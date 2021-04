В Британии 19 человек скончались после вакцинации AstraZeneca Бельгия ограничила применение вакцины AstraZeneca РФПИ назвал фейками сообщения СМИ о дополнительных проверках «Спутника V» в Европе 7 апреля 2021, 19:53 Текст: Алексей Дегтярев

Сообщения СМИ о том, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проводит проверку клинических испытаний «Спутника V» на соответствие этическим нормам, не соответствует действительности, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «Сообщение о проверке в отношении клинических испытаний вакцины «Спутник V», опубликованное сегодня Financial Times, является некорректным. Команда «Спутника V» проходит обычную процедуру одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), в рамках которой надлежащая клиническая практика (GCP) является стандартной для всех вакцин», – сообщил РФПИ в Twitter Sputnik V. EMA специально пригласили для проведения экспертизы регистрационного досье, для этого предоставляется вся необходимая документация. Ложные сообщения анонимных источников пытаются повлиять на объективность процедуры одобрения EMA, подчеркнули в РФПИ. Ранее Financial Times сообщило, что ЕМА якобы планирует проверить соответствие проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявлял, что Евросоюз не спешит допускать на рынок вакцину «Спутник V» из-за опасения высоких качеств российского препарата, благодаря которым он может составить серьезную конкуренцию продвигаемым в Европе аналогам.

Путин и Болсонару обсудили регистрацию «Спутника V» в Бразилии 6 апреля 2021, 21:35

Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару обсудили по телефону вопросы регистрации в Бразилии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ее поставок и производства, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсуждены перспективы развития двусторонних отношений. Подтвержден настрой на активную совместную работу в русле российско-бразильского стратегического партнерства. Выражена обоюдная заинтересованность в последовательном наращивании торгово-экономических связей. Рассмотрены различные аспекты практического сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая регистрацию в Бразилии российской вакцины «Спутник V», организацию поставок, а также производство этого препарата на территории страны», – говорится в сообщении. Отмечается, что телефонный разговор президентов состоялся по инициативе бразильской стороны. «Владимир Путин и Жаир Болсонаро подчеркнули намерение и далее поддерживать личный контакт по всем упомянутым вопросам», – добавили в Кремле. Ранее президент Бразилии пообещал населению вакцины на фоне рекордного скачка смертности от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Напомним, 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. После этого в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию «Спутника V» на неопределенное время. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины. Фургал заразился коронавирусом в СИЗО 7 апреля 2021, 02:10 Текст: Евгения Шестак

Фургал заразился коронавирусом в СИЗО 7 апреля 2021, 02:10

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, заразился в СИЗО «Лефортово» коронавирусом, защита попросит следствие об изменении ему меры пресечения, заявил его адвокат Михаил Карапетян. «Пришел положительный тест на ковид, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом. Ближайшие две недели мы его не увидим, так как он изолирован и будет находиться под наблюдением врачей», – цитирует ТАСС защитника. При этом он не уточнил, где экс-губернатор будет проходить лечение. «Сегодня защитниками Сергея Ивановича будет подано ходатайство на имя руководителя следственной группы об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей из-за обнаружившейся у него болезни, – уточнил адвокат. По словам Карапетяна, болезнь вызывает у всей команды адвокатов тревогу, так как ранее сам Фургал говорил, что у него будут проблемы с легкими в случае заболевания. Фургала задержали в июле 2020 года по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Тогда же были арестованы четыре человека из его окружения по подозрению в причастности к махинациям вокруг завода «Амурсталь». Прокурор назвал Фургала руководителем подразделения по устранению конкурентов. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку с поста губернатора в связи с утратой доверия. В декабре Фургала заподозрили в причастности к мошенничеству с хищениями на «Амурстали». Байден заявил о быстром распространении мутаций COVID-19 в США 7 апреля 2021, 02:40

