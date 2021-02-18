«Спутник V» стремительно меняет отношение к России за рубежом

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18 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 21:44  |  vz.ru
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Построенный «Северный поток – 2» могут использовать против России

«Северный поток – 2» и украинский транзит несовместимы Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Не исключено, что США смягчат свою позицию по поводу газопровода «Северный поток – 2» – по крайней мере, такую надежду не оставляет Германия, с которой Вашингтон сейчас ведет по данному поводу переговоры. Какими именно могут быть условия этих договоренностей и как российский газопровод будет работать после введения в строй? Подробности...
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Думские партии нашли главную идею для выборов

Путин посоветовал думцам на выборах не ругаться между собой, а «демонстрировать зрелость» дискуссии Михаил Климентьев/ТАСС
В том, чтобы предстоящие выборы в Госдуму прошли достойно и честно, заинтересованы все. Об этом в ходе встречи с лидерами парламентских фракций заявил президент Владимир Путин, призвав политиков проявить патриотическую сплоченность. Защита суверенитета России и традиционных ценностей, комментируют политологи, стала главной предвыборной идеей всех парламентских партий. Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Российское электричество спасает Украину от катастрофы

Созданные в СССР энергетические связи до сих пор спасают Украину MAXIM SHEMETOV/Reuters
Украина переживает колоссальный энергетический кризис – и если бы не помощь из России и Белоруссии, в стране случилась бы настоящая катастрофа. Виной тому, конечно, исключительно холодная зима, но далеко не только она одна. Не последнюю роль в происходящем играют склоки между украинскими олигархами и желание присоединиться к энергосистеме Евросоюза. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Андрей Мягков спасал маленьких людей от самих себя

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Лукашин, Новосельцев, Карандышев — одними этими ролями Мягков сделал для ухода от вредного тезиса «маленький человек = хороший человек» больше, чем вся великая русская литература после ее преступного очарования разночинством как таковым. Подробности...
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Памятник Ивану-дураку на Лубянке не снесут

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
И впрямь – снесли на Лубянке памятник Дзержинскому сгоряча, примерно так же, как и царя когда-то радостно свергли, а теперь задумались – стоило ли? Ну, правда, других же проблем нет. Подробности...
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Фашисты ненавидели именно советских пленных

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
18 февраля 1945 года в нацистском концлагере был зверски замучен советский генерал Дмитрий Карбышев. Немцы не смогли склонить его к сотрудничеству – за это Карбышев заплатил жизнью. А что было с «обычными» советскими пленными? Подробности...
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Острый кризис в Грузии

У кого больше прав на Курильские острова?

США заморозило

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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    «Спутник V» стремительно меняет отношение к России за рубежом

    Доставка российской вакцины идет в десятки стран мира    18 февраля 2021, 20:20
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Артем Филиппов

    Западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» Россия внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет России не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды.

    Последние успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении мягкой силы нашей страны. Возможно, впервые с советских времен Россия получила универсальный инструмент для продвижения своих интересов за рубежом. И этот инструмент не только способен переломить скептическое отношение к России как пресловутой «стране-бензоколонке», но и помогает сформировать личные симпатии к России у граждан других стран, не говоря уже о выгоде многосторонних дипломатических контактов.

    Автор термина «мягкая сила», политолог из Гарвардского университета Джозеф Най понимал под ним языковую, культурную, научную привлекательность того или иного государства в мире. Можно строить передовые АЭС или создать совершенную крылатую ракету, однако такую силу не назовешь «мягкой». С этой точки зрения российский препарат, разработанный НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и символизирующий, по мнению агентства France-Presse, «научную и политическую победу России Владимира Путина», очевидно является фактором, повышающим престиж нашего государства в глазах мирового сообщества.

    В обстановке пандемии коронавируса вакцины, продвигаемые на мировой рынок разными странами-производителями, встали в один ряд с самыми насущными товарами международного экспорта: энергоресурсами, оружием, новыми технологиями. На фоне нешуточного дефицита вакцин от COVID-19 продолжается гонка за новые рынки сбыта, а значит, и инструменты влияния стран-производителей в тех или иных регионах планеты. В минувшую среду две тысячи доз российской вакцины пересекли границу Палестинской автономии, в то время как Узбекистан сертифицировал массовое применение российской вакцины и теперь намерен приобрести не менее миллиона доз. На сегодняшний день 28 стран одобрили российскую вакцину, а уже в четверг стало известно о положительном заключении по поводу характеристик российской вакцины итальянскими инфекционистами.

    Изначально на Западе с большим недоверием отнеслись к созданию, тестированию и внедрению «Спутника V». Запад забыл всемирно признанные успехи советской и российской вирусологии: 1936 год – первая в мире живая вакцина от гриппа, 1959 год – первое в мире успешное тестирование живой вакцины против полиомиелита, 2015 год – действенная вакцина против лихорадки Эбола, не уступающая западным образцам, но не нашедшая применения в силу конъюнктурных соображений.

    Каково же было удивление международных наблюдателей, когда выяснилось, что российская вакцина быстрыми темпами заняла лидирующие позиции на рынках развивающихся стран. Сегодня такие крупные государства, как Аргентина, Бразилия, Индия, Иран, Мексика, Пакистан, уже закупают, локализовывают производство или готовятся одобрить российскую вакцину. Вьетнам заявляет о намерении приобрести сразу 150 млн доз.

    Наладить контакты с российскими производителями вакцины планирует и Израиль. Тем более что авторитетный израильский эпидемиолог Манфред Грин в интервью португальскому изданию Visão объяснил, что нет причин отказываться от российской вакцины только потому, что она сделана в России, так как необходимость покончить с пандемией является вызовом для всего человечества.

