причем никогда». Каждому ясно, что такой подход не сработает», – отметила Баранова.

При этом Баранова считает, что вакцинироваться обязательно нужно, так как даже частичная защита лучше, чем ее отсутствие, а еще потому что никаких способов заранее предсказать, будут ли у конкретного человека проблемы с иммунным ответом на прививку, просто нет.

Напомним, с начала января россиянам начали выдавать сертификаты о вакцинации против COVID-19.