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В Норвегии после вакцинации препаратом AstraZeneca умер медик
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Один из медиков, ранее госпитализированный после вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, скончался, сообщил медицинский директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен.
«В субботу агентство и национальный институт здравоохранения сообщили, что трое получивших вакцину госпитализированы по причине образования тромбов. Больница сообщила, что один из них умер», – цитирует ТАСС Мадсена.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
ЕС намерен начать переговоры о закупке «Спутника V»
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Власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщают СМИ.
Официальный представитель ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от лица сообщества, сообщил Reuters, что правительства Евросоюза рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками «Спутника V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
Агентство отмечает, что «если «Спутник V» действительно будет закуплен ЕС, это станет дипломатическим триумфом для России, чья торговля с Евросоюзом в течение многих лет сдерживалась санкциями».
Ранее СМИ сообщили, что в Германии полагают, что российская вакцина от коронавируса может быть более эффективной, чем препарат британско-шведского производителя AstraZeneca.
Между тем в Венгрии уже началась вакцинация «Спутником V», Чехия и Словакия хотят последовать ее примеру. Кроме того, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин для производства «Спутника V».
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Партия Меркель показала худший результат на выборах в истории
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Правящая партия Германии Христианско-демократический союз (ХДС) по итогам прошедших в воскресенье в двух федеральных землях выборов показала худший результат в этих регионах за всю историю.
Жители Рейнланд-Пфальца и Баден-Вюртемберга в воскресенье выбирали состав региональных парламентов. В первой земле ХДС, согласно данным экзитполов, получает 26%, что сразу на 5,8 п. п. меньше, чем было в 2016 году; во второй – христианские демократы теряют 4 п. п., набирая 23%. Меньше ни там, ни там консерваторы не набирали никогда, передает ТАСС.
Результаты выборов в течение ближайших часов будут уточняться, но уже понятно, что они станут сильным ударом по христианским демократам, даже если в Баден-Вюртемберге сторонникам ХДС удастся сохранить правящую коалицию вместе с «зелеными». В Рейнланд-Пфальце, который является оплотом социал-демократов уже три десятка лет, ХДС придется довольствоваться ролью крупнейшей партии оппозиции.
«Хотелось бы, чтобы результат был другим, – прокомментировал предварительные итоги голосования генсек ХДС Пауль Цимиак. – Мы видим, что среди населения растет недовольство из-за ситуации вокруг коронавируса и борьбы с ним».
Напомним, 23 февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии. Позже глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер подтвердил, что в Германии началась третья волна пандемии коронавируса.
Напомним также, в январе премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет был избран лидером правящей партии Христианско-демократический союз. Он может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ.
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В Минздраве заявили о запуске коронавирусом процессов старения
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Течение коронавируса с возрастом становится тяжелее, а сам COVID-19, возможно, запускает процессы старения, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.
«Некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения. Для этого есть два повода. Один – это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод… состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации», – сказала Ткачева, передает РИА «Новости».
По ее словам, помимо основных симптомов коронавирусной инфекции – лихорадки, кашля и одышки, у пожилых пациентов возможен еще и делирий, он должен быть в списке симптомов, оцениваемых при госпитализации и амбулаторном осмотре.
Ранее ученые из университетов Глазго, Ливерпуля и Сианя пришли к выводу, что поспособствовать передаче коронавируса от животных к человеку могло распространение африканской чумы свиней в Китае в 2018–2019 годах.
Россия ответила на запрос Хорватии по «Спутнику V»
Россия предоставила хорватской стороне запрошенные ранее данные по вакцине от новой коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщило национальное телевидение HRT.
«Что касается экстренного импорта [«Спутника V»], то законодательство гласит, что вакцина должна иметь разрешение для начала ее применения, как и любое лекарство. Юрисдикция в этом случае [остается] исключительно за Европейским агентством лекарственных средств», – приводит ТАСС комментарий руководителя Хорватского агентства лекарственных средств и медицинских товаров Синиши Томича. При этом он отметил, что до одобрения российской вакцины на уровне Европейского союза препарат не может применяться в Хорватии.
