Москалькова назвала ковид-паспорта необходимой мерой для борьбы с пандемией

Ковид-паспорта являются своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией, однако возникают вопросы о защите прав граждан, которые не могут привиться по состоянию здоровья, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Учитывая сегодняшние реалии в вопросах распространения COVID-19 и принятых ограничительных мер, «антиковидные паспорта» на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в вопросе противодействию пандемии. Хотелось бы напомнить, что на сегодняшний день вакцинация – единственный и верный путь в преодолении сложившейся ситуации», – сказала Москалькова.

При этом омбудсмен отметила, что возникает вопрос о защите прав той категории граждан, которым вакцинация неприемлема по состоянию здоровья, из-за аллергии или беременности, передает РИА «Новости».

Она также заявила, что правительство прорабатывает вопрос ковид-сертификатов, которые позволят выезжать за рубеж. «Сделанная вакцина позволит гражданам преодолеть ряд ограничительных мер, тем самым будет способствовать расширению прав человека. Например, в настоящий момент правительством РФ прорабатывается вопрос о выдаче вакцинированным гражданам специальных сертификатов и их международном признании, чтобы люди могли выезжать за рубеж», – сказала Москалькова.

Между тем, почти 60% россиян выступили против введения ковид-паспортов для переболевших коронавирусом или сделавших прививку. Основными аргументами противников появления документа является сохранение врачебной тайны о наличии антител, а также дискриминационный характер ковид-паспортов. Среди сторонников в основном респонденты, которым необходимо регулярно сдавать анализы на коронавирус.

Во вторник Кремль опроверг увязку права выезда за границу с ковид-паспортом.