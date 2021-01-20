Матвиенко выступила против введения ковид-паспортов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти не намерены вводить «ковидные паспорта».

«Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении. Конечно, никакие «ковидные паспорта» не нужны», – сказала она, передает РИА «Новости».

Кроме того, Матвиенко сообщила, что у нее обнаружили антитела к коронавирусу, поэтому ей пришлось отложить запланированную прививку от COVID-19. «Я планировала сделать вакцину, но перед этим сделала анализ крови – у меня антитела. Если они у меня исчезнут, я обязательно ее сделаю», – сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тема введения так называемых ковид-паспортов для привившихся от коронавируса обсуждается пока только на уровне экспертов, единой точки зрения по данному вопросу нет. Ранее Кремль опроверг увязку права выезда за границу с ковид-паспортом.

Между тем почти 60% россиян выступили против введения ковид-паспортов для переболевших коронавирусом или сделавших прививку. Основными аргументами противников появления документа является сохранение врачебной тайны о наличии антител, а также дискриминационный характер ковид-паспортов. Среди сторонников в основном респонденты, которым необходимо регулярно сдавать анализы на коронавирус.