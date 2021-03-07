В Австрии отказались от вакцины AstraZeneca после смерти привитой женщины

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СМИ: Киев попросил Лондон помешать выходу фильма о «вагнеровцах»

7 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:57  |  vz.ru
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«Северному потоку – 2» определили конечную дату

Названа дата достройки «Северного потока – 2» Jens Büttner/dpa/Global Look Press
Официально стали известны подробности последнего этапа строительства «Северного потока – 2». К трубоукладчику «Фортуна», который уже кладет трубы на недостроенном датском участке, присоединится «Академик Черский». Более того, назван срок завершения строительства газопровода, в который надо уложиться. Ибо потом давление на проект может усилиться. Подробности...
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Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
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Кто зарабатывает на «группах смерти» в Рунете

Склонные к депрессии подростки нередко оказываются в плену у сетевых «групп смерти» Zuma/ТАСС
Намеченный на 3 марта в России массовый подростковый суицид удалось предотвратить. Тинейджеров в соцсетях уговаривали покончить с собой именно в этот день. Владимир Путин назвал организаторов «групп смерти» «ублюдками» и «букашками», которых «раздавить не жалко». Какие системные меры надо принять, чтобы заранее свести к минимуму угрозу новых подобных флешмобов? Подробности...
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США меняют методы вмешательства в дела других стран

Американские войска присутствуют по всему миру army.mil
Внешняя политика США должна стать более миролюбивой – по крайней мере, глава Госдепа пообещал, что Вашингтон больше не будет предпринимать попыток «силой сместить авторитарные режимы». «Мы будем поступать по-другому», – говорит Энтони Блинкен. С чем связано появление подобных заверений и как теперь будет выглядеть вмешательство Америки во внутренние дела других стран? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Чего добьется Украина новой войной в Донбассе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
ВСУ остаются соломенным домиком Ниф-Нифа и будут сметены «Северным ветром». Недоверчивые могут вспомнить 2008-й. Тогда Россия не только наказала агрессора, но и лишила его шансов вернуть мятежные территории. Подробности...
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Самое жуткое в пандемии – триумф дикого капитализма

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Мир уничтожен, а на его развалинах чавкает административный предприниматель. Это раньше богатым было быть стыдновато. А сейчас он сидит дома – спасает жизни. Он купил акции «Модерны», и ему комфортно, когда муравьишки тащат ему жратву из супермаркета. Подробности...
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Санкции Запада стали бледной тенью Черчилля

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Британский правящий класс – это люди, которые по праву рождения считают себя вправе говорить и делать любые глупости. Но невозможность для Запада действовать в ущерб себе отличает современную ситуацию от эпохи начала холодной войны. Подробности...
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«Экстремальные санкции» от США и Британии

«Спутник V» подорвал власть в Словакии

«Скопинский маньяк» на свободе

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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: СМИ: Киев попросил Лондон помешать выходу фильма о «вагнеровцах»
    США захотели «превзойти остальной мир» Россиянам рассказали о надежных для сбережений валютах Китай заявил о совместной с Россией борьбе с политическим вирусом Летевшие в Новосибирск пассажиры связали попутчицу веревками
    «Спутник V» зарегистрировали в еще одной стране Европы После победы Байдена товарооборот США и Китая вырос более чем на 80% Больницы Словакии не справились с ростом числа пациентов с COVID-19 На Украине решили сформировать взвод из представителей ЛГБТ
    В ЕС призвали использовать «Северный поток – 2» для давления на Москву США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19 Появились кадры испытаний ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере Названо число проведенных в России тестов на COVID

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    В Австрии отказались от вакцины AstraZeneca после смерти привитой женщины

    7 марта 2021, 15:53

    Текст: Абдулла Шакиров

    Власти Австрии решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и заболеванием другой, сообщило федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения республики (BASG).

    Уточняется, что 49-летняя женщина, получившая прививку от коронавируса, скончалась в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. У другой привитой женщины в возрасте 35 лет развилась тромбоэмболия легочной артерии – в настоящее время она выздоравливает, передает РИА «Новости».

    Ранее в Норвегии зафиксировали 82 случая смерти среди постояльцев домов престарелых после вакцинации от коронавируса, причиной стали сопутствующие заболевания.

    После этого греческие врачи установили пять случаев серьезных побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.


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    Премьер Словакии ответил на российское предложение вернуть «Спутник V»
       6 марта 2021, 03:31
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава правительства Словакии Игорь Матович прокомментировал российское предложение вернуть вакцину «Спутник V» в Россию, раз уж она вызвала в Словакии политический скандал.

    Матович рассказал, что производители вакцины официально предложили отменить договор о поставках без всяких санкций в отношении Словакии. Премьер отметил, что после поставки «Спутника V», в Словакии начались «крики» про «гибридную войну» и «геополитической оружие России». «А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций (вакцину) вернуть… сразу тишина. Гробовая», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом Матович заверил, что вакцина «назад в Россию не полетит и будет сохранять жизни в Словакии». Он подчеркнул, что Словакия является крепкой составной частью Евросоюза, но «не может отвергнуть охрану людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России». «Я не убийца», – заявил глава правительства.