Новые штаммы коронавируса быстро распространяются на территории США и число новых заражений снова растет, это не дает право говорить, что борьба с пандемией в стране вышла на финишную прямую, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. По словам американского лидера, в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией «есть много хороших новостей, но есть также и некоторые плохие новости», в частности, быстрое распространение новых разновидностей коронавируса, рост новых случаев заболевания, а также отсутствие снижения роста госпитализаций, передает ТАСС. «Позвольте мне быть предельно откровенным с вами: мы не находимся на финишной прямой», – отметил глава Белого дома. В тоже время, президент надеется, что у США в скором времени будет достаточно доз вакцин для того, чтобы они смогли начать делится ими с другими странами. «Мы не может просто взять и решить эту проблему внутри Америки, мы должны решить ее во всем мире», – пояснил Байден. Он добавил, что США не может «построить стену или ограждение», чтобы не пускать вирус в страну. Во вторник сообщалось, что на территории США выявлен первый случай заражения новым вариантом коронавируса, который ранее был обнаружен в Индии. Напомним, индийский консорциум по геному SARS-CoV-2 выявил конце марта новый вариант с двойной мутацией. В России выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса 7 апреля 2021, 11:15

Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 8294 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8294 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1585, Санкт-Петербурге – 705, Московской области – 570. Всего в стране выявлено 4 606 162 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 229 480 человек, из них 9445 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 374 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 101 480 человек. Накануне, 6 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8328. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 35. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Лавров заявил о готовности России поставлять вакцины от COVID-19 на транспарентной основе 7 апреля 2021, 05:51 Текст: Елизавета Булкина

Россия готова оказывать другим государствам помощь в поставках и производстве вакцин от коронавируса на транспарентной основе, при этом приоритетом остается вакцинация россиян, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью пакистанской газете The News International. «Приоритет на данном этапе – вакцинация населения. Конечно, вопрос справедливого распределения противоковидных препаратов весьма чувствителен, особенно для беднейших стран. В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины. Работа в этом направлении ведется большая. Соглашения о поставках наших препаратов достигнуты с более чем 50 государствами. В ряде стран запущено производство «Спутник V», – передает слова российского министра ТАСС. Лавров подчеркнул, что Россия, являясь одним из лидеров в области глобального здравоохранения, продолжит вносить свой вклад в международные усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией. «Будем и впредь помогать пострадавшим государствам – как в двусторонних форматах, так и по линии многосторонних структур. Накопленный нами потенциал противодействия инфекциям позволил в сжатые сроки разработать и запустить в производство вакцину «Спутник V», – сказал глава МИДа. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса в ряде зарубежных стран выйдет на полную мощность в апреле. Бавария подготовила предварительный контракт на поставку «Спутника V» 7 апреля 2021, 15:03 Текст: Наталья Ануфриева

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что власти региона подготовили предварительный контракт на поставку российской вакцины «Спутник V» при ее регистрации в Евросоюзе (ЕС). Зедер заявил на пресс-конференции, что «мы подготовили предварительный контракт, который будет подписан позже с фирмой в Иллертиссене», речь идет о поставках «Спутника V», передает РИА «Новости». «Если «Спутник» будет зарегистрирован в Европе, тогда Бавария с помощью этой фирмы в Иллертиссене получит дополнительные дозы», – добавил он. Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек уточнил, что его ведомство заключило меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о возможных поставках вакцины в регион: «Это практически уполномоченная организация российского правительства по продажам вакцины, которая может производиться в Иллертиссене (...) Я думаю, это (производство «Спутника V» в Баварии) произойдет в течение года». «Мы зафиксировали в этом меморандуме, что сможем и импортировать ее, если будет взаимное желание. Условием является, конечно, что она (вакцина) получит допуск», – добавил министр. Он подчеркнул, что «речь идет о высокоэффективной вакцине», и он хочет, чтобы «мы как можно скорее получили ее», передает ТАСС. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что ЕС не спешит допускать на рынок вакцину «Спутник V» из-за опасения высоких качеств российского препарата, благодаря которым он может составить серьезную конкуренцию продвигаемым в Европе аналогам. Между тем Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) решило запустить проверку соответствия проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам. В еврейском конгрессе рассказали о распространении теорий заговора в пандемию 7 апреля 2021, 14:28 Текст: Ксения Панькова

