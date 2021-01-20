Глава СПЧ оценил идею ковид-паспортов

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Газпром раскрыл инвесторам правду о «Северном потоке – 2»

Трубоукладчик «Фортуна» может из-за санкций лишиться необходимой ему страховки Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press
Во вторник «Северный поток – 2» подвергся новому удару со стороны уходящей администрации США – на судно-трубоукладчик и владеющую им компанию были наложены санкции. Под угрозой новых карательных мер проект покинул один из немецких инженерных концернов. На этом фоне Газпром тоже выступил с тревожным заявлением о пессимистичном варианте развития событий вокруг «Северного потока – 2». Подробности...
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Запад готовит Навального к развалу России

Навальный видит себя на вершине власти, но у его кураторов на Западе иные планы Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Коллективный Запад хором потребовал отпустить блогера Алексея Навального на свободу. В США и Евросоюзе о скандальном блогере говорят как о мощной политической фигуре. Но зачем Западу нужен Навальный и к какой миссии готовят его иностранные кураторы? Подробности...
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Как иностранные спецслужбы тиражируют фальшивки о России

За «гражданской журналистикой» виден след спецслужб Запада Str/Global Look Press
Возвращение Алексея Навального в Россию заставляет вспомнить всю историю дезинформации о причинах появления блогера в Германии. В частности, соответствующие «расследования» иностранных представителей «гражданской расследовательской журналистики». В чем принципиальные проколы и ошибки подобных «расследований» и почему их следы прямо ведут к иностранным спецслужбам? Подробности...
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США готовят Прибалтику к войне с Россией

США перевооружают страны Прибалтики kaitseministeerium.ee
Страны Прибалтики призывают США перейти к новому этапу военного противостояния с Россией – от временного к постоянному размещению американских войск в регионе. Какие меры военного усиления предпринимаются Латвией, Литвой и Эстонией, сколько денег на это тратят Соединенные Штаты – и как в Прибалтике объясняют происходящее? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Если уж хоккей – то хоккей, а не шоу-бизнес

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Конфуз с ЧМ по хоккею, как бы он ни был обиден для нас и наших братьев-белорусов, да и для чиновников ИИХФ тоже, – на самом деле весьма своевременное, полезное, хотя и не дружественное понуждение к рациональной ревизии своих представлений о международном престиже, к отказу от имитаций. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Америка переживает подростковый кризис

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Увлеченный борьбой американский истеблишмент на какое-то время станет менее активным на международном поле – не на словах, но на деле. Но расслабляться России или Китаю не надо: если раньше проблемой для мира была американская внешняя политика, то теперь – уже сами по себе США. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Локдаун в Европе хотят ввести навсегда

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Теперь все население Германии может быть допущено в торговые точки и общественный транспорт только в респираторах типа FFP-2, которые оно – население – обязано сейчас срочно купить. Не маски, а уже респираторы. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Ноутбук для российских спецслужб

Пора раздать ковид-паспорта

Обсуждение: 9 комментариев

Сталин или шаурма?

Обсуждение: 13 комментариев
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии?
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    Глава СПЧ оценил идею ковид-паспортов

    20 января 2021, 15:43

    Текст: Ольга Никитина

    Введение ковид-паспортов может дискриминировать тех, кто не получил прививку от коронавируса, заявил глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев.

    «Речь идет фактически о дискриминации тех, кто не получил прививку от коронавируса. Речь идет о поражении части населения в своих правах. И это вызывает беспокойство мое и коллег по Совету по правам человека. Причем очень важно, что поражены в правах будут преимущественно здоровые люди», – приводит его слова РИА «Новости».

    Фадеев отметил, что тема COVID-паспортов активно обсуждается и в России, и в мире, но до сегодняшнего дня никто не предъявил концепции, зачем их вводить, никто не объясняет, какие будут последствия, какие будут результаты, никто не предоставляет расчетов, что в результате тех или иных действий замедлится распространение эпидемии или снизится смертность.

    «Если говорить о концепции, то, похоже, между строк можно прочитать, что речь идет о введении самого рода ограничений – по пересечению границ, по перемещению внутри стран, в том числе России, по участию в разного рода общественных мероприятиях, где-то раздаются голоса о возможном ограничении в трудоустройстве», – добавил глава СПЧ.