    Напомним, в Словакии ряд политиков раскритиковал закупку «Спутника V». В ответ Матович заявил, что такие люди, отметил премьер, «руководствуются девизом – чем хуже в Словакии, тем лучше для их неуспешных партий, которые очень хотят властвовать».

    Еще один скандал произошел между Братиславой и Киевом. Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В результате в правящей коалиции произошел раскол, а МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими. 

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    США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19

    6 марта 2021, 07:49

    Текст: Антон Антонов

    Вашингтон обеспокоен тем, что Россия и Китай используют вакцины от коронавируса как средство дипломатии, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    «Я бы сказала, что мы обеспокоены тем, что Россия и Китай пытаются использовать вакцины как инструмент для дипломатии», – приводит ее слова «Интерфакс».

    Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. При этом США отказались делиться своими вакцинами от COVID-19 с другими странами.

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    «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире
       5 марта 2021, 18:27
    Фото: Zoltan Mathe/EPA/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств, заявили разработчики.

    «Спутник V» – вторая по популярности вакцина против коронавируса по количеству одобрений от регуляторов. Спасибо за Ваше доверие!», – говорится в сообщении в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

    Первое место в мире по количеству одобрений в настоящее время занимает вакцина AstraZeneca, разрешенная в 49 странах, за ней следует «Спутник V» с 45 странами. Третью строчку занимает Pfizer (43 страны). Далее следуют вакцина Moderna (19 стран), а также три китайские вакцины - Sinopharm (18), Sinovac (16), CanSino (4). Восьмое место занимает вакцина Johnson&Johnson, ее одобрили четыре страны, передает РИА «Новости».

    В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.

    Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек.

     

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    Главный инфекционист США похвалил «Спутник V»
       6 марта 2021, 14:24
    Фото: Miguel Gutierrez/EPA/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» достаточно хорошие, заявил главный инфекционист США, советник американского президента Джо Байдена Энтони Фаучи.

    Журналист телеканала спросил Фаучи, сделал бы он прививку российским препаратом или китайской вакциной. «Данные, которые я знаю о «Спутнике V», достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо», – сказал Фаучи в интервью греческому телеканалу Skai, передает РИА «Новости».

    По его словам, у него минимальное беспокойство о возможных побочных эффектах вакцин. «Я говорю это потому, что тесты, проведенные в США с М-РНК вакцинами Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность. После первой дозы появляется некоторая боль в руке, которая длится около 24 часов. Во второй дозе реактивность выше. Появляется через 21 день для Pfizer и 28 для Moderna. После второй дозы появляются симптомы усталости, боли, озноба и возможна небольшая температура», – сказал эпидемиолог. По его словам, у большинства людей это длится около 24 часов, а затем проходят.

    Ранее США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19. Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. При этом США отказались делиться своими вакцинами от COVID-19 с другими странами.

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    США захотели «превзойти остальной мир»
       7 марта 2021, 00:52
    Фото: Oliver Contreras/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Принятие пакета стимулирующих экономику мер позволит США «превзойти остальной мир», заявил глава американского государства Джо Байден.

    В субботу Байден выступил в Белом доме с заявлением в связи с принятием в Сенате соответствующей программы в размере 1,9 трлн долларов. Законопроект поддержали 50 сенаторов, против выступили 49. Так как в документ внесены изменения, Палате представителей предстоит вновь рассмотреть его, передает ТАСС.

    По словам Байдена, «это создаст миллионы рабочих мест». «Мы ожидаем 6 млн рабочих мест», – сказал он, добавив, что «план поможет увеличить ВВП на триллион долларов, поможет превзойти остальной мир», который «не стоит на месте, особенно Китай». Байден заявил, что противостояние США никогда не приводило ни к чему хорошему. Он заверил, что страна преодолеет последствия коронавируса и «останется ведущей и самой успешной экономикой мира».

    Напомним, беспрецедентные меры властей США по спасению экономики от коронавирусного кризиса привели к рекордному увеличению дефицита федерального бюджета страны – в начале 2021 года он приблизился к астрономическим 3,5 трлн долларов. Основным способом наращивания бюджетного дефицита остается постоянное расширение госдолга США.

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    Украинцев призвали готовиться к голоду

    5 марта 2021, 09:18

    Текст: Евгения Шестак

    Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал жителей Украины готовиться к голоду из-за коронавируса.

    По его словам, провальная работа команды действующего президента Украины Владимира Зеленского по вакцинации населения привела к третьей волне пандемии коронавируса.

    «Новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль), окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» – написал Кива в Facebook.

    Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения.

    Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране решили проводить вакцинацию в аптеках. 

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    США поддержали решение ВОЗ не публиковать доклад о происхождении COVID

    6 марта 2021, 04:44

    Текст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса, сообщила его пресс-секретарь Джен Псаки.

