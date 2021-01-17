Австрия продлила локдаун на три недели из-за мутаций коронавируса

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17 января, воскресенье | Последнее обновление — 15:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Два члена экипажа затонувшего российского судна погибли
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Карты, отражающие обеспеченность стран той или иной вакциной от коронавируса – своего рода новое условное деление государств на те, «которые могут» и «которые не способны».
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Пока большинство эмоциональных всплесков у наших казахстанских друзей было связано с Китаем. Пекин в Казахстане постоянно подозревают в скрытых поползновениях на казахстанские территории. Однако в этот раз основное внимание было привлечено к территориальным отношениям с Россией.
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Нас ждут времена не просто тяжелые, а небывало тяжелые. Утратившая самоконтроль, деградирующая, наглая, внутренне единая новая Америка стоит у нашего порога как стадо восставших зомби.
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Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Австрия продлила локдаун на три недели из-за мутаций коронавируса
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Австрия продлевает жесткий карантин, введенный в связи с распространением нового коронавируса, до 7 февраля из-за мутаций COVID-19, выявленных в Великобритании и ЮАР, сообщил канцлер республики Себастьян Курц.
«Мы вместе с экспертами и главами регионов решили, что в связи с высокой угрозой заражения новыми мутациями из Великобритании и ЮАР мы должны ввести ужесточения. Мы должны вас проинформировать, что необходимо продлить локдаун, включая ограничения выхода на улицу, – передает слова канцлера ТАСС.
Как отметил Курц, решение о продлении локдауна не популярно, но необходимо из-за высокого риска заражения C OVID-19. Начать поэтапный выход из карантина планируется с 8 февраля с открытия торговых центров, сферы услуг, школ, музеев, рассказал канцлер. Он посоветовал жителям Австрии вместо обычных медицинских масок носить в общественных местах профессиональные респираторные маски класса FFP2 и объявил об увеличении минимальной дистанции от посторонних до двух метров, а также призвал работодателей перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим. При этом он сообщил, что предприятия общественного питания и гостиницы останутся закрытыми до конца февраля.
Ранее Австрия продлила запрет на посадку рейсов из Британии и ЮАР из-за нового штамма COVID-19.
Запрос на экстренное использование «Спутника V» отклонен в Бразилии
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Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии сообщило, что отклонило запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экстренного использования.
Регулятор сообщил, что запрос «возвращен компании» Uniao Quimica, так как «не удовлетворяет минимальным критериям». В сообщении указывается на «отсутствие разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний». Также регулятор заявил о «вопросах, касающихся передовых методов производства». Подчеркивается, что «запроса на проведение третьей фазы исследований не достаточно», нужно, чтобы «такие испытания проводились в стране», передает ТАСС.
Регулятор уточняет, что с 4 января ожидает недостающей информации для выдачи разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний. Кроме того, не соблюден регламент встреч с регулятором и управлением лекарственных средств и биологических продуктов, передает РИА «Новости».
15 января бразильская фармкомпания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций направили в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии запрос на одобрение вакцины. 13 января в Бразилии началась вакцинация «Спутником V». Всего в РФПИ запланировали поставить в Бразилию 150 млн доз «Спутника V». Отметим, что в Бразилии выявили новый, «бразильский», штамм коронавируса.
Мясников назвал эпидемию опаснее COVID
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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса.
Мясников подчеркнул, что почти 40% населения Земли страдает от проблем с лишним весом, которые приводят к диабету, инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям.
«Интересно, что за год, наравне с этими полутора миллионами жертв COVID-19, умерло от голода десять миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением – более 20 млн человек. Такие потери никакому COVID не снились», – цитирует РИА «Новости» Мясникова.
Одним из важных факторов, определяющих склонность к набору веса, являются привычки родителей. Например, если мать ребенка во время беременности курит, или один из его родителей имеет проблемы с избыточным весом, то он будет предрасположен к ожирению на протяжении всей жизни. Еще одним фактором, повышающим вероятность возникновения проблем с лишним весом у ребенка, является диабет у матери, считает Мясников.
Кроме того, врач рассказал, что согласно последним исследованиям, причиной развития ожирения может быть вирусная инфекция.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в естественном происхождении коронавируса, указав, что еще в начале прошлого года ничего не предвещало такого бурного распространения болезни.