    Он отметил, что, если кто-то хочет вводить ковид-паспорта, он должен предъявить доказательства того, что их введение и ограничения, связанные с ними, будут эффективны для людей. «В любом случае, даже если речь идет о поощрении (тех, кто вакцинировался), тем более если речь идет о каких-то ограничениях для здоровых людей, на мой взгляд, здесь идет деление на «правильных» и «неправильных». Сегодня нужно не деление и разобщение людей на разные категории, нам наоборот нужна солидарность российского общества в борьбе с эпидемией», – уточнил он, добавив, что ковид-паспорта вряд ли решат проблему, связанную с пренебрежением некоторыми гражданами опасностью этого заболевания.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала введение «антиковидных паспортов» своевременной и необходимой мерой в борьбе с пандемией. Тем не менее она отметила, что в таком случае возникают вопросы о защите прав граждан, которые не могут привиться по состоянию здоровья.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема введения данных паспортов пока обсуждается только на уровне экспертов, и единой точки зрения в данном вопросе нет. В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что российские власти не намерены вводить ковидные паспорта.

    Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил газете ВЗГЛЯД, что ввод специальных паспортов – это пустая трата денег из бюджета, потому что разглашение о перенесении заболевания – личное дело каждого, а для подтверждения вакцинации достаточно справки.

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    В Минздраве разъяснили отличие вакцины «Спутник V» от «ЭпиВакКороны»

       19 января 2021, 20:30
    Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»
    Текст: Татьяна Косолапова

    Препарат «Спутник V» использует два непатогенных вируса, на которые насажены синтетические кусочки коронавируса, а вакцина «ЭпиВакКорона» полностью синтетическая, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.

    В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» по результатам первой и второй фаз клинических исследований имеет стопроцентную иммунологическую эффективность. Привиться данным препаратом россияне смогут уже с марта этого года.

    «Принципиальное отличие вакцины «Спутник V» от «ЭпиВакКороны» заключается в том, что это два совершенно разных подхода. «Спутник V» использует два непатогенных вируса, на которые насажены синтетические кусочки коронавируса. Векторовская вакцина же полностью синтетическая, то есть там нет никаких кусочков», – объясняет Козлов.

    Врач обращает внимание на то, что обе вакцины, согласно опубликованным данным, обладают высокой эффективностью и безопасностью, поэтому одинаково хороши в использовании.

    «Кому какую вакцину применить – должны будут определять врачи, анализируя индивидуальные показатели каждого пациента. Дело в том, что есть определенная категория людей, которым подходит и одна, и другая вакцина, но решение, каким препаратом ему лучше воспользоваться, должен принять специалист. Я не вижу каких-то принципиальных различий между двумя вакцинами с точки зрения определения контингента», – говорит собеседник.

    Также он отметил, что тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, все равно следует продолжать соблюдать противоэпидемические меры, которые рекомендованы Роспотребнадзором и оперативным штабом.

    «Переболевшим пока вакцинироваться не нужно. У них уже, собственно говоря, выработалось определенное количество антител, поэтому введение вакцины может привести к неприятным последствиям. Сначала вакцинируются те контингенты, которые не болели. Переболевшим пока следует немножко подождать. Но, опять же, эти показания определяет врач индивидуально», – резюмировал Козлов.

    Ранее специалисты рассказали об особенностях трех российских вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и вакцины Центра Чумакова, а также сказали, зачем вообще ученым необходимо разрабатывать разные препараты.

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    ЕС решил не устраивать Венгрии «трибунал» из-за российской вакцины

    20 января 2021, 12:58

    Текст: Ольга Никитина

    Лидеры Европейского союза в ходе видеоконференции в четверг не будут требовать от Венгрии объяснений относительно намерений закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии онлайн-саммита, который состоится 21 января.

    «У нас не трибунал. Это ответственность властей Венгрии, решение правительства. Связанные с ним риски и обстоятельства увидим в будущем. Но не нам судить, хорошее это решение или нет», – сказал он, отвечая на вопрос о том, потребует ли саммит пояснений от премьер-министра Венгрии, передает ТАСС.

    Напомним, в конце прошлого года Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ».

    В Германии сообщали, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). При этом в ЕК сообщали, что производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не запрашивал сертификацию вакцины в ЕС, однако поддерживает контакты с ЕМА.

