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8 апреля, четверг | Последнее обновление — 22:36 | vz.ru
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За последние годы уже не раз были обострения, и ходили слухи о предстоящей большой войне, которой не было. За последние годы люди уже стоически научились относиться к любой информации.
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Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Нидерланды отказались от вакцины AstraZeneca для граждан младше 60
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Нидерланды решили не прививать вакциной AstraZeneca людей младше 60 лет, для них планируется закупить другой препарат, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Хуго де Йонге.
Это решение принято после рекомендации совета здравоохранения Нидерландов, ведомство призвало прекратить применять эту вакцину для людей младше 60, при этом продолжить применение препарата для людей старше 60, передает РИА «Новости».
«Соотношение между степенью риска и степенью пользы очень разное, поэтому рекомендация однозначна», – заявил министр.
«В ближайшем будущем у нас будет много вакцин», – заверил он.
Ранее власти Бельгии решили ограничить применение вакцины AstraZeneca и ввести на четыре недели запрет на ее использование для вакцинации людей моложе 56 лет.
Европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием.
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Между тем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Германия поставила России условие по «Спутнику V»
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Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине в двустороннем порядке. При этом, по его словам, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые данные.
По словам источников Reuters, в ходе прошедшего в среду заседания министров здравоохранения ЕС в Еврокомиссии заявили об отсутствии у ЕК желания заключать предварительный договор о приобретении российской вакцины, передает РИА «Новости».
Вместе с этим глава Минздрава Германии Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин в дальнейшем будет вести переговоры о соглашении по вакцине в двустороннем порядке. При этом перед заключением предварительного договора Германия намерена выяснить объемы и сроки поставок российской вакцины «Спутник V».
Министр в то же время подчеркнул, что ФРГ в любом случае рассчитывает на регистрацию вакцины в ЕС. По его мнению, Россия якобы должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые для одобрения данные.
«Германия готова к переговорам о заключении двустороннего соглашения на закупку российской вакцины «Спутник V», – заявил источник.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург объяснил нежелание ЕС разрешать «Спутник V».
Накануне канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется.
В конце марта Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В свою очередь еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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РФПИ попросил Словакию вернуть партию «Спутника V»
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Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах, сообщил РФПИ в соцсетях.
«РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля 2021 года отправил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах», – говорится в Twitter «Спутник V».
Также фонд отметил, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии «начал кампанию по дезинформации» против российской вакцины, там планируют проводить дальнейшие провокации.
В фонде призвали Словакию повторно провести тестирование «Спутника V» в сертифицированной в ЕС лаборатории. Там отметили, что первоначальные испытания в Словакии проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.
«Заявление SIDC о том, что партия «Спутника V», доставленная в Словакию, не имеет тех же характеристик, что и вакцина, описанная в [британском научном журнале] The Lancet, является фейковой новостью», – добавили там.
В среду РФПИ заявил, что сообщения СМИ о якобы имевших место исследованиях Европейского агентства лекарственных средств (EMA) клинических испытаний «Спутника V» на соответствие этическим нормам не соответствует действительности.
Напомним, правительственный кризис разгорелся в Словакии из-за решения экс-премьера страны Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». Глава минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал, а в коалиции потребовали отставки премьера.
Немецкий эксперт объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана
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«Европа зависит от Турции в вопросе беженцев, потому глава Еврокомиссии стерпела подобный жест Эрдогана и покорно села на диванчик», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал инцидент во время визита лидеров ЕС в Анкару, в ходе которого главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула.
«При проведении встреч на высшем уровне не бывает случайностей. Там все организовано до самой последней детали. Турки хотели продемонстрировать, что они уважают главу Европейского совета Шарля Мишеля, а вот лидера Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая олицетворяет власть Брюсселя и постоянно критикует Турцию за нарушение прав человека, они жутко унизили», – убежден немецкий политолог Александр Рар.
«Президент Турции Тайип Эрдоган понимал, что ставит вопрос ребром: «Вы хотите принять нас в Евросоюз или нет?». При этом он знает, что ЕС не хочет принимать Турцию. Она с 1960-х годов находится в предбаннике ЕС, – поясняет собеседник. – Отдельные страны хотят сотрудничать с Анкарой, но Брюссель по идеологическим мотивам постоянно говорит о соблюдении прав человека».
Таким образом Эрдоган показал, что он думает о ЕС, полагает эксперт. «Если бы Урсула фон дер Ляйен обиженно ушла, она бы нанесла удар по Эрдогану. Но дело в том, что Евросоюз зависит от Турции больше, чем наоборот», – констатирует Рар.