Невролог рассказала об осложнениях после COVID-19
В острый период заболевания коронавирусной инфекции и через какое-то время после выздоровления пациенты могут столкнуться с неврологическими осложнениями, заявила кандидат медицинских наук, невролог высшей категории Неонила Фомина-Чертоусова.
В группе риска таких осложнений попадают люди с неврологическими и сосудистыми заболеваниями, рассказала специалист в разговоре с «Российской газетой».
Среди уже выявленных проблем при перенесенном коронавирусе числятся ухудшение сна, поражения мышц. «Даже такое понятие появилось: ковидассоциируемые инсульты. Так как при инфицировании коронавирусом шанс получить инсульт больше – примерно на 6%. Причем, он может случиться или через одну-три недели после заражения ковидом, или стать первым симптомом инфекционного заболевания», – пояснила эксперт.
Также Фомина-Чертоусова рассказала, что при коронавирусной инфекции и энцелофапатии возможно быстрое развитие деменции. «Постковидные хронические сосудистые нарушения могут также сопровождаться возбуждением, судорогами с утратой сознания, или, наоборот, сонливостью и апатией. Причина в том, что мозг в этом случае не получает в нужном объеме кислород из-за легочной недостаточности. Также описаны воспалительные заболевания спинного мозга из-за COVID-19», – уточнила невролог.
Ранее ученые из Исследовательского института трансляционной геномики США выявили ген, который влияет на тяжесть коронавирусной инфекции. До этого британские исследователи называли симптомы постковидного синдрома.
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РФПИ объяснил заминку с регистрацией «Спутник V» в Бразилии
Регулятор Бразилии запросил у российской стороны дополнительную информацию по вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V», заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Сообщения об отказе Бразилией от ускоренной регистрации российского препарата в РФПИ назвали недостоверной информацией, передает РИА «Новости».
«В связи с появившейся в ряде СМИ недостоверной информацией об отказе в ускоренной регистрации вакцины «Спутник V» в Бразилии сообщаем, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросило дополнительную информацию относительно вакцины «Спутник V», которая будет предоставлена в ближайшее время», – цитирует сообщение фонда ТАСС.
Ранее сообщалось, что национальное агентство по санитарному надзору Бразилии отклонило запрос на одобрение «Спутник V» для экстренного использования.
15 января бразильская фармкомпания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций направили в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии запрос на одобрение вакцины. 13 января в Бразилии началась вакцинация «Спутником V». Всего в РФПИ запланировали поставить в Бразилию 150 млн доз «Спутника V».
В Европе оценили возможность победить пандемию с помощью «Спутник V»
Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» может подавить пандемию, заявил автор испанского издания французской газеты Monde diplomatique Федерико Куско.
Куско в своем материале отметил, что скептицизм по отношению к российской разработке на Западе связан с невежеством в отношении к русской научной традиции. «Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы», – цитирует журналиста РИА «Новости».
По его мнению, разработка российской вакцины стала результатом «исторической цепочки научных разработок в России». «В отличие от таких стран, как США, а также Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится», – продолжил автор.
Напомним, российским препаратом прививаются в Бразилии, также «Спутник V» доставили в Аргентину.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
Количество болеющих коронавирусом в России снизилось впервые с лета
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Количество тех, кто лечился от COVID-19, впервые с конца августа снизилось и составило 542 212 человек. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки число вылечившихся от коронавируса россиян выросло на 23 440 человек.
Количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в России впервые снизилось с лета, передает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
С 11 по 17 января сообщалось о 166 255 новых случаях инфицирования, при этом выздоровели за указанный период 181 542 человека. Количество тех, кто лечился, на прошлой неделе впервые с конца августа снизилось и составило 542 212 человек.
Уточняется, что за прошедшие сутки число вылечившихся от коронавируса россиян выросло на 23 440 человек. По последним данным, всего в России выздоровело 2 960 431 человек. Сейчас доля выздоровевших составляет 83% от общего числа инфицированных.
Ранее стало известно, что за последние сутки в России зафиксировали 23 586 случаев коронавирусной инфекции.
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В Аргентину прибыла вторая партия вакцин «Спутник V»
Самолет компании Aerolineas Argentinas, который везет в Аргентину новые дозы вакцины «Спутник V», приземлился в Буэнос-Айресе.
