Читатели польского издания захотели вакцинироваться «Спутник V» Путин и Эрдоган обсудили производство российских вакцин в Турции 18 февраля 2021, 16:23 Текст: Алексей Дегтярев

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в четверг провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили возможные поставки в Турцию российских вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля. Главы государств также обсудили возможную организацию российских препаратов от COVID-19 в Турции, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу. Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов отмечал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжает переговоры с турецкими партнерами о совместном производстве вакцины «Спутник V». В январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V».

Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в гражданский оборот 18 февраля 2021, 11:40

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

В гражданский оборот поступили более 40 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщила и. о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих. «В настоящее время в гражданский оборот введены немногим более 40 тыс. доз (вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»), они поставлены в большое количество регионов России», – сказала Непомнящих, добавив, что центр планирует наладить ежемесячное производство порядка 100-150 тыс. доз вакцины на своих площадках. По ее словам, остальной объем, порядка 1 млн доз вакцины, будет производиться на площадках индустриальных партнеров. «Мы имеем четкий план наращивания производства, который нам позволит произвести в феврале порядка 400 тыс. доз (вакцины), выйти на объемы производства к концу марта до 1 млн доз и к концу полугодия на устойчивое количество – более 4 млн доз в месяц», – добавила она, передает ТАСС. Ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков заявил, что центр сможет выпускать до 5 млн доз вакцины от коронавируса в год. Тем временем стало известно, что антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины «ЭпиВакКорона». Новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 года. В феврале «Вектор» направил результаты клинических исследований «ЭпиВакКороны» фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы. Роспотребнадзор заверил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против новых штаммов COVID-19. Разработчики «Спутник V» предложили ЕС начать производство в Европе 17 февраля 2021, 21:08 Текст: Ксения Панькова

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» предложили ЕС ускорить поставки вакцины, задействовав производственные мощности в Европе после одобрения EMA. «Массовые дозы «Спутник V» для европейцев были предложены после утверждения EMA и после завершения массовой вакцинации в России в июне 2021 года. Этот график можно ускорить, задействовав производственные мощности ЕС, ожидающие утверждения EMA», – говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте «Спутника V» в Twitter. Также разработчики «Спутник V» отметили, что ждут, когда EMA начнет «текущий обзор» вакцины и официально объявит об этом на своем веб-сайте. «Мы надеемся, что ЕС и EMA оценят вакцину на научной, а не на политической основе. «Спутник V» уже одобрен 29 странами», – добавляется в сообщении. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что для того, чтобы сделать централизованный заказ вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза, российской стороне необходимо «предоставить полный доступ на производственные площадки», а после сделать запрос в ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств), как и все другие лаборатории. В среду Габон стал 29 страной, зарегистрировавшей российскую вакцину. Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Черногории. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций опубликовал свою заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС, которая была подана в конце января. В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта. При этом отдельные страны ЕС уже выразили интерес к российской вакцине или даже получили партии «Спутника V». Антитела к коронавирусу от «ЭпиВакКороны» выработались у 100% добровольцев 18 февраля 2021, 10:12 Текст: Алина Назарова

Антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины «ЭпиВакКорона», сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков. «Первая группа добровольцев (в возрасте от 18 до 60 лет) показала 100-процентную иммунологическую эффективность, то есть у всех вакцинированных здоровых людей до 60 лет образовывались антитела (к коронавирусу)», – сказал он в эфире Первого канала, передает ТАСС. Рыжиков добавил, что у добровольцев старше 60 лет иммунологическая эффективность оказалась немного ниже и составила 94%. «Это прекрасный показатель для этого возраста», – отметил он. Новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 года. В феврале «Вектор» направил результаты клинических исследований «ЭпиВакКороны» фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы. Роспотребнадзор заверил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против новых штаммов COVID-19. У большинства перенесших коронавирус нашли проблемы с сердцем 18 февраля 2021, 08:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Согласно исследованию, проведенному в Великобритании, более чем у половины пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, после выписки из больницы диагностируют серьезные повреждения сердца. Авторы считают эти проблемы следствием коронавирусной инфекции, следует из материала в журнале European Heart Journal. Многие пациенты, госпитализированные с COVID-19, особенно с его тяжелой формой, во время критической фазы болезни, когда организм вырабатывает чрезмерный иммунный ответ на инфекцию, имеют повышенный уровень тропонина – белка, который выделяется в кровь когда артерия заблокирована или есть воспаление. Медики считают этот белок маркером повреждения сердца, передает РИА «Новости». Ученые из Великобритании и США обследовали 148 человек, которые до июня 2020 года проходили лечение от COVID-19 в отделениях интенсивной терапии шести больниц неотложной помощи в Лондоне и у которых во время лечения был зафиксирован высокий уровень тропонина. Примерно через месяц после выписки у половины из них с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) исследователи выявили серьезные повреждения сердца, включающие: воспаление мышц – миокардит, рубцевание или гибель ткани – инфаркт, ограниченное кровоснабжение – ишемию, или комбинацию всех трех. Наиболее частой формой сердечных травм, имевшей место у 80 пациентов, что составляет 54 процента, были рубцы или повреждения сердечной мышцы, однако, не настолько сильные, чтобы помешать работе сердца. Результаты МРТ сравнивали с пациентами из контрольной группы, у которых не было COVID-19, а также с 40 здоровыми добровольцами. Напомним, в декабре перенесшего семь остановок сердца мужчину с COVID спасли в Подмосковье. Штамм коронавируса вызвал снижение иммунного ответа на вакцину Pfizer 18 февраля 2021, 07:22

Фото: Frankhoemann/Sven Simon/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Ученые в США установили, что штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР, на две трети снижает иммунный ответ организма в случае вакцинации препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech, следует из статьи в журнале The New England Journal of Medicine. В ходе исследования ученым удалось воспроизвести геном вируса с мутациями, впервые обнаруженными в ЮАР. Клетки вируса были противопоставлены образцам крови 15 пациентов, которые ранее были привиты вакциной от Pfizer и BioNTech. По результатам исследования установлено, что количество антител, вырабатываемых в результате взаимодействия с южноафрикаским вариантом вируса, снизилось на две трети по сравнению с теми случаями, когда использовался наиболее распространенный вариант коронавируса. «Несмотря на то, что мы не знаем точный уровень антител, необходимый для защиты от COVID-19, исходя из нашего опыта с другими вакцинами, можно утверждать, что вакцина Pfizer обеспечивает относительно хорошую защиту от нового варианта коронавируса», – передает ТАСС со ссылкой на CNN слова одного из исследователей, директора института человеческих инфекций и иммунитета при Университете штата Техас Скотта Уивера. По его словам, снижение иммунного ответа на две трети можно считать «относительно небольшим в сравнении с вакцинами от других вирусов, имеющих куда большее число вариаций последовательности белка, чем SARS-CoV-2». Согласно заявлению самой компании Pfizer, к настоящему моменту не было обнаружено доказательств того, что разработанная ей вакцина не дает защиты от данного варианта вируса. Тем не менее в компании заверили, что в случае, если будет обнаружен штамм, против которого вакцина не будет действовать, Pfizer и BioNTech обратятся в регулирующие органы с просьбой одобрить обновленный вариант препарата. По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США в целом зарегистрировано более 27,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 490 тыс. человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям. Ранее сообщалось, что правительство Южно-Африканской Республики рассматривает возможность приобретения российской вакцины «Спутник V» для массовой вакцинации населения от коронавируса. Своим распоряжением 7 февраля глава Минздрава ЮАР приостановил подготовку в стране к массовой вакцинации прививкой компании AstraZeneca, первая партия которой в составе 1 млн доз была доставлена из Индии 1 февраля. Кампания должна была начаться 10 февраля, однако проведенные в Йоханнесбурге исследования показали низкую эффективность этой вакцины от распространившегося в стране штамма коронавируса, получившего маркировку 501.V2. Сейчас правительство ЮАР рассматривает альтернативные вакцины. Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Монголии. Академик РАН рассказал, как сберечь сердце после коронавируса 18 февраля 2021, 15:02