«На данный момент лидеры ЕС приехали в Анкару ради договоренности с турками о том, чтобы те не пропускали беженцев в Европу. Свои надежды по этому вопросу они возлагают именно на Эрдогана. Поэтому глава Европейской комиссии стерпела подобный жест Эрдогана и покорно села на диванчик», – резюмировал эксперт.
Напомним, во вторник глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом. На опубликованных в Сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Шарль Мишель выразил сожаление, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию. Он полагает, что в отношении главы Еврокомиссии была допущена «протокольная оплошность», что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной.
«Я опечален тем, что эта ситуация затмила огромную геополитическую работу, которую мы вместе выполнили в Анкаре, и плоды которой, я надеюсь, будет пожинать Европа», – отметил глава Евросовета. Он добавил, что права женщин обсуждались на переговорах с Эрдоганом, а также на других встречах в Анкаре. Глава Евросовета также подчеркнул, что горд работать с такими женщинами, как фон дер Ляйен и Кристин Лагард, возглавляющей Европейский центральный банк.
Ранее в октябре саммит ЕС осудил агрессивную риторику Турции в адрес государств Евросоюза.
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Депутат Бундестага: Эрдоган продемонстрировал неуважение ко всему Евросоюзу
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«В той позе, в которой оказалась глава Еврокомиссии в Анкаре, теперь находится весь Евросоюз», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Так он прокомментировал инцидент во время визита лидеров ЕС в Анкару, в ходе которого главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула.
«В таких высокоранговых визитах не бывает «протокольных оплошностей», потому что все продумывается до мелочей», – отметил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. По его мнению, такой жест президента Турции был умышленно сделан, чтобы продемонстрировать неуважение не только к главе Еврокомиссии, но и ко всему Евросоюзу.
Депутат считает, что у ЕС не было другого выбора, кроме как стерпеть подобное унижение. «А какой выбор был у представителей Брюсселя? Они сами себя загнали в такую позу. Вся политика ЕС в отношении Турции и большие финансовые вливания в обмен на то, что Эрдоган остановит поток беженцев в Европу, стали причиной серьезной зависимости ЕС от Анкары. Иными словами, в той позе, в которой оказалась глава Еврокомиссии в Анкаре, теперь находится весь Евросоюз», – считает Гердт.
Депутат предположил, что из-за такой ситуации само будущее Евросоюза находится под вопросом. «Если к власти на следующих выборах не придут люди, выстраивающие объединение на базе добровольного союза суверенных государств, ЕС рухнет, как Вавилонская башня», – заключил Гердт.
Напомним, глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник находились с визитом в Турции, где провели переговоры президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
На опубликованных в Сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов ЕС и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что глава ЕК уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций.
Европейские политики, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике этот инцидент. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к фон дер Ляйен.
По мнению главы группы социалистов в Европарламенте Гарисии Перес Ираче, инцидент якобы связан с дискриминацией женщин в Турции, учитывая недавний выход Анкары из Стамбульской конвенции по защите женщин.
В то же время глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что какие-либо обвинения в адрес Анкары несправедливы, так как протокол встречи был согласован с Брюсселем. «Мы не в первый раз принимаем иностранных гостей, и традиционное турецкое гостеприимство известно во всем мире. На этой встрече все было согласно принятым международным правилам и обычному протоколу. Перед любой встречей собираются сотрудники протокола обеих сторон и прорабатывают детали», – сказал он.
Немецкий политолог Александр Рар объяснил сложившуюся ситуацию в комментарии газете ВЗГЛЯД. По его словам, «Европа зависит от Турции в вопросе беженцев, потому глава Еврокомиссии стерпела подобный жест Эрдогана и покорно села на диванчик».
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В России представили систему ранней диагностики коронавирусной пневмонии
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Рабочий прототип российской системы ранней диагностики внебольничной пневмонии, COVID-19, туберкулеза и других заболеваний легких с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта вызвал большой интерес специалистов на «Дне инноваций Минобороны России» в технополисе «ЭРА», сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В ведомстве рассказали, что «разработка выполнена «Московским физико-техническим институтом (национальным исследовательским университетом)» и позволяет проводить раннюю диагностику заболеваний легких с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта», передает РИА «Новости».