    Тем временем телеканал CNN разместил на своем сайте большой материал, посвященный распространению российской вакцины в Латинской Америке. По мнению авторов текста, это может иметь долгосрочные последствия для формирования постпандемического мира и еще больше подорвать престиж США в регионе. Владимир Путин, утверждается в публикации, способен извлечь выгоды из распространения вакцины, потенциально используя ее в качестве визитной карточки для выстраивания более выгодных для России взаимоотношений со странами Западного полушария, традиционно рассматривающимися американцами в качестве своего «заднего двора».

    С CNN согласна испанская газета El Mundo. В ней утверждается, что Москва с помощью современной вакцины расширяет свое влияние, представ в качестве приоритетного партнера для стран Латинской Америки.

    Правительства Аргентины, Боливии, Венесуэлы, Мексики, Никарагуа, Парагвая, Сент-Винсента и Гренадин также согласятся с тезисом CNN о том, что «роль поставщика вакцины для развивающихся стран – прекрасная возможность для позитивной PR-кампании» в условиях многополярного мира.

    В среду президент Парагвая Марио Абдо Бенитес в телефонном разговоре со своим российским коллегой поблагодарил Владимира Путина за поставки вакцины от коронавируса, первые четыре тысячи доз которой для парагвайских медиков прибудут в страну уже в пятницу утром. Ранее экспрессивный венесуэльский президент Николас Мадуро назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире – массовая вакцинация в Венесуэле началась 18 февраля. Между тем бразильская пресса задается вопросом, кто ставит палки в колеса началу экстренного применения российского препарата в стране, пока читатели в комментариях к материалу издания Folha сетуют на то, что местные регуляторы ставят «бюрократию, корпоративизм и техническое высокомерие выше жизней многих бразильцев».

    Washington Post рассуждает о том, что успех «Спутника V», названного в честь первого в мире искусственного спутника Земли, позволившего в свое время СССР опередить американцев в космической гонке, свидетельствует о победе мягкой силы России и успехах стратегии президента Владимира Путина в области научных исследований. Американцам вторит шведский SVT, констатирующий, что российская вакцина от коронавируса может стать крупнейшим прорывом Москвы за долгие годы на фоне того, как десятки стран выстраиваются за ней в очередь. Другое шведское издание Dagens Industri пишет о том, что возможность продавать «Спутник V» в Европе превратится в репутационную победу для России, но европейцам сейчас не до собственной гордости.

    Австрийская газета Wiener Zeitung указывает, что Россия вновь удивила мир, на этот раз вакциной, и Западу приходится признать эффективность российского препарата, поднимающего престиж Владимира Путина внутри страны и за рубежом.

    Британские издания Daily Express, Financial Times и Daily Storm с долей насмешки пишут об унизительном положении, в котором оказался Брюссель из-за низких темпов вакцинации населения и проблем с поставками препаратов. По мнению английской прессы, фиаско Евросоюза заставит его прибегнуть к «гибридному оружию России – «Спутнику V», вносящему дополнительный раскол в нестройные ряды европейской дипломатии.

    Французская Figaro обращает внимание на политический характер «Спутника V». Вакцина подтвердила реальность возвращения России в число ведущих держав мира, в том числе и в сфере научных исследований, а ранние поставки российского препарата в Венгрию Виктора Орбана позволили вбить клин между членами Евросоюза. Другое французское издание Ouest-France во всей истории с вакциной видит геополитическую победу Москвы на фоне провала Франции и ЕС в целом.

    Подобное мнение не лишено оснований: Европа вдруг обнаружила, что рискует до осени остаться без нужного количества вакцин. Франция и Германия, занимающие лидирующие позиции в мире в области химии и фармацевтики с середины позапрошлого века, не смогли создать национального средства для борьбы с коронавирусом из-за сильнейших бюрократических проволочек на уровне ЕС.

    К длинному списку европейских политиков и чиновников (Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Себастьян Курц, Жозеп Боррель, Жан-Ив Ле Дриан и др.), положительно оценивших «Спутник V», на днях присоединился министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. Он поздравил российских ученых с их успехом, который, по его словам, оказался сюрпризом для международного сообщества.

    Когда мы слышали столько позитивных оценок в адрес России в последний раз? «Спутник V» на глазах превращается в уникальный инструмент российского глобального влияния. Москва успешно конвертирует достижение своих ученых в геополитические выгоды, продвигая образ страны, готовой оказать помощь эффективной и недорогой вакциной нуждающимся странам во всем мире. Это и есть та самая мягкая сила, которой нам, возможно, так не хватало в последние годы.

    Да и экономическую выгоду никто не отменял: по оценке авторитетного французского политолога Паскаля Бонифаса, экспорт вакцины, произведенной в России, продажа лицензии на его производство другим странам, а также комбинация «Спутника V» с британской вакциной AstraZeneca (что должно помочь проникновению на западный рынок) могут принести России порядка 25 млрд долларов уже в 2021 году. В настоящее время говорится о планах на текущий год по выпуску 1 млрд доз российской вакцины за рубежом по цене 10 долларов за дозу («Спутник V» состоит из двух доз). Для справки: в 2019 году Россия экспортировала вооружений на сумму 13,6 млрд долларов, в 2020 году – на 11,5 млрд. Успех российской вакцины заключается в том, что при высокой эффективности она дешевле американских конкурентов от фирмы Pfizer, и при этом ее легче перевозить и хранить.

    Долгое время Запад пользовался монополией на производство вакцин. Но теперь западных политиков постигло жестокое разочарование. Выяснилось, что вместо того, чтобы снабжать «отсталую» Россию своими препаратами, Запад будет вынужден сам закупать вакцину у России. Трудно не согласиться с недавней статьей в немецком издании Die Welt, констатирующей, что сегодня Россия, пожалуй, нечто большее, чем «Верхняя Вольта с ракетами».


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