Напомним, в середине февраля источники из правящей партии «Хорватское демократическое содружество» сообщили, что Хорватия планирует получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до регистрации препарата Европейским агентством лекарственных средств, страна не хочет зависеть от распределения вакцины внутри ЕС.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В феврале 2021 года научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи, эффективность вакцины против тяжелых случаев заболевания составила 100%. К началу марта 2021 года «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.
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AstraZeneca ответила на приостановку применения вакцины из-за тромбов
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Британско-шведская компания AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран после появления данных об образовании тромбов у привившихся.
«В связи с обеспокоенностью о случаях образования тромбов AstraZeneca хотела бы подтвердить основанную на научных данных безопасность вакцины от коронавируса. Детальное изучение состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе (ЕС) и Великобритании препаратом от коронавируса AstraZeneca, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении у людей разного возраста, пола, национальности», – приводит текст заявления компании ТАСС.
Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать. Эти данные схожи с теми, что мы видим при применении других зарегистрированных вакцин от коронавируса. Ежемесячный отчет о безопасности будет опубликован на следующей неделе на сайте Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в соответствии с исключительными мерами транспарентности», – сказано в заявлении. «Безопасность людей стоит на первом месте. Компания внимательно изучает этот вопрос, но имеющиеся данные не подтверждают, что вакцина стала причиной [образования тромбов]. Для победы над пандемией важно, чтобы люди шли на прививку, когда их приглашают», – отметила компания.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. В минувшую пятницу Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) признал риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca. При этом в EMA заявили, что преимущества применения препарата AstraZeneca превышают риски. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca, поскольку польза вакцины «превышает негативные данные».
Ранее ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
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В Эстонии призвали к началу переговоров с Россией о поставках вакцины
Власти Эстонии должны начать переговоры с Россией о поставках вакцины от коронавируса, заявил мэр Таллина Михаил Кылварт.
Он напомнил, что вакцины дают лишь временную защиту, поэтому дополнительные крупные поставки могут потребоваться Эстонии уже ближайшей осенью, передает РИА «Новости».
«У нас много заявлялось, что вакцины – не политическая тема, поэтому необходимо перейти от слов к делу и вести переговоры, в том числе с Россией. Есть и другие варианты, есть Китай. Заниматься этим необходимо сейчас, как это делают другие страны. Иначе может получиться так, что, когда возникнет необходимость, мы окажемся далеко в конце очереди», – сказал Кылварт телеканалу ETV+.
Ранее ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
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Число жертв пандемии в Нью-Йорке превысило потери города в двух войнах
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Число жертв пандемии нового коронавируса в Нью-Йорке составило более 30 тыс. человек и уже превысило общее количество жителей города, погибших во Второй мировой войне, конфликте во Вьетнаме, в результате урагана «Сэнди» и во время терактов 11 сентября 2001 года, заявил мэр Билл де Блазио.
«Главное – это количество погибших. Каждый мой день начинается с этого списка. В нем на сегодняшний день более 30 тыс. человек, – приводит слова мэра города ТАСС. – Мы едва ли можем представить такое число. Это больше, чем количество нью-йоркцев, погибших во Вторую мировую войну, во Вьетнаме, во время урагана «Сэнди» и 11 сентября 2011 года».
«Каждую семью каким-то образом затронуло это горе, эта боль. Но нью-йоркцы всегда вместе, и сегодня они собрались, чтобы показать свои любовь и поддержку. Вместе мы возродим город», – заявил де Блазио в ходе траурной церемонии у Бруклинского моста, приуроченной к годовщине начала пандемии. Во время мероприятия на опоры моста транслировались фотографии умерших от вызываемого коронавирусом заболевания.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 29,4 млн случаев заражения коронавирусом, 534,8 тыс. человек умерли. По обоим показателям США занимают первое место в мире.
Напомним, согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, прошедший 2020 год стал самым смертоносным за всю историю Соединенных Штатов. В феврале число жертв COVID-19 в США достигло полумиллиона и превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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У умершей после прививки AstraZeneca в Дании выявили «необычную клиническую картину»
Гибель женщины после прививки британско-шведской компании AstraZeneca будет тщательно расследована, у пациентки наблюдалось необычное течение болезни, заявили в Управлении лекарственных препаратов Дании.
«У датчанки была необычная клиническая картина с низкими тромбоцитами, с тромбами в мелких и крупных сосудах и кровотечением», – передает сообщение датского ведомства ТАСС.