Систему планируется применять при проведении медицинских осмотров, при массовом поступлении пациентов в условиях пандемии в госпиталях и на фельдшерских пунктах, в том числе при помощи средств телемедицины на объектах, на которых отсутствуют высококвалифицированные врачи-пульмонологи.
«С помощью разработки станет возможным проведение диагностики внебольничной пневмонии, COVID-19, туберкулеза и других заболеваний легких на самых ранних этапах развития. Система также подходит для экспресс-диагностики (при этом время полного обследования составляет пять минут) и адаптирована под задачу массового обследования большого числа пациентов», – указывается в сообщении.
Разработчики отмечают, что система ранней диагностики заболеваний легких с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта позволяет определять патологические изменения в легких и ставить диагноз на 24-36 часов раньше, чем появляется возможность увидеть изменения на компьютерной томографии, а точность поставленного диагноза составляет 95%.
Выставка «День инноваций Минобороны России» проводится в технополисе «ЭРА» (Анапа, Краснодарский край) для поиска передовых технологий и продукции военного и двойного назначения с определением возможности её применения в интересах военного ведомства.
Организатором мероприятия выступает Военный инновационный технополис «ЭРА» под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны.
Ранее защищающую сразу от гриппа и COVID-19 российскую вакцину начали исследовать на животных.
Британский штамм коронавируса стал самым распространенным в США
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Обнаруженная в Великобритании разновидность коронавируса стала в США преобладающей среди новых случаев заражения, заявила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.
«Согласно нашим последним оценкам, представленным на основе проведенных ЦКПЗ наблюдений, разновидность В.1.1.7 является сейчас самой распространенной из тех, которые циркулируют в США», – приводит слова Валенски ТАСС.
Валенски, выступление которой транслировали центральные телеканалы, отметила, что в больницы поступает все больше и больше людей в возрасте от 30 до 50 лет. По словам главы ЦКПЗ, у многих из них вызываемое коронавирусом заболевание «протекает тяжело».
Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о быстром распространении мутаций COVID-19 в США. К началу февраля стало известно, что британский штамм коронавируса выявили в 30 штатах и он стремительно распространяется по территории США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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Россия и Германия начали переговоры о поставках «Спутника V»
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Германии ведут переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ.
«РФПИ начал переговоры с представителями правительства Германии о предварительном соглашении о покупке «Спутника V», – сообщается в Twitter Sputnik V.
Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине «Спутник V» в двустороннем порядке. При этом, по его словам, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые данные.
В конце марта Германия попросила Еврокомиссию «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения EMA на использование российского препарата на территории Евросоюза. Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В среду стало известно, что Бавария подготовила предварительный контракт на поставку «Спутника V».
Маск поддержал вакцинацию от COVID-19
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск, ранее заявлявший об отказе от вакцинации, сообщил о своей поддержке вакцинам от коронавируса, отметив, что препараты от COVID-19 в целом безопасны.
«Хочу уточнить: в действительности я поддерживаю вакцины в целом и вакцины против COVID в частности. Наука однозначна. В очень редких случаях проявляется аллергическая реакция, но это легко решается с помощью EpiPen (инъекция адреналина – прим. ВЗГЛЯД)», – написал миллиардер в Twitter.
Ранее предприниматель заявлял, что он и его семья не будут вакцинироваться от коронавируса, так как не подвержены риску заражения COVID-19.
Китай обвинил США в препятствии поискам источника коронавируса
Соединенные Штаты и некоторые другие страны мешают Китаю выявить происхождение новой коронавирусной инфекции, выводя вопрос о поисках ее источника в политическую плоскость, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Совершенно верно, выяснению происхождения (коронавируса) действительно мешают политические факторы. Но не из Китая, а из США и других отдельных государств. Они упорно политизируют вопрос о поисках источника пандемии, мешая сотрудничеству Китая с Всемирной организацией здравоохранения», – цитирует представителя китайского МИД «Интерфакс».
Лицзянь отметил, что сами США разместили множество биолабораторий в различных частях планеты, но какие исследования там проводятся никому неизвестно. «Зачем США понадобилось открывать так много лабораторий по всему миру? Почему США единственные выступают против механизма инспекций Конвенции о биологическом оружии?», – задался вопросом дипломат.
Ранее посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что специалистам следует искать источник распространения COVID-19 по всему миру, а не только в Китае.
В воскресенье стало известно, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции. Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
Директор «Вектора» объяснил принцип действия «ЭпиВакКороны»
Вакцина «ЭпиВакКорона» вводится дважды, но ее компоненты идентичны по составу, сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.
