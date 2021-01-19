Локдаун в Европе хотят ввести навсегда

А помните, в литературе раньше подчеркивалась тема «трагедии маленького человека»? По-моему, мы даже сочинения в школе писали на эту тему. Прикол в том, что если проследить убеждения «маленького человека» во все времена, то выяснится одна доминанта. Маленький человек всегда был убежден, что миром и странами правят конченые идиоты. С этим, конечно, можно было бы спорить, если бы не год пандемии ковида. Который вот просто расчехлил всех, кто казался мудрым демократическим руководителем.

Сами посудите: в Центральной Европе с подачи Германии готовят так называемый мегалокдаун. То есть предыдущие – это был детский лепет по сравнению с очередным: аж до Пасхи. И начинают с того, что теперь все население должно быть допущено в торговые точки и общественный транспорт только в респираторах типа FFP-2, которые оно – население – обязано сейчас срочно купить. Не маски, а уже респираторы.

Погодите, мы еще не совсем в маразме и помним, что первые два месяца ВОЗ утверждала, что маски вообще бесполезны (зафиксируйте этот тезис, пожалуйста). Потом, с боем и скандалами, с перехватом грузов на границах единой Европы, начали поступать маски из Китая. Потом их начали производить в самой Европе, и государственные заказы получили безо всяких тендеров правильные компании, которые, как в случае с Австрией, прямо связаны с членами действующей администрации. И вот до лета всех заставляли покупать эти медицинские маски.

Потом концепция расширилась, и оказалось, что нужно покупать пластиковые полумаски на все лицо. Население побежало покупать пластиковые щиты. В Берлине я видел совершенно уморительные картины – когда некоторые гражданки пожилого возраста носили одновременно и медицинскую маску, и пластиковый щиток – ковид не пройдет! Потом выяснилось, что пластиковый щиток не помогает. Люди их выбросили, как и первые свои медицинские маски, потому что все начали по третьему кругу покупать плотные, часто дизайнерские, маски.

Кстати, речи о том, чтобы не носить маску, вообще нет, потому что население законопослушное и считает, что начальники лучше знают. К тому же – штрафы. И без масок никуда не пускают. Населению сказали, что если носить маски и держать социальную дистанцию, то никто не заразится, а для закрепления тезиса просто закрыли все бизнесы – особенно гастрономию, туризм и индустрию красоты и оздоровления, вслед за которыми посыпались все бизнесы, которые с ними связаны, на манер пирамиды. Но люди честно ходили в масках, на которые потратились уже по третьему кругу. Стало понятно, что самый главный процветающий бизнес сегодня – это маски. А кто их поставляет? Не спрашивайте, проходите, тут нет ничего интересного.

И вот – внимание! – на этой неделе сказано, что все предыдущие маски совершенно, оказывается, были бесполезны и без новых респираторов типа FFP2 люди будут вычеркнуты из остатков общественной жизни и не будут допущены на транспорт. И люди обязаны покупать новый тип масок заново.

Знаете, что мне это напоминает? Каждый раз, когда доходы пяти мировых музыкальных монополистов типа «Сони», «БМГ», «Уорнер», «Юниверсал» падают, потому что все уже купили основной самый денежный каталог (всю коллекцию альбомов Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin и т. д. – вечную «кассу») – в мире меняют формат носителя. Сначала на виниле, потом на кассетах и картриджах, потом на СD, потом на Mp3, теперь на стриме. Людей заставили пять раз купить одно и то же! Это ли не вершина маркетинга? То же самое сейчас происходит с масками – и вы представляете, какие финансовые потоки льются в карманы тех, кого надо. Тех людей, которые напрямую связаны с объявлениями новых и новых «ограничений».

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А потом публика наивно удивляется – откуда вдруг у министра здравоохранения ФРГ Шпана, который даже не врач по образованию, а экономист, вдруг за три месяца возникла новенькая вилла за 4,3 миллиона евро. Кстати, он официально отказался отвечать на вопрос, откуда деньги, и обещал засудить любого, кто будет и дальше спрашивать.

Но нас волнует другое – во-первых, все цифры показывают, что снижение зараженности происходит только во время самого локдауна и резко повышается в гораздо больших, чем прежде, масштабах сразу после открытия общества. Что приводит начальство в состояние истерики и к требованию нового локдауна. Таким образом проталкивается идея, что локдаун должен быть безлимитным.

И вот – лидеру европейского свободного мира, канцлеру Меркель, подвезли вчера новую концепцию – «нулевой ковид». Что же они предлагают, ведущие специалисты, про которых никто не слышал за пределами их университетов? «Долгосрочная стратегия должна «не привязывать длительность блокировки к определенной дате, что кажется произвольным и приводит к разочаровывающему население продлению», пишут эксперты, а «к достижению конкретных целей».

Ну, вот и ответ – здравствуй, вечный локдаун без границ. Цель? «Сейчас сбить волну до приемлемых значений, а затем полностью избавиться от вируса – то есть никаких новых зараженных». No-COVID-Plan – «нулевой ковид». Концепция «нулевого ковида», которую сейчас будут втюхивать Меркель, некоторым образом противоречит заявлениям как ВОЗ, так и вирусологов, которые утверждают, что коронавирус теперь будет циркулировать в человеческой популяции всегда – как грипп.

Более того – она антинаучна, так как, например, не может быть «нулевого гриппа» – в стране всегда кто-то болеет гриппом и сотней других вирусных инфекций вплоть до гепатитов B и C. И никто никогда не добился «околоноля». То есть немцам предлагают вечный локдаун под недостижимые цели.

Таким образом, борьба «за здоровье народа» переходит в религиозную плоскость – только вера, и никаких знаний. Есть и необходимые в таких концептах еретики, которых нужно сжигать на информационном костре – «ковид-диссиденты». Стоит ли удивляться, что в такой обстановке, например, в немецких газетах нет ни одного сообщения о новых и новых смертях по всему миру после прививки вакциной Pfizer (а теперь еще и после Moderna). Потому что это противоречит новой религии, а она не терпит возражений и неудобных фактов.

Ну и, конечно, для адептов новой религии не существует русской вакцины (а точнее, сразу трех) – само существование «Спутника V» просто не вписывается в каноны веры, которые формируются прямо у нас на глазах и угрожают целостности нового мировоззрения.

Бедные немцы. Бедные все. Маленький человек мировой литературы был прав.