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    Израильский телеведущий привился «Спутником V»

    19 января 2021, 20:31

    Текст: Ксения Панькова

    Известный израильский телеведущий Дов Гиль-Хар прилетел в Москву и привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщила израильская общественная радиовещательная корпорация Kan.

    «Гиль-Хар (…) стал первым израильтянином, получившим российскую вакцину», – говорится в сообщение корпорации, опубликованном в Twitter.

    По словам телеведущего, вакцинироваться российской вакциной его убедил примеру двух коллег-журналистов, а также полутора миллиона привившихся россиян. А также высочайшая эффективность вакцины.

    Ранее СМИ сообщали, что нескольких жителей Израиля, привитых первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции от компании Pfizer, парализовало лицевой нерв.

    В России израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V».

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    Италия собралась подать в суд против Pfizer

    20 января 2021, 14:33

    Текст: Наталья Ануфриева

    Власти Италии собираются подать в суд на американскую компанию Pfizer из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса, разработанных совместно с немецкой BioNTech, сообщают местные СМИ.

    Итальянский канал Rai News 24 сообщил со ссылкой на министра по региональным вопросам Франческо Боччу, что Pfizer якобы в одностороннем порядке и без своевременного уведомления сократила объемы согласованных поставок, что грозит негативно сказаться на всей кампании по вакцинации, начатой в Италии 27 декабря 2020 года, передает ТАСС.

    Чрезвычайный комиссар по противодействию пандемии в Италии Доменико Аркури заявил, что компания уже сократила поставки на 29% на этой неделе, и дальнейшие небольшие сокращения ожидаются на следующей.

    Вакцина производства Pfizer/BioNTech не единственная, которой прививают в Италии – туда также налажены поставки препарата от американской компании Moderna. 25 января ожидается более крупная поставка этой вакцины.

    Ранее Pfizer сообщила о приостановке поставок вакцины от коронавируса в Канаду.

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    Кустурица назвал «Спутник V» самой лучшей вакциной

    19 января 2021, 22:53

    Текст: Антон Никитин

    Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица проявил заинтересованность в вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V», выразив уверенность в том, что «русская вакцина – самая лучшая».

    «Я хочу [привиться вакциной] «Спутник V», потому что это – классическая вакцина. Думаю, что [эта] русская вакцина – самая лучшая», – приводит слова Кустурицы ТАСС.

    Режиссер отметил, что пока живет вдали от города и без коммуникации с обществом. «У меня такая безопасность, нет еще опасности [заражения коронавирусом]», – сказал Кустурица в интервью телеканалу «Россия-24», добавив, что в случае необходимости сделает прививку.

    Кустурица родился в 1954 года в Югославии. Как актер, сценарист и режиссер принял участие в создании более 30 фильмов. Его творчество отмечено наградами крупнейших киносмотров Европы.

    В понедельник в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. За первый квартал в России планируется произвести 33 млн доз вакцины «Спутник V».

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    Pfizer сообщила о приостановке поставок вакцины от коронавируса в Канаду

    19 января 2021, 22:20

    Текст: Елена Мирошниченко

    Американская компания Pfizer с 25 января приостанавливает поставки своей вакцины на территорию Канады из-за проблем на одном из европейских заводов компании.

    Поставки будут приостановлены минимум на неделю, об этом заявил канадский генерал Дэни Фортина, который отвечает за сортировку и распространение препарата в Канаде, сообщает ТАСС.

    По словам генерала, приостановка поставок существенно отразится на процессе вакцинации населения.

    При этом премьер-министр Джастин Трюдо подчеркнул, что «Канада рассчитывает получить все [закупленные] дозы препарата от Pfizer до конца первого квартала с тем, чтобы завершить вакцинацию канадцев до начала сентября».

    Ранее стало известно, что при поставке вакцины Pfizer в Эстонию произошел сбой. В результате сбоя очередная партия вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech оказалась меньше, чем планировалось.

    Напомним, в конце декабря в Канаде были обнаружены первые два случая заражения «британским» штаммом коронавируса.

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    В Минздраве объяснили, почему Петербург обогнал Москву по количеству заболевших COVID-19

       19 января 2021, 19:05
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Коронавирусная инфекция имеет определенные периоды подъема и спада заболеваемости, к тому же в Москве раньше началась вакцинация, поэтому по количеству зафиксированных случаев Санкт-Петербург обогнал столицу, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.