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

После получения отрицательных анализов на наличие коронавируса следует соблюдать щадящий режим, ограничить физические нагрузки и внимательно следить за всеми реакциями своего организма, заявил академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности Юрий Беленков, комментируя наблюдение ученых о том, что у большинства перенесших коронавирус встречаются проблемы с сердцем. Ученые из Великобритании и США выявили, что более чем у половины пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, после выписки из больницы диагностируют серьезные повреждения сердца. Врачи полагают, что такие последствия являются результатом перенесенной коронавирусной инфекции. «У людей, переболевших коронавирусной инфекцией, чаще всего встречаются такие болезни сердца, как миокардит (воспаление сердечной мышцы), тяжелое нарушение ритма сердца, сердечная недостаточность и, немного опосредованно, обострение ишемической болезни сердца. То есть это то, с чем могут сталкиваться пациенты, перенесшие COVID-инфекцию», – говорит Беленков. Он объясняет, что коронавирус – это тяжелая длительная инфекция, поэтому после получения отрицательных анализов на наличие коронавируса не стоит сразу же возвращаться к тому образу жизни, который человек вел до болезни. Необходимо соблюдать щадящий режим. «Следует ограничить физические нагрузки и внимательно следить за всеми реакциями своего организма. Если появляются какие-то необычные жалобы (слабость, сердцебиение, отдышка при нагрузке), то, конечно, нужно сразу же обратиться к врачу, в том числе к кардиологу», – рекомендует врач. При хорошем самочувствии после COVID-инфекции, продолжает собеседник, спешить к кардиологу нет необходимости, поскольку большая часть населения все-таки переносит заболевание в легкой и бессимптомной форме. В конце октября европейские ученые поделились данными исследования больных коронавирусной инфекцией и выяснили, что почти у половины переболевших наблюдаются серьезные проблемы с сердцем. Причем воспаление тканей сердца даже есть у тех, кто перенес коронавирус бессимптомно. Посол оценил отношение в Австрии к «Северному потоку – 2» и вакцинам из России 17 февраля 2021, 23:41 Текст: Антон Антонов

Российский посол Дмитрий Любинский рассказал об энергетическом диалоге России и Австрии, а также об интересе в Австрии к российским вакцинам от коронавируса. Он напомнил, что Газпром и OMV «тесно сотрудничают более 50 лет». Проект «Северный поток – 2», по его словам, «остается при политической поддержке с обеих сторон в центре российско-австрийского энергетического диалога». Австрия принимает в проекте «активное участие в качестве инвестора», передает ТАСС. Кроме того, Любинский сообщил, что «борьба с распространением COVID-19 входит в нашу двустороннюю повестку дня». Об убедительной эффективности российских вакцин свидетельствуют «многочисленные запросы», которые российская сторона получает от «австрийских граждан, медицинского сообщества и компаний с производственными мощностями». Россия «высоко ценит этот интерес и всегда открыта для диалога с австрийскими партнерами». Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц назвал «Северный поток – 2» европейским проектом, который отвечает интересам Европы, а также заявил, что Австрия готова организовать у себя производство российской вакцины от коронавируса, если та будет зарегистрирована Европейским агентством лекарственных средств. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ФРС оценила состояние экономики США 18 февраля 2021, 04:59 Текст: Антон Антонов

Состояние экономики США далеко от долгосрочных целей, которые ставила Федеральная резервная система, выполняющая функции ЦБ, заявил руководящий комитет ФРС по открытому рынку. Как сказано в отчете по итогам заседания, его участники «отметили, что экономические условия в настоящее время далеки от долгосрочных целей комитета». Указывается, что «проводимая политика должна оставаться адаптивной до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты». Комитет «поддержал основанные на практических результатах рекомендации по федеральным ставкам и темпам закупки активов», передает ТАСС. Отмечается, что страна пока не пришла к «широкому и инклюзивному» восстановлению рынка труда и целевому уровню инфляции в 2%. ФРС полагает, что нужно «некоторое время» для «существенного прогресса», так что денежно-кредитная политика вряд ли скоро изменится – базовые ставки останутся близки к нулю, а ежемесячные покупки активов сохранятся на уровне в 120 млрд долларов. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что ведомство, скорее всего, сохранит адаптивную денежно-кредитную политику. Напомним, Пауэлл заявлял, что сейчас американским властям не следует беспокоиться из-за госдолга, важно стимулировать экономику. Из-за коронавируса мировой госдолг вырос до рекордного уровня 18 февраля 2021, 06:40

