Умер лечившийся от коронавируса первый заместитель губернатора ХМАО Меркель предупредила о предстоящих «самых сложных» неделях пандемии Австрия продлила запрет на посадку рейсов из Британии и ЮАР из-за нового штамма COVID 9 января 2021, 13:40 Текст: Елизавета Булкина

Власти Австрии продлили запрет на посадку рейсов из Великобритании и ЮАР до 24 января из-за мутации коронавируса, сообщил МИД страны. «Внимание! Для предотвращения распространения опасной мутации COVID-19 в Австрии действующий запрет на посадку пассажирских самолетов из ЮАР и Великобритании продлевается до 24 января 24.00», – передает сообщение австрийского внешнеполитического ведомства РИА «Новости». Ранее запрет был продлен до 10 января. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге ранее заявил, что мутировавший штамм коронавируса SARS CoV-2 (VOC) обнаружили в 22 странах Европы. Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Более 70 государств, включая Россию, большинство стран ЕС, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией.

Глава ЕК ответила на вопрос о закупках вакцины «Спутник V» 8 января 2021, 14:45

Фото: Zuma\ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Страны Евросоюза должны покупать вакцины от коронавируса только через общеевропейские переговоры, сейчас ЕС достаточно уже заказанных препаратов, сказала на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Есть только один формат переговоров – общий для 27 государств-членов ЕС, ни одно государство не должно от этого отклоняться и проводить параллельные консультации. Учитывая уже имеющийся портфель заказов, а это 2,3 млрд вакцин, этого более чем достаточно для вакцинации всего населения ЕС», – сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о вакцине от коронавируса российского производства «Спутник V». Глава ЕК добавила, что любая вакцина, поступающая на европейский рынок, проходит процедуру утверждения и исследования со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). «То есть мы поставляем надежные и эффективные вакцины в более чем достаточных объемах», – передает ее слова РИА «Новости». Глава Еврокомиссии в пятницу анонсировала обновление контракта с компаниями Pfizer/BioNTech для закупки дополнительно еще 300 млн доз вакцины от коронавируса к уже заказанным 300 млн. «Еврокомиссия рада объявить о заказе дополнительных 300 млн доз вакцины Pfizer, первая партия из них в 75 млн доз может начать поставляться уже в конце 2021 года», – передает слова фон дер Ляйен ТАСС. Она отметила, что заказанных посредством контрактов Еврокомиссии с фармацевтическими компаниями вакцин от коронавируса хватит для вакцинирования более 80% населения стран объединения. Ранее заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). Врач дал советы переболевшим COVID-19 дома 8 января 2021, 20:16 Текст: Ольга Никитина

Врач-иммунолог Владимир Болибок дал советы тем, кто переболел COVID-19 дома. В частности, специалист сказал, каким продуктам следует отдавать предпочтение, а также ответил на вопрос о том, как нужно перестроить режим дня и работы. «Прежде всего, нужно употреблять достаточное количество антиоксидантов. Они есть в пище и напитках, например, в цитрусовых, в зеленом чае. Сейчас очень хорошо развита индустрия БАДов, содержащих антиоксиданты, есть полипренолы – новое направление в регенерации на клеточном уровне, астаксантины, также есть отечественные препараты, как «Омега-3», «Омега-6». Все это помогает восстановить баланс про- и противовоспалительных веществ в организме, убрать избыточную воспалительную реакцию», – сказал Болибок в комментарии «Вечерней Москве». В ответ на вопрос о режиме дня специалист отметил, что все зависит от самочувствия. «Если работа не требует особых физических нагрузок, то вполне можно на полный рабочий день выходить», – сказал Болибок. Он пояснил, что системная воспалительная реакция, происходящая при COVID-19, характеризуется тем, что в организме идет много окислительных процессов. В них участвует кислород. Если сразу после выздоровления нагружать себя физическими нагрузками, то таким образом мы расходуем большой объем кислорода, который нужен для работы мышц и сердечно-сосудистой системы. «Сильная нагрузка может затронуть нервную систему и усилить остаточные воспалительные процессы. Все должно быть соразмерно самочувствию. Умственную и физическую нагрузку следует увеличивать постепенно», – посоветовал врач. Антитела, по его словам, действуют достаточно долго, а потому переболевший пациент не заразится от больного тут же. Наличие иммунитета, однако, не исключает возможности нового заражения. При этом новое заражение не означает заболевание, сказал врач. Обладающий иммунитетом организм борется и «убивает» вновь попавший коронавирус достаточно быстро. Между тем в декабре в России началась масштабная добровольная вакцинация от коронавируса. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, уже произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 1 млн россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID. Дело о «тайной вакцинации» чиновников завели на Украине 8 января 2021, 15:43