При этом подобные нарушения зафиксированы в ряде медицинских отчетов в Европейской базе данных о побочных эффектах после вакцинации препаратом. Похожая реакция на вакцину была выявлена в прошлую субботу в Норвегии.Исследование причин подобного течения болезни начало также Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
Между тем в Нидерландах выявили 10 случаев побочных эффектов от препарата AstraZeneca, сообщил голландский исследовательский центр Lareb.
В числе зафиксированных побочных эффектов вакцинации AstraZeneca – тромбоз и эмболия. Однако отмечается, что «случаев снижения количества тромбоцитов, как это было в Дании и Норвегии, зафиксировано не было», передает РИА «Новости».
Напомним, в минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. В минувшую пятницу Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) признал риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca. При этом в EMA заявили, что преимущества применения препарата AstraZeneca превышают риски. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca, поскольку польза вакцины «превышает негативные данные».
Ранее ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
Премьер Франции оценил перспективы летних отпусков граждан
Премьер-министр Франции Жан Кастекс в интервью журналисту Самюэлю Этьену на стриминговом сервисе Twitch выразил надежду на то, что летом жители республики смогут куда-нибудь поехать в отпуск.
Отвечая на вопрос от одного из пользователей сервиса о том, можно ли будет поехать куда-нибудь летом в отпуск, премьер-министр Франции сказал: «Я надеюсь на это», передает ТАСС.
При этом Кастекс признал, что «это будет не совсем нормальный отпуск», не уточнив информацию об ограничениях. «У нас есть вакцина. Мы сможем частично вернуться к нормальной жизни», – выступил с утверждением политик.
Накануне мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал медицинские власти Франции разрешить региону приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В феврале Эстрози пожаловался на катастрофическую ситуацию с коронавирусом в департаменте Приморские Альпы на юге Франции.
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Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca
Нидерланды приняли решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины производства компании AstraZeneca на две недели, говорится в заявлении министерства здравоохранения, благосостояния и спорта страны.
«Основываясь на новой информации, Голландское управление по оценке лекарственных средств рекомендовало приостановить использование вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности и в ожидании результатов расследований [случаев образования тромбов], – приводит текст заявления ТАСС. – Министерство здравоохранения, благосостояния и спорта приняло решение одобрить данную рекомендацию и не использовать вакцину в течение двух недель, до 28 марта включительно».
Накануне Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал приостановить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca после выявления в Норвегии случаев нарушения свертываемости крови у взрослых после прививки. В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
В минувшую пятницу Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) признал риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca. При этом в EMA заявили, что преимущества применения препарата AstraZeneca превышают риски. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca, поскольку польза вакцины «превышает негативные данные».
Ранее ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
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США назвали угрозой для производства вакцин от коронавируса
Контроль со стороны США над экспортом в условиях пандемии угрожает производству вакцин от коронавируса в мире, заявили два основных изготовителя вакцин в Индии, делающие прививки AstraZeneca и Johnson & Johnson, сообщило издание Financial Times.
Американские поставщики предупреждают, что могут не выполнить заказы для зарубежных клиентов из-за действия закона о военном производстве, заявила исполнительный директор фармацевтической компании Biological E Махима Датла, передает РИА «Новости».
«Это не только затруднит расширение масштабов [производства] вакцин от коронавируса, но и… чрезвычайно затруднит производство обычных вакцин», – сказала Датла. Она призвала международное сообщество срочно вмешаться в ситуацию.
Отмечается, что материалы, являющиеся важной частью производства вакцин, включают в себя пластмассы, которые изготавливает ограниченное число компаний.
Исполнительный директор Serum Institute Адар Пунавалла также считает, что американский закон о военном производстве может подорвать мировые усилия по вакцинации.
«Вакцина Novavax, крупнейшими производителями которой мы являемся, нуждается в этих товарах из США. Мы говорим о том, чтобы иметь свободный глобальный доступ к вакцинам, но если мы не сможем вывезти сырье из США, это станет серьезным ограничивающим фактором», – заявил он.
В декабре прошлого года тогда еще избранный президент США Джо Байден сообщил о намерении прибегнуть к закону о продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953) для увеличения объемов производства вакцин от коронавируса.
