Почему западная вакцина от COVID-19 может быть смертельна

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19 января, вторник  |  Последнее обновление — 20:41  |  vz.ru
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Россия заменит природный газ на топливо будущего

Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС
Россия может стать крупным мировым производителем и экспортером водорода – одного из самых экологически чистых источников энергии. В этом уверен нобелевский лауреат Рае Квон Чунг. На чем основан его прогноз, что сегодня происходит на рынке водородного топлива и при каких условиях реально возможен водородный прорыв России? Подробности...
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Запад готовит Навального к развалу России

Навальный видит себя на вершине власти, но у его кураторов на Западе иные планы Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Коллективный Запад хором потребовал отпустить блогера Алексея Навального на свободу. В США и Евросоюзе о скандальном блогере говорят как о мощной политической фигуре. Но зачем Западу нужен Навальный и к какой миссии готовят его иностранные кураторы? Подробности...
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Как иностранные спецслужбы тиражируют фальшивки о России

За «гражданской журналистикой» виден след спецслужб Запада Str/Global Look Press
Возвращение Алексея Навального в Россию заставляет вспомнить всю историю дезинформации о причинах появления блогера в Германии. В частности, соответствующие «расследования» иностранных представителей «гражданской расследовательской журналистики». В чем принципиальные проколы и ошибки подобных «расследований» и почему их следы прямо ведут к иностранным спецслужбам? Подробности...
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Власть Трампа держалась на «консервативном пугале»

Дональд Трамп и Майк Пенс хотя и соратники, но антиподы REUTERS/Mike Segar
От четырехлетнего правления Дональда Трампа остались всего одни сутки: уже завтра полномочия перейдут к Джо Байдену, и Америка начнет двигаться в принципиально ином направлении. Сам Трамп церемонию проигнорирует – в отличие от Майкла Пенса, уже объявленного предателем. Но именно этому человеку уходящий президент обязан властью, а может быть – даже жизнью.  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Локдаун в Европе хотят ввести навсегда

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Теперь все население Германии может быть допущено в торговые точки и общественный транспорт только в респираторах типа FFP-2, которые оно – население – обязано сейчас срочно купить. Не маски, а уже респираторы. Подробности...
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Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Возможность применения формулы «Все прогрессивное человечество» наверняка взбодрит российских Гозманов. Будем считать, что западные политики, использующие Навального просто как инструмент, считают своей очень важной задачей сделать приятное Гозманам. Подробности...
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Как предать мать и стать героем

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Поощрение доносов на родителей – признак острой фазы тоталитаризма, когда правящее движение ставит вопрос ребром: или семья, или партия. Партия требует абсолютной, безоговорочной преданности, которую дети и могут продемонстрировать, сдав своих родителей. Подробности...
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Ноутбук для российских спецслужб

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    Почему западная вакцина от COVID-19 может быть смертельна

    Западные вакцины оказались с подвохом    19 января 2021, 19:15
    Фото: Thiago Prudêncio/SOPA Images/Sipa USA/Reuters
    Текст: Виктория Михайлова

    Норвежские власти оправдываются: по их словам, между испытаниями вакцины Pfizer/BioNTech и недавней смертью привитых ею десятков людей нет никакой связи. Однако это не единственный случай подозрительной гибели использовавших данный препарат, причем во многих странах. В чем же проблема вакцины Pfizer и почему российская разработка «Спутник V» лишена ее?

    В мировой «гонке вакцин» появилось новое, тревожащее обстоятельство. Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) не так давно столкнулось с давлением при сертификации нескольких вакцин от COVID-19, утверждает европейская пресса. Указывается, что, к примеру, качество препарата Pfizer/BioNTech было некоторое время назад поставлено под сомнение, но это не помешало ряду высокопоставленных представителей ЕС настаивать на скорейшем утверждении вакцины к массовому применению.

    «С обоими препаратами (имелись в виду вакцины компаний Pfizer/BioNTech и Moderna – прим. ВЗГЛЯД) до сих пор имеются проблемы», – цитирует французское издание «Ле Монд» сотрудника ЕАЛС. Сотрудники европейского регулятора обнаружили различия в составе прошедшего клинические испытания препарата и поставленных в ЕС партий. Вместе с тем их обеспокоила нехватка данных о коммерческих партиях вакцины и ее неодобрение некоторыми производственными площадками.

    Регулятор не спешил принять решение из-за неуверенности в полной безопасности вакцины. И он, судя по всему, был прав – в последнее время участились случаи смерти привившихся вакциной Pfizer/BioNTech.

    В частности, в Норвегии зафиксировано 23 смертельных случая после прививки. Еще десять – в Германии. Пока идет расследование, а власти Норвегии во вторник официально заверили, что они «не встревожены», потому что все погибшие были старше 75 лет и у них были хронические заболевания. Подозрительные смерти после использования препарата Pfizer/BioNTech произошли также в США, в Эстонии, в Германии и ряде других стран.

    Что интересно, умирают и здоровые люди, не имеющие никаких хронических заболеваний. Например, Соня Азеведо, медсестра из Португалии, скончалась через 48 часов после вакцинирования. Саму прививку она перенесла хорошо, да и раньше проблем со здоровьем не имела. Тем не менее в Новый год мать двоих детей потеряла сознание, а еще через некоторое время умерла. Ей был 41 год.