Теории заговора о причастности евреев и Израиля к коронавирусу распространились в 2020 году, однако из-за локдаунов и ограничений по всему миру снизилось число случаев физических нападений на почве антисемитизма, заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Моше Кантор. По его словам, за 2020 год «теории заговора о евреях распространились, евреи или государство Израиль якобы стоят за пандемией и извлечением выгоды из нее», передает РИА «Новости». «Локдауны сравнивают с гетто и концентрационными лагерями, вакцины описывают как опасные медицинские эксперименты, а люди, которые отказываются от этих спасительных вакцин, носят желтые звезды. Постоянное внимание к роли евреев в глобальных событиях показывает, что антисемитизм как центр теорий заговора не ушел», – сказал Кантор в ходе онлайн-конференции, на которой был представлен ежегодный доклада по ситуации с антисемитизмом в мире. Он добавил, что из-за локдаунов и ограничений по всему миру было зафиксировано меньшее число физических атак на почве антисемитизма в 2020 году в сравнении с 2019 – их общее число снизилось с 456 случаев до 371. «Протестные движения против мер по коронавирусу часто наполнены ультраправыми элементами.... Параллельный и крайне волнующий феномен – рост числа экстремистов, вступающих в ряды полиции и вооруженных сил, где они могут получить доступ к оружию и тренировкам», – рассказал Кантор. Кроме того, он отметил, что европейские еврейские сообщества обеспокоены последствиями для молодого поколения, так как молодые люди были вынуждены оставаться дома «во время важной части их лет становления и столкнулись 24/7 с онлайн-антисемитизмом, манипуляциями и дезинформацией». Доклад Центра Кантора об уровне антисемитизма в мире является одним из самых масштабных исследований на эту тему. Специалисты центра уже более десяти лет изучают антисемитизм и ежегодно публикуют доклады о его состоянии в мире. Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг публикации о якобы его причастности к пандемии, отметив, что распространение фейков о вакцинации может продлить эпидемию коронавируса. У трети переболевших коронавирусом выявили нервные расстройства 7 апреля 2021, 08:43 Текст: Наталья Ануфриева

Каждый третий переболевший COVID-19 страдает от нервного или психического расстройства через шесть месяцев после заражения, следует из исследования британских и американских ученых. Выводы ученых опубликованы в научном журнале Lancet Psychiatry. Они проводили исследование на 236 тыс. пациентах, проверяли наличие у переболевших последствий в виде 14 различных нервных или психических расстройств спустя шесть месяцев после того, как у человека впервые был диагностирован коронавирус, передает РИА «Новости». Выяснилось, что у тех, кто переболел COVID-19, чаще возникали нарушения мозговой деятельности, чем у тех, кто переболел гриппом или иными респираторными заболеваниями. «Среди 236 тыс. 379 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, высчитанная распространенность диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев составила 33,62%», – говорится в публикации. Наиболее распространенными были тревожное расстройство (у 17% переболевших) и аффективное расстройство (14%). Другие диагнозы фиксировались реже: ишемический инсульт – у 2%, расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ – у 6,5%, бессонница – у 5%, деменция – у 0,7%. Отмечается, что эти показатели были выше у тех, кто сложнее перенес COVID и проходил лечение в реанимации. В целом для 13% исследованных диагнозы, связанные с психическими или нервными расстройствами, ставились впервые. «Наши данные предоставляют важные доказательства, указывающие на масштаб и характер помощи, которая может потребоваться (пациентам). Полученные данные также подчеркивают необходимость усиленного неврологического наблюдения за пациентами, которые были госпитализированы в реанимации или имели энцефалопатию (невоспалительное заболевание головного мозга) во время заболевания COVID-19», – отмечается в исследовании. Ранее Роспотребнадзор раскрыл процент пациентов с постковидным синдромом, под которым понимается потливость, быстрая утомляемость, сложности с концентрацией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ЕМА проверит «Спутник V» на соответствие мировым стандартам 7 апреля 2021, 09:24 Текст: Алина Назарова