Фото: Ludek Perina/CTK/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников от коронавируса препаратом BioNTech/Pfizer. «В то время как вакцина от коронавируса остается недоступной для простых смертных, а официально кампания вакцинации на Украине не начата, топ-политики, чиновники и бизнесмены уже привились сами и свозили на прививку родственников. Причем вакцинация им обходится в 50 раз дороже стоимости препаратов от коронавируса на Западе и достигает 3 тыс. евро», – передает «Страна.ua». Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент Украины Владимир Зеленский. «Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой», – цитирует издание Telegram-канал главы государства. Зеленский подчеркнул, что на Украине разработан план вакцинации, согласно которому первыми вакцину должны получить граждане из групп риска. Напомним, ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V». В Белом доме допустили появление в США нового штамма коронавируса 9 января 2021, 07:57

Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

В США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта, сообщил телеканал CNN со ссылкой на последний доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса. «Этот осенне-зимний скачок (эпидемии в США) почти вдвое превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек. Это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант (коронавируса) в дополнение к британскому виду, который уже распространяется у нас», – приводит РИА «Новости» выдержки из доклада, который цитирует телеканал. В тексте доклада утверждается, что новый штамм «может быть на 50% более заразным». Напомним, в середине декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что в течение следующих 60-90 дней суточная смертность от COVID-19 в США, вероятно, будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. В Лондоне объявлен режим ЧС из-за коронавируса 8 января 2021, 16:33 Текст: Ольга Никитина

Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в столице Великобритании в связи с угрозой переполнения больниц на фоне эпидемии коронавируса. «Сегодня я объявил о чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку угроза, которую создает вирус для нашего города, привела к точке кризиса. Каждый 30-й житель Лондона сейчас болеет COVID-19. Если мы немедленно не предпримем меры, наша служба здравоохранения может «перегреться» и умрут еще больше людей», – написал Хан в Twitter. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. Вирусолог сказал, что остановит пандемию коронавируса 8 января 2021, 19:28 Текст: Ольга Никитина

Пандемию новой коронавирусной инфекции остановит эффективный лечебный препарат, который будет разработан в будущем и который не будет использоваться как средство профилактики, считает ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов. «На данный момент вакцина – это единственный препарат, который существует. Со временем разработают и какие-то лечебные препараты. От некоторых разработчиков мы уже слышим о создании препаратов, но пока мы их еще либо не видим, либо они оказались не такими уж безболезненными. Не сомневаюсь, что действенный препарат создать возможно», – сказал он Ura.ru. По словам вирусолога, использовать его как средство профилактики будет невозможно. Чепурнов также отметил, что непрофильные препараты, которые лечат другие болезни, уже есть. В случае с коронавирусом это снотворное мелатонин, которое, по данным ученых, способно противодействовать заражению и тяжелой форме болезни, а также повышает эффективность вакцинации. При этом эксперт предупредил, что без назначения врача данный препарат использовать не стоит. Также вирусолог напомнил, что в России разработаны два препарата от коронавируса, о которых ранее сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Однако он отметил, что их эффективность пока не доказана. В свою очередь один из старейших вирусологов России на условиях анонимности рассказал изданию, что во всем мире люди работают над созданием эффективного лекарства, но только создать препарат от вируса очень сложно. «Нужно соблюсти сразу три условия. Так как вирус является внутриклеточным паразитом, необходимо, чтобы лекарство обладало способностью проникать внутрь клетки и при этом не ломало обмен клетки, иначе лекарство будет убивать организм», – уточнил он. Именно из-за этого процесс создания препарата от COVID-19 затянулся, заключил источник. Между тем в декабре по поручению президента Владимира Путина началась масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 1 млн россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID. Многомиллионный город в Китае закрыли на карантин 8 января 2021, 17:17 Текст: Ольга Никитина