В Буэнос-Айересе приземлился самолет с новыми дозами российской вакционы, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию, которую ведет администрация президента Аргентины.
Первые 300 тыс. доз прибыли в Аргентину в конце декабря. Этот борт привез 300 тыс. доз второго компонента вакцины. Они будут использованы для вакцинации медиков и сотрудников интенсивной терапии.
Ранее стало известно, что правительство Аргентины приобрело у РФПИ 30 млн. доз вакцины «Спутник V».
Напомним, 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавирусной инфекции. 23 декабря министерство здравоохранения Аргентины выдало разрешение на экстренное применение вакцины «Спутник V». Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря. Президент страны Альберто Фернандес поблагодарил российского лидера Владимира Путина и создателей вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за поставку препарата в южноамериканскую республику.
Названо число привитых от COVID в Петербурге
С начала вакцинации в Санкт-Петербурге от коронавируса были привиты 21 872 человека, из которых 7042 – жители старше 60 лет, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«В Петербурге наращиваются темпы вакцинации от COVID-19. За 15 января в городе первой дозой привито рекордное число жителей – 1987 человек. Вторично прививка сделана 883 пациентам. Всего с начала вакцинации в Петербурге привито 21 872 человека. Из них 3475 закончили полностью цикл – получили две дозы», – сообщается на сайте администрации города.
Уже привиты 3656 медицинских работников, 2954 работника образования, 648 социальных работников, 479 сотрудников силовых структур. Больше всего привитых среди жителей старше 60 лет – 7042 человека.
За весь период вакцинации в Петербург поступило 42 692 дозы вакцины. Все они развезены по поликлиникам, где есть прививочные пункты, уточняется в сообщении.
Губернатор Петербурга Александр Беглов, по данным пресс-службы, поручил ответственным комитетам и ведомствам ускорить работу по открытию дополнительных прививочных пунктов. Отмечается, что темпы вакцинации в городе будут нарастать.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявлено 24092 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,5 млн случаев заболевания.
Президент Гвинеи привился российской вакциной от COVID «Спутник V»
Президент Гвинеи Альфа Конде сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V», став первым лидером в Африке, принявшим решение в ее пользу, сообщило агентство France-Presse.
«Наряду с главой государства прививку «Спутником V» также сделали члены правительства», – цитирует ТАСС представителя Агентства национальной безопасности в области здравоохранения (ANSS) Кори Кейра.
Центральное телевидение Гвинеи показало в минувшую пятницу репортаж о том, как Альфа Конде в столичном дворце Сакутуреа делает прививку вакциной «Спутник V», передал гвинейский новостной портал. В сюжете отмечалось, что президент республики дает пример всем гражданам страны в борьбе с коронавирусом. Портал указал, что вакцинация проводится в рамках второго этапа пилотной вакцинации.
Гвинея стала первой страной в Африке южнее Сахары, где началось использование вакцины «Спутник V». 30 декабря группа высших должностных лиц Гвинеи привилась от коронавируса российской вакциной.
Президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса 11 августа. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.
Вакцинация медработников вакциной «Спутник V» началась в Белоруссии
Вакцинация медицинских работников российской вакциной «Спутник V», находящихся в зоне риска, начинается в Белоруссии, сообщил минздрав республики.
«Практика начала вакцинации с медицинских работников аналогична таковой в мире. Минздрав распределил вакцину по регионам – в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
По данным белорусского минздрава, в субботу учреждения здравоохранения получают партии вакцин «Спутник V» для вакцинации медработников. «Прежде всего, планируется привить 2 285 медработников Минска, 3 460 брестского региона, 3 260 – витебского, 4 365 – гомельского, 1 735 – гродненского, 1 610 – могилевского, 2 485 – Минской области», – уточнили в ведомстве. Около 800 доз вакцины будет направлено для вакцинации медработников республиканских учреждений.
Напомним, Белоруссия стала первой зарубежной страной, которая начала вакцинацию населения от коронавируса российской вакциной «Спутник V». В минувшем году страна заключила первоначальный контракт на поставку 170 тыс. доз.
Французская Майотта приостановила авиасообщение из-за штамма COVID из ЮАР
Власти французской Майотты приостановили авиационное и морское сообщение из-за обнаружения на острове случая заражения штаммом коронавируса из Южно-Африканской Республики (ЮАР), говорится в сообщении префектуры острова.