Этот закон позволяет президенту увеличивать масштабы производства определенных товаров в целях укрепления национальной безопасности. На тот момент действующий глава американского государства Дональд Трамп с начала пандемии задействовал положения этого документа несколько десятков раз.
Европейский политик раскритиковал позицию ряда лидеров ЕС по «Спутнику V»
На переговорах по приобретению российской вакцины «Спутник V» может негативно отразиться антироссийская риторика некоторых лидеров Евросоюза, заявил депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Николя Бэ.
«Многим европейским лидерам трудно признать саму простую идею, что Россия быстро произвела эффективную вакцину от коронавируса. Теперь представьте, что они должны вести коммерческие переговоры по ее покупке… Только у Виктора Орбана (премьер-министр Венгрии) хватило смелости это сделать. Остальные пытаются сохранить лицо», – сказал политик, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что пандемия COVID-19 выявила «преступный недостаток в гибкости бюрократии Брюсселя, который перекладывает свое бремя на национальные правительства». «Оторванный от реальности и своего собственного населения, ЕС систематически делает неправильный выбор», – заявил Бэ.
Депутат добавил, что план Еврокомиссии по централизации заказов на вакцины создал серьезные проблемы с их получением.
Комментируя поставки вакцин, Бэ также отметил, что ЕС следует волноваться по поводу обеспечения достаточного количества прививок, а не о ковид-паспортах. «Гражданские свободы были значительно ограничены во Франции и многих других европейских странах. Идея COVID-паспортов - это еще один шаг к социальному контролю, создающему множество категорий граждан. Нам следовало бы больше беспокоиться по поводу получения вакцин для наших стран, прежде чем думать о запрете на путешествия и походы в рестораны», – заявил он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19.
Тем временем стало известно, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
В России выявили 9,4 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 9437 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9437 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1353, Санкт-Петербурге – 933, Московской области – 627. Всего в стране выявлено 4 400 045 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 003 576 человек, из них 8447 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 404 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 92 494 человека.
Накануне, 14 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 083. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 646.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Новый источник вирусов обнаружен в Китае
В Китае выявили новые возможные источники заражения вирусами: это пушные фермы, где разводят лис и собак енотовидных, при этом животных содержат в ужасных условиях и многие из них болеют.
«В последние месяцы общественность столкнулась с тем фактом, что зверофермы – это не только те места, где мучаются животные, но и своего рода вирусные фабрики», – рассказала исполнительный директор Humane Society International Клэр Басс, передает телеканал «360» со ссылкой на The Mirror.
По словам собеседницы, условия жизни диких животных на пушных фермах ужасны: их битком набивают в тесные клетки, что вызывает у них сильный стресс и нарушение в работе иммунной системы. Лисы и енотовидные собаки, подчеркнула Басс, могут заразиться коронавирусом, а вспышки 2019-nCoV на фермах в Европе и Северной Америке доказали, что вирусы передаются от одного животного к другому и мутируют в опасные для человека формы.
В прошлом году более ста норок, инфицированных коронавирусом, сбежали с датских звероферм, они могут передать вирус диким животным.
Туроператоры дали совет по планированию отпуска в мае
Эксперты туротрасли посоветовали заранее спланировать поездки за границу в майские праздники, поскольку в это время ожидается серьезный ажиотаж и рост цен на путевки.
Как сообщили Ura.ru представители сервиса по поиску авиабилетов Kupibilet.ru, средний чек на перелеты по открытым направлениям уже вырос. На майские праздники россияне, как правило, выбирают Турцию, Египет, Македонию и Мальдивы.
«Сейчас открыты 24 страны, из которых туристических только шесть: Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба, Сейшелы и архипелаг Занзибар. Всего стран, готовых принимать россиян, – 109», – сказали источники. При этом цены на путевки по популярным направлениям, пока остаются либо прежними, либо незначительно дешевеют.
В ближайшие месяцы для россиян могут полноценно открыться Кипр, Греция, Испания и Черногория. Также принимать туристов готовы Тунис, Доминикана, Мексика, Оман.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин советует путешествовать с помощью туристических компаний. «Лучше, а чаще всего и дешевле, путешествовать с помощью туристических компаний, которые дают больше гарантий туристу, и летать в более предсказуемые страны», – сообщил Горин.
Между тем, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам планировать летние отпуска на родине.