Китайский город Шицзячжуан – административный центр провинции Хэбэй – решили закрыть на карантин из-за выявления 117 случаев COVID-19, 67 из которых переносились бессимптомно, сообщает CNN. Жителям запрещено покидать город: все автомобильные трассы перекрыты, автобусные, железнодорожные и авиарейсы отменены. В среду, 6 января, из 123 случаев заболевания COVID-19 117 пришлись на Шицзячжуан. Помимо того, что город теперь покинуть нельзя, там запрещены все собрания, закрыты школы. Окружающие город деревни и жилые массивы изолированы, сообщает «Ридус». По словам местных властей, Шицзячжуан входит в «военный режим». Все 11 млн жителей пройдут тестирование на коронавирус. К работе привлечены 3 тыс. медиков. К полудню 7 января они успели взять 6 млн тестов, из которых обработали 2 млн. По словам заместителя мэра города Мэна Синхуна, из 2 млн взятых тестов 11 оказались положительными. В ночь на 8 января в помощь местным медикам в Шицзячжуан отправили десять медицинских бригад, сообщает «Синьхуа». Каждая бригада привезла с собой пять комплектов оборудования и 50 тыс. наборов для тестов на нуклеиновые кислоты коронавируса. В ноябре китайские власти вводили карантин в городе Маньчжоули (автономный район Внутренняя Монголия, Северо-Восточный Китай) на границе с российским Забайкальским краем из-за двух выявленных случаев вызванной коронавирусом пневмонии. Как отмечал китайский эксперт, экс-директор центра международного сотрудничества по вопросам безопасности министерства обороны КНР Чжоу Бо, Китай смог быстро побороть пандемию COVID-19 благодаря дисциплине его рядовых граждан. Британия установила новый рекорд по суточному приросту случаев COVID-19 8 января 2021, 19:32 Текст: Ольга Никитина

За минувшие сутки в Великобритании выявлено рекордно высокое число новых случаев заражения COVID-19 – оно превышает 68 тыс., свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации. Кроме того, рекордным стало и число умерших от этой болезни – 1325 человек за 24 часа. Вот уже три дня подряд в Великобритании умирает больше 1 тыс. заразившихся в сутки. В четверг количество умерших достигло 1162, что стало самым высоким суточным приростом с 21 апреля, когда был установлен предыдущий антирекорд – 1224 смерти за сутки. Общее число смертей среди людей, заболевших COVID-19, превысило 82,6 тыс. Количество выявленных властями случаев заражения приблизилось к 3 млн, передает ТАСС. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. «Британский» штамм коронавируса выявлен в Южной Америке 8 января 2021, 22:35 Текст: Антон Никитин

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, впервые обнаруженным в Великобритании, выявлен в Перу, сообщила министр здравоохранения республики Пилар Массетти. «В нашей стране обнаружен новый вариант [вируса], который циркулирует в Европе», – приводит слова Массетти ТАСС. Министр здравоохранения Перу уточнила, что новый штамм был обнаружен у женщины, проживающей в Лиме. Согласно последним данным, в Перу насчитывается более 1 млн случаев заражения коронавирусом, число жертв превысило 38 тыс. Накануне директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что мутировавший штамм коронавируса SARS CoV-2 (VOC) обнаружили в 22 странах Европы. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. Умер лечившийся от коронавируса первый заместитель губернатора ХМАО 9 января 2021, 11:33 Текст: Елизавета Булкина

Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Геннадий Бухтин, скончался в возрасте 60 лет в московской больнице, где проходил лечение от коронавируса, сообщила директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова. «Бухтин умер сегодня в Москве в больнице. Он там лечился от коронавируса. Корректно говорить, что повлияли последствия, вызванные коронавирусом, и осложнения сопутствующих заболеваний», – передает ее слова ТАСС. Родственники Бухтина находятся в Москве. В начале декабря сообщалось, что Бухтин был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник из-за ухудшения самочувствия, у него диагностировали коронавирус. Бухтин родился 10 мая 1960 года в Невельске Сахалинской области. В правительстве Югры он курировал ключевые направления – департамент госимущества, госзаказа, департамент труда и занятости, экономики и финансов. Ранее сообщалось, что бывший глава Хакасии Виктор Зимин ушел из жизни в возрасте 58 лет из-за пневмонии, вызванной коронавирусом. В России за сутки выявили 23 тыс. 309 случаев коронавируса 9 января 2021, 11:08 Текст: Елизавета Булкина

За минувшие сутки в России зарегистрировали 23 тыс. 309 новых случаев коронавируса, всего в стране выявлено 3 млн 379 тыс. 103 случая, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией. В Москве за сутки выявили 4900 случаев, в Санкт-Петербурге – 3006, в Московской области – 1184 случаев. За последние сутки подтверждено 470 смертей, выписано по выздоровлении 23 680 человек, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф. За весь период зафиксирован 61 381 летальный исход, выздоровело 2 млн 754 тыс. 809 человек. Накануне в России выявили 23 652 случая коронавируса, таким образом, за сутки число зафиксированных случаев сократилось на 343. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В центральной части Японии ввели режим ЧП из-за коронавируса 9 января 2021, 07:33 Текст: Антон Никитин