    Хотя причина этих смертей до конца не установлена, некоторые специалисты уже выдвинули свои предположения. В частности, глава американского Центра оценки и исследований биологических препаратов Управления по контролю за продуктами и лекарствами Питер Маркс полагает, что причиной смерти мог стать полиэтиленгликоль (ПЭГ), содержащийся в вакцине Pfizer/BioNTech.

    ПЭГ уже много лет входит в состав различных мазей и лосьонов, активно используется в медицине, косметике и машиностроении. Однако ПЭГ никогда раньше не использовался в вакцинах, а лекарства с его содержанием могут вызывать анафилактический шок. В результате него у человека могут появиться сыпь, одышка и учащенное сердцебиение. Сыпь наблюдалась у еще одной жертвы вакцины: американский врач Грегори Майкл почувствовал резкое ухудшение самочувствия, через три дня после вакцинации у него началось подкожное кровоизлияние, а спустя две недели он скончался от кровоизлияния в мозг.

    Долгое время считалось, что ПЭГ полностью безопасен для человека, но последние исследования говорят об обратном. Так, инженер-фармацевт Университета Северной Каролины (США) Сэмюэль Лай утверждает, что у 72% людей есть антитела против ПЭГ. Такой высокий показатель связан с регулярным использованием средств с его содержанием.

    В современном мире довольно сложно обходиться без продуктов с ПЭГ. Этот компонент встречается буквально во всех косметических средствах, начиная от шампуней и зубной пасты и заканчивая любимым кремом для рук. Лай обнаружил, что около 7% людей имеют превышенную концентрацию антител к ПЭГ в организме. Если им ввести вакцину с ПЭГ, выработанные антитела вступят в реакцию с вакциной, и шансы на анафилактический шок возрастут.

    Обычно процесс действия вакцины выглядит следующим образом. мРНК (матричная РНК) попадает в организм. Клетки организма в ответ начинают вырабатывать белок. Иммунная система принимает этот белок за врага и начинает бороться с ним. Формируется иммунитет. Главная роль ПЭГ – это корректная транспортировка мРНК в организм. И тут на сцену выходят те самые специфические антитела, которые не дают ПЭГ нормально выполнять свою задачу. Таким образом, вся система иммунного ответа рушится.

    Как сейчас выясняется, еще в сентябре 2020 года сотрудники BioNTech предложили альтернативу ПЭГ, подтвердив опасения: «Липидная оболочка, содержащая ПЭГ, также может иметь существенные недостатки с точки зрения эффективности и безопасности». Каталин Карико, старший вице-президент BioNTech, обсуждала проблему ПЭГ с инфекционистом из Венгрии Яношом Себени. Вместе они пришли к выводу, что риск незначителен. Карико заявила: «Все вакцины несут в себе определенный риск. Но польза от вакцины перевешивает риск».

    Если ПЭГ действительно окажется причиной всех этих смертей, то компаниям, вероятно, придется отказаться от мРНК-вакцин. Чтобы избежать новых смертельных случаев, Центр по контролю и профилактике заболеваний США уже порекомендовал не вводить вакцину Pfizer людям с непереносимостью ее компонентов. Сам Pfizer также пообещал предоставить медицинскую помощь в случае, если у вакцинированного разовьется анафилаксия.

    Претензии есть и к принципу действия вакцины Pfizer.

    Так как она работает за счет адаптации организма к вирусу, необходимо какое-то время мириться с плохим самочувствием. «Это то, о чем недостаточно говорилось», – предупреждает иммунолог Мишель Гольдман. Многие люди испытывают боль в месте инъекции, а иногда – высокую температуру, тошноту и приступы мигрени.

    Доктор Уильям Шаффнер, профессор профилактической медицины и инфекционных заболеваний медицинского центра Университета Вандербильта, настроен оптимистично: «Эти побочные эффекты на самом деле являются доказательством того, что ваш иммунитет начинает бороться. Это как бы говорит: «Ого, мой организм работает – неплохо». Если все действительно «неплохо», почему гибнут люди?

    В какой-то мере происходящее напоминает историю, произошедшую в 2007 году в Нигерии. Тогда в результате испытаний препарата Pfizer погибло около 200 детей. Те, кто выжил, получили серьезные физические и психические нарушения. Pfizer удалось замять дело, выплатив компенсации семьям пострадавших.

    А если бы на месте Pfizer была другая компания – например, российская? Несложно представить, какой шум по этому поводу подняли бы западные специалисты, политики и пресса. По поводу же вакцины Pfizer/BioNTech западная пресса, по сути, пытается замять скандал, специалисты комментируют происходящее в духе «вакцина спасает гораздо большее количество людей, чем подвергает опасности».

    Все это, несомненно, так. Как и то, что российская вакцина «Спутник V» использует состав, в котором нет ПЭГ. Ни одного сообщения о смерти от российских вакцин не появлялось. К тому же «Спутник V» действует на основе аденовирусного вектора. Препараты на основе аденовируса применяются на людях уже более 50 лет, что делает вакцину абсолютно безопасной для человека.


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