Как напомнили в ведомстве, случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса был выявлен на Мойотте несколько дней назад, передает ТАСС. «Из-за изменений в санитарной ситуации префект принял решение прекратить авиационное и морское сообщение минимум на 15 дней с 17 января», – подчеркнули в префектуре.
Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В ЮАР также рассказали о новой мутации коронавируса. Министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде сообщили, что вторая волна пандемии вызвана новой мутацией коронавируса, которая была выявлена в ЮАР и получила название 501.V2.
В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».
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После вакцины Pfizer нескольким израильтянам парализовало лицевой нерв
У нескольких жителей Израиля, привитых первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции от компании Pfizer, парализовало лицевой нерв, сообщают СМИ.
«Согласно данным министерства, у не менее 13 человек появились симптомы пареза, но врачи в системе здравоохранения считают, что число таких случаев на практике выше», – цитирует РИА «Новости» издание «Едиот Ахронот».
Один из привитых пояснил, что через несколько минут после инъекции он начал чувствовать странные ощущения на подбородке и во рту. «По крайней мере 28 часов я ходил с ним. Я не могу сказать, что это полностью исчезло, но кроме этого у меня нет другой боли», – рассказал пациент.
В израильском минздраве добавили, что «человек, у которого после введения первой дозы, появились симптомы пареза, может получить вторую дозу, заболевшему стоит отсрочить введение второй дозы до выздоровления, подразумевается, что в соответствии с этим правилом вторая доза должна быть отложена до тех пор, пока парез не пройдет».
Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.
В России израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V».
В России за сутки зарегистрировали 23,5 тыс. случаев коронавируса
За последние сутки в России зафиксировали 23 тыс. 586 случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 23 тыс. 586 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2849 (12,1%) без клинических проявлений», – цитирует сообщение РИА «Новости».
За все время в России зафиксировали 3 млн 568 тыс. 209 случаев COVID-19.
Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 568 209 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,7%.
За прошлые сутки в России выявили 24 тыс. 92 случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Россиянин создал определяющий COVID браслет
Челябинский ученый создал браслет, способный с помощью набора медицинских датчиков в онлайн-формате определять основные симптомы коронавирусной инфекции, рассказала заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.
«Пандемия коронавируса ускорила внедрение цифровых технологий и сервисов в жизнь людей. В Челябинской области одним из интересных решений стало создание командой «Нейротехнолоджи» электронного браслета, который умеет отслеживать первые выраженные признаки коронавируса. Прибор с помощью набора датчиков снимает кардиограмму, регистрирует активность вегетативной нервной системы, измеряет температуру тела, следит за уровнем кислорода в крови и на основании этих данных определяет, как протекает заболевание, при этом данные можно самостоятельно и дистанционно передать медикам», – переедет сообщение чиновника ТАСС.
Как считает Давыдова, если разработчик сможет оперативно наладить массовое производство и внедрение аппарата, то это позволит увеличить долю выявленных случаев коронавируса и обеспечить более качественный мониторинг амбулаторных пациентов. Сам разработчик, кандидат биологических наук Юрий Корюкалов рассказал, что прибор универсален и может оценивать психофизическое состояние своего пользователя в целом, посылая ему сигналы на смартфон.
«Подобных по широкому медицинскому функционалу браслетов в России нет. Заграничные умные часы, регистрирующие электрокардиограмму и электрическую активность кожи, медицинские браслеты ограничены в своем функционале, по набору и качеству передаваемых данных уступают нашему нейротрекеру. Искусственный интеллект, которым в ближайшие шесть месяцев будет наделен браслет, способен прогнозировать критические скачки функционального напряжения нервной системы, давления, будущие нарушения сердечного ритма», – сказал ученый.
За последние сутки в России зафиксировали 23 586 случаев коронавирусной инфекции.
Названы сроки ввода в оборот третьей российской вакцины от COVID-19
Разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в марте.
О сроках ввода вакцины в гражданский оборот в эфире программы «Вести недели» заявил заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов, сообщает ТАСС.
«Нашу [вакцину от COVID-19] ждать в гражданском обороте, наверно, в районе марта», – сказал Чернов.
Он выразил надежду, что вакцина окажет комплексную защиту от коронавируса.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
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