    Северная столица России обошла Москву по суточному числу новых случаев коронавирусной инфекции. По данным на 19 января в Санкт-Петербурге выявлено 3 281 случай, в то время как в Москве – 3 115.

    «На мой взгляд, здесь ничего катастрофического нет. Мы должны четко понимать, что это вирусная инфекция, которая имеет определенные периоды подъема и спада заболеваемости. Поэтому в настоящий момент времени действительно идет естественный биологический процесс изменений заболеваемости: в некоторые периоды времени в некоторых городах могут наблюдаться определенные повышения заболеваемости», – говорит Козлов.

    Врач подчеркивает, что всем гражданам России, вне зависимости от количества заболевших в их городе, следует соблюдать все рекомендации оперативного штаба и Роспотребнадзора, чтобы не допустить резкого роста заражений.

    «И также нужно понимать, что фактически единственный путь реально взять инфекцию под контроль – провести вакцинацию. Поэтому, конечно, на снижение количества заболевших в столице могла повлиять вакцинация, которая там началась раньше», – подытожил микробиолог.

    Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве замечено снижение заболеваемости коронавирусом и назвал ситуацию «позитивной».

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    Роухани обвинил Трампа в отсутствии вакцины от коронавируса у Ирана

    19 января 2021, 18:04

    Текст: Елена Мирошниченко

    Роухани считает санкции Трампа в отношении Тегерана главной причиной, по которой в Иране до сих пор не началась вакцинация от коронавируса.

    «Если бы не санкции террористического правительства Трампа, не создание препятствий и ограничений обеспечения источниками, необходимыми для покупки вакцины, мы могли бы начать вакцинацию значительно раньше», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение президента Ирана Хасана Роухани, размещенное на его официальном сайте.

    Роухани подчеркнул, что вакцинация населения начнется, как только у Тегерана появится вакцина от коронавируса.

    Напомним, Иран планирует закупить 2 млн доз вакцины от коронавируса у России, Китая или Индии до конца года по иранскому календарю, то есть до 21 марта. В ноябре иранские ученые начали испытания собственных двух вакцин от коронавирусной инфекции.

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    Большинство россиян выступили против ковид-паспортов

    20 января 2021, 10:41

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Почти 60% россиян выступили против введения ковид-паспортов для переболевших COVID-19 или сделавших прививку, свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob.

    Идею введения специального документа поддержали 12% опрошенных, еще 29% респондентов не смогли ответить на вопрос, нужен ли такой «паспорт», передает РИА «Новости».

    Среди людей, сделавших прививку или перенесших коронавирусную инфекцию, противников нововведения больше, чем его сторонников (55% и 18% соответственно).

    Основными аргументами противников появления документа является сохранение врачебной тайны о наличии антител, а также дискриминационный характер ковид-паспортов. Среди сторонников в основном респонденты, которым необходимо регулярно сдавать анализы на коронавирус.

    Во вторник Кремль опроверг увязку права выезда за границу с ковид-паспортом.

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    Матвиенко выступила против введения ковид-паспортов

       20 января 2021, 14:02
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти не намерены вводить «ковидные паспорта».

    «Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении. Конечно, никакие «ковидные паспорта» не нужны», – сказала она, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Матвиенко сообщила, что у нее обнаружили антитела к коронавирусу, поэтому ей пришлось отложить запланированную прививку от COVID-19. «Я планировала сделать вакцину, но перед этим сделала анализ крови – у меня антитела. Если они у меня исчезнут, я обязательно ее сделаю», – сказала она.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тема введения так называемых ковид-паспортов для привившихся от коронавируса обсуждается пока только на уровне экспертов, единой точки зрения по данному вопросу нет. Ранее Кремль опроверг увязку права выезда за границу с ковид-паспортом.

    Между тем почти 60% россиян выступили против введения ковид-паспортов для переболевших коронавирусом или сделавших прививку. Основными аргументами противников появления документа является сохранение врачебной тайны о наличии антител, а также дискриминационный характер ковид-паспортов. Среди сторонников в основном респонденты, которым необходимо регулярно сдавать анализы на коронавирус. 