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) на следующей неделе запустит проверку соответствия проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам, пишет Financial Times. В частности, ЕМА изучит, не противоречат ли испытания российского препарата стандартам «надлежащей клинической практики», соблюдались ли правила GCP – международного клинического стандарта. «Соответствие этому стандарту обеспечивает гарантию того, что права, безопасность и благополучие участников испытаний защищены, а данные клинических исследований достоверны», – говорится в заявлении EMA. При этом регулятор может назначить специальную проверку в случае выявления проблем. В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заверил, что клинические испытания «Спутника V» соответствовали международным стандартам, а на участников исследования не оказывалось никакого давления. Вместе с тем он подчеркнул, что фармрегуляторы 59 стран, которые уже одобрили российский препарат, «провели очень тщательную обработку данных и рады, что они не противоречат GCP», передает ТАСС. «Нам не известно о каких-либо опасениях EMA относительно GCP, и утечки такого рода тревожной информации являются конкретным примерами попыток подорвать процесс утверждения EMA, который должен быть беспристрастным и недискриминационным», – заметил Дмитриев. Он также уточнил, что отдельная инспекция EMA производственных объектов «Спутника V» в России, запланированная на следующий месяц была отложена на несколько дней из-за необходимости принять во внимание визиты инспекторов из стран, которые разместили заказы на вакцины. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что Евросоюз не спешит допускать на рынок вакцину «Спутник V» из-за опасения высоких качеств российского препарата, благодаря которым он может составить серьезную конкуренцию продвигаемым в Европе аналогам. У Навального не нашли коронавирус 7 апреля 2021, 10:29 Текст: Алина Назарова

Анализ, взятый у Алексея Навального, не показал наличие у блогера коронавируса. Результаты полного обследования показали, что туберкулеза у него также нет, сообщил знакомый с ситуацией источник. По словам источника «Известий», температура у Навального, который в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии №2 во Владимирской области, спала до 37 градусов, а его предварительный диагноз – ОРВИ. Заключенный продолжает находиться под наблюдением врачей, при этом от приема лекарств он отказывается. Ранее сообщалось, что Навального перевели в медико-санитарную часть, у него в ходе плановой диспансеризации выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что блогер в случае болезни будет получать необходимую, предусмотренную правилами ФСИН, медицинскую помощь, особенных условий для одного из заключенных предусмотрено быть не может. 28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные. Гинцбург: На создание нужного для победы над пандемией объема вакцины уйдет не один год 7 апреля 2021, 15:22 Текст: Алина Назарова

Даже при работе всех мировых мощностей по выпуску иммунобиологических препаратов за год удастся выпустить только 12-15% от объема вакцины от коронавируса, необходимого для победы над пандемией, заявил директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург. «Если все мощности мировые, которые занимаются выпуском иммунобиологических препаратов в Соединённых Штатах, в Европе, в России, по всему миру, сориентировать сейчас на производство одной вакцины – идеальная картинка – то за год все равно в лучшем случае будет выпущено 12-15% от того, что необходимо, чтобы победить пандемию», – сказал он на заседании комиссии по проблемам соотечественников за пределами России. Гинцбург добавил, что пандемию нужно победить не в одной стране, а на всем земном шаре, передает РИА «Новости». Ранее Гинцбург опроверг влияние «Спутника V» на геном человека и наследственность и рассказал «самый смешной миф» о «Спутнике V». Медведчук назвал катастрофическим состояние украинской медицины 7 апреля 2021, 14:47 Текст: Абдулла Шакиров

