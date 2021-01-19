Почему западная вакцина от COVID-19 может быть смертельна

Норвежские власти оправдываются: по их словам, между испытаниями вакцины Pfizer/BioNTech и недавней смертью привитых ею десятков людей нет никакой связи. Однако это не единственный случай подозрительной гибели использовавших данный препарат, причем во многих странах. В чем же проблема вакцины Pfizer и почему российская разработка «Спутник V» лишена ее?

В мировой «гонке вакцин» появилось новое, тревожащее обстоятельство. Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) не так давно столкнулось с давлением при сертификации нескольких вакцин от COVID-19, утверждает европейская пресса. Указывается, что, к примеру, качество препарата Pfizer/BioNTech было некоторое время назад поставлено под сомнение, но это не помешало ряду высокопоставленных представителей ЕС настаивать на скорейшем утверждении вакцины к массовому применению.

«С обоими препаратами (имелись в виду вакцины компаний Pfizer/BioNTech и Moderna – прим. ВЗГЛЯД) до сих пор имеются проблемы», – цитирует французское издание «Ле Монд» сотрудника ЕАЛС. Сотрудники европейского регулятора обнаружили различия в составе прошедшего клинические испытания препарата и поставленных в ЕС партий. Вместе с тем их обеспокоила нехватка данных о коммерческих партиях вакцины и ее неодобрение некоторыми производственными площадками.

Регулятор не спешил принять решение из-за неуверенности в полной безопасности вакцины. И он, судя по всему, был прав – в последнее время участились случаи смерти привившихся вакциной Pfizer/BioNTech.

В частности, в Норвегии зафиксировано 23 смертельных случая после прививки. Еще десять – в Германии. Пока идет расследование, а власти Норвегии во вторник официально заверили, что они «не встревожены», потому что все погибшие были старше 75 лет и у них были хронические заболевания. Подозрительные смерти после использования препарата Pfizer/BioNTech произошли также в США, в Эстонии, в Германии и ряде других стран.

Что интересно, умирают и здоровые люди, не имеющие никаких хронических заболеваний. Например, Соня Азеведо, медсестра из Португалии, скончалась через 48 часов после вакцинирования. Саму прививку она перенесла хорошо, да и раньше проблем со здоровьем не имела. Тем не менее в Новый год мать двоих детей потеряла сознание, а еще через некоторое время умерла. Ей был 41 год.

Хотя причина этих смертей до конца не установлена, некоторые специалисты уже выдвинули свои предположения. В частности, глава американского Центра оценки и исследований биологических препаратов Управления по контролю за продуктами и лекарствами Питер Маркс полагает, что причиной смерти мог стать полиэтиленгликоль (ПЭГ), содержащийся в вакцине Pfizer/BioNTech.

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ПЭГ уже много лет входит в состав различных мазей и лосьонов, активно используется в медицине, косметике и машиностроении. Однако ПЭГ никогда раньше не использовался в вакцинах, а лекарства с его содержанием могут вызывать анафилактический шок. В результате него у человека могут появиться сыпь, одышка и учащенное сердцебиение. Сыпь наблюдалась у еще одной жертвы вакцины: американский врач Грегори Майкл почувствовал резкое ухудшение самочувствия, через три дня после вакцинации у него началось подкожное кровоизлияние, а спустя две недели он скончался от кровоизлияния в мозг.

Долгое время считалось, что ПЭГ полностью безопасен для человека, но последние исследования говорят об обратном. Так, инженер-фармацевт Университета Северной Каролины (США) Сэмюэль Лай утверждает, что у 72% людей есть антитела против ПЭГ. Такой высокий показатель связан с регулярным использованием средств с его содержанием.

В современном мире довольно сложно обходиться без продуктов с ПЭГ. Этот компонент встречается буквально во всех косметических средствах, начиная от шампуней и зубной пасты и заканчивая любимым кремом для рук. Лай обнаружил, что около 7% людей имеют превышенную концентрацию антител к ПЭГ в организме. Если им ввести вакцину с ПЭГ, выработанные антитела вступят в реакцию с вакциной, и шансы на анафилактический шок возрастут.

Обычно процесс действия вакцины выглядит следующим образом. мРНК (матричная РНК) попадает в организм. Клетки организма в ответ начинают вырабатывать белок. Иммунная система принимает этот белок за врага и начинает бороться с ним. Формируется иммунитет. Главная роль ПЭГ – это корректная транспортировка мРНК в организм. И тут на сцену выходят те самые специфические антитела, которые не дают ПЭГ нормально выполнять свою задачу. Таким образом, вся система иммунного ответа рушится.

Как сейчас выясняется, еще в сентябре 2020 года сотрудники BioNTech предложили альтернативу ПЭГ, подтвердив опасения: «Липидная оболочка, содержащая ПЭГ, также может иметь существенные недостатки с точки зрения эффективности и безопасности». Каталин Карико, старший вице-президент BioNTech, обсуждала проблему ПЭГ с инфекционистом из Венгрии Яношом Себени. Вместе они пришли к выводу, что риск незначителен. Карико заявила: «Все вакцины несут в себе определенный риск. Но польза от вакцины перевешивает риск».

Если ПЭГ действительно окажется причиной всех этих смертей, то компаниям, вероятно, придется отказаться от мРНК-вакцин. Чтобы избежать новых смертельных случаев, Центр по контролю и профилактике заболеваний США уже порекомендовал не вводить вакцину Pfizer людям с непереносимостью ее компонентов. Сам Pfizer также пообещал предоставить медицинскую помощь в случае, если у вакцинированного разовьется анафилаксия.

Претензии есть и к принципу действия вакцины Pfizer.

Так как она работает за счет адаптации организма к вирусу, необходимо какое-то время мириться с плохим самочувствием. «Это то, о чем недостаточно говорилось», – предупреждает иммунолог Мишель Гольдман. Многие люди испытывают боль в месте инъекции, а иногда – высокую температуру, тошноту и приступы мигрени.

Доктор Уильям Шаффнер, профессор профилактической медицины и инфекционных заболеваний медицинского центра Университета Вандербильта, настроен оптимистично: «Эти побочные эффекты на самом деле являются доказательством того, что ваш иммунитет начинает бороться. Это как бы говорит: «Ого, мой организм работает – неплохо». Если все действительно «неплохо», почему гибнут люди?

В какой-то мере происходящее напоминает историю, произошедшую в 2007 году в Нигерии. Тогда в результате испытаний препарата Pfizer погибло около 200 детей. Те, кто выжил, получили серьезные физические и психические нарушения. Pfizer удалось замять дело, выплатив компенсации семьям пострадавших.

А если бы на месте Pfizer была другая компания – например, российская? Несложно представить, какой шум по этому поводу подняли бы западные специалисты, политики и пресса. По поводу же вакцины Pfizer/BioNTech западная пресса, по сути, пытается замять скандал, специалисты комментируют происходящее в духе «вакцина спасает гораздо большее количество людей, чем подвергает опасности».

Все это, несомненно, так. Как и то, что российская вакцина «Спутник V» использует состав, в котором нет ПЭГ. Ни одного сообщения о смерти от российских вакцин не появлялось. К тому же «Спутник V» действует на основе аденовирусного вектора. Препараты на основе аденовируса применяются на людях уже более 50 лет, что делает вакцину абсолютно безопасной для человека.