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    Минздрав получил документы на регистрацию третьей российской вакцины от COVID-19

       20 января 2021, 09:47
    Фото: Елена Афонина/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    В Минздрав поступили документы на регистрацию третьей отечественной вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «В Минздрав России поступил пакет документов для регистрации третьей российской вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова Российской академии наук», – сказал Мурашко, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что документы направлены на экспертизу, по ее окончании будет решаться вопрос государственной регистрации. «Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трем различным технологиям, что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19», – отметил министр.

    Мурашко добавил, что более 375 тыс. доз вакцины «Спутник V» введено в гражданский оборот на этой неделе, наращивание поставок вакцины в регионы продолжается.

    Ранее специалисты рассказали об особенностях трех российских вакцин от коронавирусной инфекции: «Спутник V», «ЭпиВакКороны» и вакцины Центра Чумакова, а также сказали, зачем вообще ученым необходимо разрабатывать разные препараты.

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    Малафеева госпитализировали с поражением легких

    20 января 2021, 01:30

    Текст: Антон Никитин

    Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев госпитализирован с поражением легких, сообщил помощник экс-голкипера.

    «Да, Вячеслава действительно госпитализировали. У него всю неделю держалась температура 38 градусов, но состояние ухудшилось, поэтому решили увезти в больницу. Говорят, легкие поражены на 40 и 70%. Пока это все, что могу сказать», – сказал помощник интернет-порталу Sports.ru.

    «Состояние ухудшилось. К сожалению, УЗИ у Славы показало большое поражение. Одно легкое [поражено] на 40%, другое – на 65-70%. Мы решили не медлить и обратились на госпитализацию», – сообщила жена Малафеева в Instagram.

    Напомним, в сентябре минувшего года нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) бразилец Неймар сообщил, что переболел коронавирусом. Кроме того, в мае коронавирусом заразились сразу несколько футболистов «Локомотива». В том же месяце коронавирус выявили у нескольких игроков «Спартака».

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    Еврокомиссия призвала отказаться от необязательных поездок внутри Евросоюза

    19 января 2021, 18:42

    Текст: Елизавета Булкина

    Границы внутри Евросоюза останутся открытыми, однако Еврокомиссия решительно призывает отказаться от необязательных поездок, говорится в опубликованной ЕК стратегии вакцинации ЕС и мер по борьбе с пандемией.

    «Усиливая меры по противодействию пандемии, необходимо сохранить свободу перемещения [внутри ЕС] и единый рынок. Все необязательные [трансграничные] поездки должны решительно не поддерживаться, пока эпидемиологическая ситуация кардинально не улучшится. Пропорциональные ограничения поездок, включая тестирование пассажиров, должны сохраняться для зон повышенного риска», – цитирует документ ТАСС.

    Ранее сообщалось, что страны Евросоюза пока не договорились о форме сертификата вакцинации от COVID-19. Представитель комиссии заявлял, что существует необходимость сертификатов о вакцинации от коронавируса, соответствующие обсуждения идут на уровне европейских институтов, рекомендации появятся к середине января. Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает хорошей идею создать документ по пройденной вакцинации от коронавируса, который бы признавался во всем Евросоюзе.

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    Британия установила новый антирекорд по смертям от COVID за сутки

    19 января 2021, 20:59

    Текст: Ксения Панькова

    Число летальных случаев в Великобритании за последние сутки от последствий коронавируса, составило 1 тыс. 610, что стало максимальным показателем с начала пандемии, свидетельствуют данные правительства страны.

    Днем ранее власти сообщили о 599 летальных исходах. Предыдущий максимум – 1 тыс. 564 смерти – был установлен 13 января. Всего число умерших из-за коронавируса в Великобритании составляет 91 тыс. 470, что является крупнейшим показателем в Европе, передает ТАСС.

    Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа.

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    Число жертв COVID-19 в США превысило 400 тыс. человек

       19 января 2021, 23:10
    Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Число умерших после заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах во вторник превысило 400 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

    По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США были инфицированы более 24 млн человек, больше всего заразившихся выявлено в штате Калифорния (свыше 3 случаев), далее следуют Техас (2,1 млн случаев), Флорида (более 1,5 млн), Нью-Йорк (свыше 1,2) и Иллинойс (более 1 млн), передает ТАСС.

    Накануне кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предсказал Штатам 500 тыс. жертв COVID-19 к середине февраля. При этом местные департаменты здравоохранения в США вынуждены сокращать число тестов на коронавирус из-за нехватки финансирования или персонала.

    В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.

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