Фото: Chromorange/Bilderbox/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В связи с ситуацией с коронавирусом общий суверенный госдолг всех стран вырос до рекордного уровня и составил 355% мирового ВВП, сообщил вашингтонский Институт международных финансов. Госдолг вырос на 24 трлн долларов – до 281 трлн долларов. На разработанные властями разных стран программы поддержки экономики пришлось около 12 трлн, на международные компании – 5,4 трлн долларов, банки – 3,9 трлн долларов, домохозяйства – 2,6 трлн долларов. За 2020 год рост госдолга оказался на 35 п. п. выше по сравнению с 2019 годом, это выше темпов роста во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, тогда максимум достиг 15 п. п., передает ТАСС. В 2021 году ожидается дальнейший рост мирового госдолга еще на 10 трлн долларов. При этом «преждевременная отмена господдержки может привести к всплеску банкротств и новой волне проблемных кредитов». Многие компании все больше полагаются на господдержку. Наибольшие показатели роста госдолга зафиксированы в Европе: Греции, Испании и Франции, а среди развивающихся экономик – у Китая, Турции, Южной Кореи и ОАЭ. Наибольший уровень накопления корпоративного долга зарегистрирован в России и Перу. Напомним, в США отметили успехи российской экономики на фоне пандемии. Bloomberg указало, что российская экономика в 2020 году пережила меньший спад по сравнению с большинством крупнейших мировых экономик. Более трети американских военных отказались делать прививку от COVID-19 18 февраля 2021, 02:51 Текст: Антон Антонов

Из 1,3 млн военных США, которые сейчас проходят службу, более трети отказались вакцинироваться от коронавируса, сообщил Пентагон. Представители военного ведомства в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил сообщили, что первую из двух доз вакцины получили около 212 тыс. военных, 147 тыс. получили уже обе дозы. Всего же Пентагон к настоящему моменту сделал 916575 прививок своим военнослужащим и членам их семей, гражданским сотрудникам и подрядчикам. К концу лета собираются вакцинировать большинство военных. В США вакцинация военных препаратами Pfizer и Moderna является добровольной, так как вакцины прошли ускоренную регистрацию. После получения полноценной лицензии вакцинация станет обязательной, но вряд ли это произойдет ранее 2023 года. В Пентагоне не знают, почему некоторые военные отказываются от прививок, передает ТАСС. Напомним, в США было выявлено 150910 случаев коронавируса у военных, 21 человек умер. Из-за распространения коронавируса отметили 99 и отложили 37 военных учений. Президент страны Джо Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года. В США в целом зарегистрировано более 27 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 486 тыс. человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям. Черногория получила «Спутник V» из Сербии 17 февраля 2021, 23:00 Текст: Антон Антонов

Глава правительства Сербии Ана Брнабич привезла в Черногорию партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На взлетном поле аэропорта Подгорицы Брнабич встретили премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич и члены правительства. Во вторник глава минздрава Черногории Елена Боровинич-Бойович сообщила, что также ожидается партия «Спутника V» прямо из России. Кроме того, должны поступить вакцины Sinopharm и Pfizer. В среду в Черногории было решено приостановить работу кафе и ресторанов в нескольких городах, включая Подгорицу, передает ТАСС со ссылкой на Radio Televizija Crne Gore. Напомним, применение вакцины «Спутник V» было одобрено не только в России, но и во многих других странах, например, в Венгрии, Сербии, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногории. «Спутник V» будет одной из немногих вакцин, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете. Произведенный в Индии «Спутник V» планируют реализовывать внутри страны 17 февраля 2021, 21:02 Текст: Ксения Панькова