«Вакцина «ЭпиВакКорона» является однокомпонентной, вводится двукратно с интервалом 21 день», – сказал он, передает РИА «Новости».
Максютов уточнил, что сейчас в национальном календаре прививок много вакцин, требующих многократного введения. Так что ситуация с двухразовой инъекцией «ЭпиВакКороны» вполне стандартна.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная в новосибирском центре «Вектор», формирует три линии иммунной защиты.
Напомним, «ЭпиВакКорона» – вторая после «Спутника V» зарегистрированная в России вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Вакцина получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.
Японские ученые оценили заразность британского штамма коронавируса
Специалисты японского Национального института инфекционных заболеваний пришли к выводу, что коэффициент распространения британского штамма коронавируса в Японии оказался в 1,32 раза выше базовой версии, сообщило японское общественное телевидение.
Японские ученые пришли к выводу, что действующие методы профилактики распространения инфекции могут оказаться недостаточными. В ходе исследования специалисты проанализировали данные по скорости распространения инфекции за 50 дней – с 1 февраля, когда в Японии был зафиксирован первый случай заражения британским штаммом, по 22 марта, передает ТАСС.
В настоящее время британский штамм коронавируса наиболее распространен на западе Японии, в частности – в префектуре Осака, которая 7 апреля из-за резкого роста числа новых случаев заражения ввела локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Однако ученые предупреждают, что скоро распространение нового штамма может достигнуть столицы.
Накануне российскую вакцину «ЭпиВакКорона» признали эффективной против всех известных штаммов коронавируса.
Напомним, в начале марта читатели японской ежедневной газеты Mainichi Shimbun высказались за использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей.
В феврале посол России в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet. В январе губернаторы трех префектур Японии призвали ввести режим ЧС из-за пандемии.
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В ФРГ назвали «принципиально положительным» предзаказ «Спутника V» Баварией
Председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (STIKO, регулятор ФРГ по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс, заявил, что считает предзаказ российской вакцины «Спутник V» Баварией «принципиально положительным» действием.
Мертенс заявил, что узнал об этом из прессы. Он считает «принципиально положительным (то), что делаются сейчас попытки обеспечить себя вакциной», передает РИА «Новости».
Он добавил, что ему «не кажется убедительным» то, что данный предзаказ осуществляется «как односторонние действия Баварии», однако не пояснил, какая есть альтернатива этому решению и должно ли правительство ФРГ взять на себя переговоры с российской стороной по данному вопросу.
Ранее стало известно, что Бавария подготовила предварительный контракт на поставку «Спутника V».
Кроме того, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) решило запустить проверку соответствия проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.
В Германии заявили, что опубликованные данные о «Спутнике V» выглядят очень хорошо
Опубликованные данные о российской вакцине «Спутник V» выглядят очень хорошо, заявил председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (STIKO, регулятор ФРГ по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс в эфире телеканала ZDF.
«Опубликованные данные выглядят очень хорошо, об этом можно сказать. И если вакцина будет проверена и допущена, я лично не имел бы ничего против использования этой вакцины», – заявил глава STIKO, передает РИА «Новости».
Мертенс также заявил, что одобрил предзаказ российской вакцины Баварией.
Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине «Спутник V» в двустороннем порядке. При этом, по его словам, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые данные.
Тем временем премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что власти региона подготовили предварительный контракт на поставку российской вакцины «Спутник V» при ее регистрации в Евросоюзе.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург объяснил нежелание ЕС разрешать «Спутник V».
Назван процент возвращающихся из-за рубежа с коронавирусом туристов
Коронавирус выявляют у 1% из всех вернувшихся из-за рубежа в Россию туристов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова заявила, что с начала 2021 года «это тоже достаточно большое количество людей, которые вернулись в Россию, и из них (...) людей с положительными тестами было 24 тыс. 740 человек, 1% – этот показатель держится – от всех вернувшихся россиян везут нам вирусы», передает «Комсомольская правда».
Попова также заявила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, заболеваемость выросла почти в четыре раза за короткий промежуток времени, больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию именно из этой страны.
«Очень быстрый, я бы сказала, взрывной рост», – добавила она.
Ранее в Россию впервые с начала пандемии приехали иностранные тургруппы.
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В России выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 8672 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8672 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2024, Санкт-Петербурге – 695, Московской области – 567.
Всего в стране выявлено 4 614 834 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 239 038 человек, из них 9558 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 365 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 101 845 человек.
Накануне, 7 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8294. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 378.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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