Киев заявил о нехватке 3,5 млрд евро для покрытия нужд Украины до конца года

Ушаков: Центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, ситуация вокруг Украины стала главной темой переговоров президента России и специального посланника американского лидера, передает Кремль. «Ситуация вокруг Украины, естественно, была центральной темой и в беседе нашего президента со Стивом Уиткоффом», – заявил Ушаков.



Он отметил, что на этот раз встрече президента России со Стивом Уиткоффом предшествовали переговоры американского спецпосланника в Осло с Зеленским и представителями ряда европейских стран, НАТО и Еврокомиссии. «Естественно, Стив Уиткофф информировал Владимира Путина о сути состоявшихся в Осло переговоров, высказал в этой связи свои комментарии, отметил некоторые новые подходы, новые моменты в подходах европейцев и Киева, хотя полезного в контексте урегулирования украинского кризиса в них содержалось не так уж и много», – сказал Ушаков.

По его словам, президент России высоко оценил посреднические усилия администрации США, лично Дональда Трампа и его спецпредставителей по поиску взаимоприемлемых решений. Он добавил, что российский лидер представил собеседнику объективную картину на линии боевого соприкосновения, где стратегическая инициатива полностью принадлежит Вооруженным силам России.

«Отмечено, что на всех основных направлениях они ведут безостановочное наступление и, кроме того, в качестве ответных мер весьма эффективно уничтожают объекты военно-промышленного комплекса энергетики и логистики на территории Украины», – подчеркнул Ушаков.

Стороны также обстоятельно обсудили реализацию масштабных совместных экономических проектов, открывающих большие перспективы сотрудничества России и США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков анонсировал обсуждение украинского вопроса на встрече Путина и Уиткоффа.

Президент России поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию конфликта. Путин также оценил вклад Мелании Трамп в гуманитарный аспект решения кризиса.