Медицинское обслуживание на Украине находится в катастрофическом состоянии, однако власти республики игнорируют проблемы в здравоохранении, заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. «Катастрофа в больницах, в медицинском обслуживании – продолжают увольняться медики, которым не выплачивается заработная плата, а они рискуют своей жизнью и здоровьем. Но на эту катастрофу власть, к сожалению, никакого внимания не обращает», – написал лидер ОПЗЖ в Twitter. Минздрав Украины ранее сообщал, что Киев и 12 областей Украины находятся в «красной» зоне карантина по COVID-19. Глава ведомства Максим Степанов заявил, что карантинные ограничения на Украине будут действовать до конца 2021 года. Он предупредил, что ситуация с COVID-19 в республике будет ухудшаться, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса. С начала пандемии на Украине зафиксировано 1,82 млн случаев заболевания COVID-19, от инфекции скончались 36 692 человека. В Британии 19 человек скончались после вакцинации AstraZeneca 7 апреля 2021, 19:11 Текст: Ксения Панькова

В Великобритании после вакцинации препаратом англо-шведской компании AstraZeneca 19 человек скончались, еще у 79 выявлено образование тромбов, сообщила глава британского агентства по лекарственным препаратам доктор Джун Рен. «По состоянию на 31 марта выявлены 79 случаев тромбообразования, у 51 женщины и 28 мужчин. Девятнадцать человек, к сожалению, скончались, из них трое были моложе 30 лет», – цитирует РИА «Новости» Рен. При этом она подчеркнула, что в стране на данный момент сделано более 20 млн прививок препаратом от AstraZeneca, а потому речь идет об очень редком побочном эффекте вакцины от COVID-19. По ее словам, британское агентство по лекарственным препаратам продолжит следить за развитием ситуации. «Но на основе имеющихся данных преимущества вакцинации продолжают превышать риски для абсолютного большинства людей», – отметила Рен. Ранее Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. Напомним, некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет. Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин. Молдавского чиновника облили зеленкой за вакцинацию от COVID-19 вне очереди 7 апреля 2021, 13:35 Текст: Алексей Дегтярев

Вице-председателя Сынжерейского районного совета Молдавии Тудора Тутунару, привившегося вне очереди от коронавируса, облили зеленкой, сообщил бывший заместитель главы полиции Кишинева, глава партии РАСЕ Георгий Кавкалюк. «Я предупреждал, что мы будем вести войну со всеми чиновниками, которые, злоупотребляя своим положением, сделают прививки раньше врачей, пожилых людей и народа. Сегодня у нас была акция против вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару, который воспользовался своим служебным положением и сделал себе прививку вакциной Pfizer – мы облили его зеленкой, чтобы отметить этого бессовестного человека», – сообщил Кавкалюк в соцсетях, передает РИА «Новости». Он пояснил, что эта акция была протестом в поддержку врачей. Глава партии отметил, что такие акции пройдут по всей Молдавии. Политик попросил жителей страны сообщать о всех, кто вакцинировался вне очереди. Глава Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации Нинель Ревенко пояснил, что в Молдавии зарегистрировано 395 случаев вакцинации вне очереди. Минздрав изучает каждую ситуацию, чтобы определить, как наказать нарушителей. В январе в Испании разгорелся громкий скандал после того, как чиновники из некоторых испанских регионов и руководство генерального штаба страны получили вакцину от коронавируса вне очереди. Песков переадресовал РФПИ вопрос о проверке «Спутника V» EMA 7 апреля 2021, 13:58 Текст: Алина Назарова

Кремль не знает, являются ли проверки вакцин на соответствие этическим и научным международным стандартам обычной практикой Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлениям такого рода, он заметил: «Честно говоря, мы не знаем, является ли это обычной практикой европейского агентства или не является». «Я просто, естественно, не владею такой информацией», – пояснил представитель Кремля, передает ТАСС. По его словам, этот вопрос лучше задать РФПИ, который «находится в непосредственном контакте (с регулятором) и который принимал участие в подготовке всех необходимых документов, данных и информации, которые связаны с процессом регистрации этой вакцины в ЕС». «Поэтому я не могу дать этому оценку», – резюмировал Песков. Ранее СМИ сообщили, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) на следующей неделе запустит проверку соответствия проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.