Большая часть произведенной в Индии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет реализовываться внутри страны, сообщил первый индийский замминистра иностранных дел Харш Вардхан Шрингла, отметив, что началась третья фаза испытаний препарата. «Мы надеемся, что наши совместные попытки увеличить поставки вакцин во всем мире продемонстрируют наше партнерство на благо всего мира», – сказал Харш Вардхан Шрингла, выступая в Дипломатической академии МИД России, передает РИА «Новости». По его словам, в Индии производится 60% вакцин в мире. «Являясь «аптекой мира», Индия делает акцент на «вакцинной дружбе», а не на «вакцинном национализме», что отражает наши цивилизационные ценности», – отметил он. Шрингла напомнил, что в январе этого года Индия начала крупнейшую в мире программу по вакцинации с целью охватить 300 миллионов человек к июлю 2021 года. «Практически одновременно с этим мы также начали поставки произведенных в Индии вакцин в соседние страны и ключевым партнерам. Около 6,5 миллионов доз было отправлено более чем в 12 стран на безвозмездной основе и около 23 миллионов доз было отправлено в другие страны на коммерческой основе», – сообщил он. Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» могут зарегистрировать в Индии в феврале-марте. В среду Габон стал 29 страной, зарегистрировавшей российскую вакцину. Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Черногории. Некоторым странам Евросоюза не хватает вакцин от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки. Только 1% украинцев заявили о доверии китайской вакцине от COVID 17 февраля 2021, 18:09 Текст: Алексей Дегтярев

Вакцине против COVID-19 от китайского производителя Sinovac Biotech, у которой Украина решила закупить препарат, доверяет лишь 1% населения страны, говорится в соцопросе компании Research & Branding Group. «В тройку вакцин, которым больше всего доверяют жители Украины, входят Pfizer/BioNTech (23%), шведско-британская AstraZeneca/Oxford (16%) и американский препарат компании Moderna (12%). Российской вакцине от коронавируса «Спутник V» доверяют 9%, а китайскому препарату компании Sinovac Biotech – всего 1% опрошенных», – цитирует сообщение компании ТАСС. При этом в декабре китайской вакцине доверяли 6% украинцев. На данный момент 44% уверены, что Минздрав страны не сможет справиться с вакцинацией населения. 35% полагают, что система здравоохранения справится, но частично. Лишь 20% считают, что система здравоохранения сумеет вакцинировать жителей страны. 39% опрошенных отметили, что вакцинация поможет вернуть человечество к нормальной жизни, 36% придерживаются противоположной точки зрения. Опрос проводился с 20 января по 1 февраля, в нем участвовали 1 тыс. 802 респондента в возрасте от 18 лет и старше на подконтрольной Киеву территории. На прошлой неделе правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. Габон зарегистрировал «Спутник V» 17 февраля 2021, 21:49 Текст: Алексей Дегтярев

Минздрав Габона зарегистрировал российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» в ходе ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Габонской Республики. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Габон стал 29 страной мира и четвертым государством Африканского континента, одобрившим вакцину «Спутник V», – цитирует сообщение фонда РИА «Новости». Ранее в среду «Спутник V» зарегистрировали в Узбекистане. До этого документы для регистрации «Спутник V» получила Молдавия. Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Черногории. В ЕС рассказали о «черном» рынке вакцин от COVID из-за задержек с поставками 17 февраля 2021, 19:08 Текст: Ксения Панькова

Европейская комиссия призывает государства-члены проявлять бдительность при закупке препаратов от COVID-19 в связи с участившимися случаями мошенничества с вакцинами на фоне задержек с поставками от авторизованных производителей, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. «Во время такого кризиса всегда будут люди, которые пытаются нажиться на чужих проблемах. Попытки мошенничества в этой сфере учащаются. Мы боремся против этого», – сказала она на пресс-конференции в Брюсселе, передает РИА «Новости». Фон дер Ляйен ответила, в частности, на вопрос о предложениях вакцины Pfizer по неофициальным каналам. «Нет никакой гарантии, что во флаконах будет настоящая вакцина. Это очень рискованно. Нет также никакой гарантии соблюдения правил транспортировки. Если вы покупаете на «черном» рынке, вы не можете знать, соблюдался ли температурный режим», – сказала фон дер Ляйен. По ее словам, в ЕС действует система мониторинга всей цепочки производства и доставки вакцины. Ранее сообщалось, что США с ростом доступности вакцин от коронавируса активизировались мошенники, которые предлагают американцам за деньги получить эксклюзивный препарат без очереди.