Власти префектуры Гифу в центральной части Японии приняли решение самостоятельно ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) на вверенной территории из-за резкого распространения нового коронавируса, сообщает Киодо. В связи с введением режима чрезвычайного положения руководство Гифу попросило местных жителей не выходить вечером из дома без необходимости, а также призвало владельцев питейных заведений сократить время их работы для предотвращения заражений, передает ТАСС. Напомним, в начале января власти Японии задумались о введении режима ЧС из-за пандемии. 7 января премьер-министр Японии Есихидэ Суга ввел режим чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, в связи с масштабным распространением коронавируса. Режим ЧС в столичной зоне Большого Токио продлится до 7 февраля. Кроме того, режим ЧС до 22 января ввело руководство префектуры Миядзаки на юго-западе страны. 26 декабря правительство Японии подтвердило информацию об обнаружении у пяти посещавших Великобританию граждан нового штамма вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). В тот же день Япония временно закрыла границы для иностранцев. Еще три префектуры Японии попросили правительство ввести режим ЧС из-за COVID 9 января 2021, 10:23 Текст: Елизавета Булкина

Губернаторы трех префектур Японии – Осака, Киото и Хего – попросили правительство ввести на их территории режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса, сообщило агентство Киодо. В каждой из префектур почти ежедневно фиксируется рекордное число случаев коронавирусной инфекции. Главы префектур просят правительство принять меры, передает РИА «Новости». Ранее власти префектуры Гифу в центральной части Японии приняли решение самостоятельно ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) на вверенной территории из-за резкого распространения коронавируса. Напомним, в начале января власти Японии задумались о введении режима ЧС из-за пандемии. 7 января премьер-министр Японии Есихидэ Суга ввел режим чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, в связи с масштабным распространением коронавируса. Режим ЧС в столичной зоне Большого Токио продлится до 7 февраля. Кроме того, режим ЧС до 22 января ввело руководство префектуры Миядзаки на юго-западе страны. 26 декабря правительство Японии подтвердило информацию об обнаружении у пяти посещавших Великобританию граждан нового штамма вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). В тот же день Япония временно закрыла границы для иностранцев. Меркель предрекла Германии «самые сложные» недели из-за COVID-19 9 января 2021, 13:55

Фото: Bernd von Jutrczenka/DPA/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Предстоящие недели будут самыми сложными за весь период пандемии, считает канцлер Германии Ангела Меркель. «Ближайшие недели зимы будут, скорее всего, самой сложной фазой пандемии. День ото дня Институт имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ – прим. ВЗГЛЯД) сообщает нам о сотнях людей, умерших из-за коронавируса, о тысячах, которые борются за свои жизни в отделениях интенсивной терапии, и десятках тысяч новых случаев заражения», – передает слова канцлера ФРГ ТАСС. «Врачи и медперсонал во многих больницах работают на грани. (…) И то, что мы слышим о мутациях вируса, не ведет к снижению беспокойства – напротив», – подчеркнула Меркель. Она пояснила, что введенный властями Германии карантин необходим для предотвращения распространения коронавируса. «Чем последовательнее мы сегодня, тем быстрее мы сможем в будущем восстановить контроль [над распространением инфекции], тем короче будет период, в течение которого нам придется жить с такими ограничениями», – отметила канцлер. Меркель напомнила, что в Германии и странах Евросоюза началась вакцинация. Она заверила, что прививку сможет сделать каждый житель Германии. Меркель также выразила уверенность в том, что «было правильным сделать ставку на общеевропейский путь» в вопросе закупки вакцин от коронавируса. «Ни одна страна в одиночку не победит вирус, который затрагивает нас всех», – заключила канцлер. Напомним, ранее Германия продлила карантин до конца января. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции в Германии. Жена Макрона переболела коронавирусом 9 января 2021, 14:11 Текст: Ольга Никитина

Брижит Макрон, супруга президента Франции Эммануэля Макрона, выздоровела после инфицирования коронавирусом и вернулась в Елисейский дворец, сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источники в администрации французского лидера. Уточняется, что тесты Брижит Макрон, сделанные 30 и 31 декабря, оказались отрицательными. С 4 января супруга президента находится в Елисейском дворце и возобновила свою обычную деятельность, передает ТАСС. Вирус был обнаружен у Брижит после теста, сделанного 24 декабря в форте Брегансон – резиденции президента на юге страны. Там президентская чета отмечала Рождество. Никаких сведений о ее заболевании Елисейский дворец тогда не распространял. Как сообщает радиостанция Europe 1, тяжелых признаков болезни у супруги французского лидера не наблюдалось. Ранее Брижит уже находилась на самоизоляции, так как тест ее супруга на коронавирус 17 декабря 2020 года оказался положительным. Французский лидер уединился в своей резиденции Лантерн на территории Версальского дворцового комплекса, а Брижит находилась в президентской квартире в Елисейском дворце. Оттуда она затем отправилась в Брегансон вместе с выздоровевшим Макроном. Макрон – не единственный мировой лидер, который заразился COVID-19. Так, COVID-19 переболели премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Украины Владимир Зеленский.