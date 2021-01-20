Онищенко назвал введение ковид-паспортов пустой тратой бюджетных денег

Ввод специальных паспортов – это пустая трата денег из бюджета, потому что разглашение о перенесении заболевания – личное дело каждого, а для подтверждения вакцинации достаточно справки, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

По результатам опроса портала SuperJob более половины россиян (59 % респондентов) выступили против введения COVID-паспортов для переболевших коронавирусной инфекцией или сделавших прививку. Большинство объясняют такое свое решение сохранением врачебной тайны.

«Опыт в борьбе с эпидемиями, который мы имеем, огромен. Для проведения прививки установлена специальная медицинская форма, которая соответствует международным требованиям и узнаваема во всех странах, поскольку сертификаты о проведении прививки заверяла Всемирная организация здравоохранения», – говорит Онищенко.

Он объясняет, что справки, подтверждающей прохождение вакцинации, вполне достаточно.

«Что касается записи о перенесенном заболевании, то это личное дело каждого гражданина, это нельзя обязать записывать куда-либо. То есть медицинские документы являются личной тайной россиян, и без их ведома ничего нельзя делать. А вот каким препаратом проводилась прививка (серия, тип прививки, дата проведения и т.д.) – да, это можно было бы записывать», – считает врач.

Эпидемиолог подчеркивает, что ввод специальных паспортов, на его взгляд, это пустая трата денег из бюджета, в которой нет никакой необходимости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема введения данных паспортов пока обсуждается только на уровне экспертов и пока единой точки зрения в данном вопросе нет.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала введение «антиковидных паспортов» своевременной и необходимой мерой в борьбе с пандемией. Тем не менее она отметила, что в таком случае возникают вопросы о защите прав граждан, которые не могут привиться по состоянию здоровья.

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