    США считают, что «публикация пошлет неверный сигнал о происхождении пандемии». О том, что ВОЗ не станет публиковать промежуточный доклад по итогам поездки специалистов организации в Китай, сообщила Wall Sreet Journal, передает РИА «Новости».

    Напомним, нынешняя администрация США отказалась строить догадки о происхождении COVID-19. Дональд Трамп, занимая пост президента США, неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности.

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    Ученые предупредили о проблемах с психикой у переболевших коронавирусом

    6 марта 2021, 16:11

    Текст: Вера Басилая

    Ученые из Оксфордского университета Брукса выяснили, что в краткосрочной перспективе 95% клинически стабильных пациентов с COVID-19 страдали посттравматическим стрессовым расстройством, от 17% до 42% пациентов – депрессией. Соответствующие исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.

    Основными краткосрочными когнитивными расстройствами стали нарушение внимания (45 %) и ухудшение памяти (от 13 до 28%), передает РИА «Новости».

    В долгосрочной перспективе, согласно результатам исследования, психоневрологические проблемы заключаются в аффективных расстройствах и утомляемости. Однако пациенты также жаловались на проблемы с концентрацией (44%) и памятью ( от 38% до 50%). Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 115,2 млн инфицированных, а по подсчетам Университета Хопкинса их число уже превысило 116 млн.  

    Ранее ВОЗ предположила, что мир справится с пандемией в начале 2022 года, но это не значит, что сам коронавирус исчезнет.

    Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше.

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    Врач дал советы по вакцинации при низком уровне антител

    6 марта 2021, 14:41

    Текст: Абдулла Шакиров

    При низком уровне антител после завершения вакцинации или выздоровления от коронавируса лучше привиться повторно, рассказал исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов.

    «Считается, что в течение года-двух мы сможем привить все группы риска, также тех, кто перенес заболевание или тех, кто был вакцинирован, но у них недостаточный иммунный ответ на COVID-19, на вакцинацию. Их нужно тоже или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания. Единственная сложность – у нас пока нет критериев, на основе которых мы должны прививать тех, кто переболел», – передает слова специалиста ТАСС.

    Как пояснил врач, необходимость повторной вакцинации зависит от уровня иммуноглобулина в крови, от клеточного ответа организма и ряда других факторов. При этом, отметил Лиознов, сохраняются вопросы относительно прививок для особых групп населения, то есть детей, беременных женщин и лиц с сопутствующими заболеваниями, в частности, онкологическими или аутоиммунными. Также специалист подчеркнул, что растет количество россиян, прививающихся трижды в обход системы учета и контроля вакцинации: это вызвано отсутствием у них достаточного титра антител. Лиознов сообщил, что были случаи, когда пациенты сначала прививались вакциной «Эпиваккорона», а затем вакцинировались «Спутником V», что, по мнению эксперта, является сомнительной практикой с точки зрения последствий для организма.

    Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила об улучшении ситуации с коронавирусом в России. Она также рассказала, что ВОЗ пока не рекомендует вводить «иммунные паспорта» для путешественников.

    В РФПИ сравнили число вакцинировавшихся от коронавируса россиян и британцев. Полную иммунизацию против коронавируса, то есть оба укола вакцины, получили вдвое больше россиян, чем британцев, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, комментируя мнение, что Великобритания является лидером по массовой вакцинации.

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    В России спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19

    7 марта 2021, 11:00

    Текст: Елена Мирошниченко

    Заболеваемость коронавирусом в России может вырасти к середине весны, спад ожидается в конце мая, считают российские медики.

    «Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости. Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад», – рассказал РИА «Новости» главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.

    Он также добавил, что статистика прошлого года по переболевшим коронавирусом может быть неточной, так как многие люди, перенесшие болезнь в легкой и бессимптомной форме, избегали похода к врачу из-за боязни самоизоляции.

    Помимо этого, Тимаков считает, что весной на фоне сезонной заболеваемости и влажности передача коронавируса происходит активнее. Также на рост заболеваемости COVID-19 может повлиять стандартное снижение иммунитета после зимы, отметил эксперт. 

    Мнение Тимакова поддержал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он выразил надежду на снижение заболеваемости к апрелю-маю, так как «каждый день количество вакцинированных увеличивается».

    Напомним, врачи рассказали, что коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 60% в России следует ожидать до второй половины 2021 года.

    Ранее во вторник вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу.

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    Захарова обвинила страны Европы в политической возне в ущерб здоровью граждан
       5 марта 2021, 21:55
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Европейские страны вместо того, чтобы думать о здоровье своих граждан и принимать решения в соответствии с их нуждами, ведут политическую игру вокруг вакцин, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».

    «Если они считают, что в период пандемии, в период, когда у них нарушены или просто не соблюдаются графики поставок вакцин, или просто нет вакцины, они, имея возможность взаимодействия со странами, где эта вакцина разрабатывается, предпочитают политическую возню здравомыслию и здоровью своих людей, то мне не интересно, вернутся ли они в лоно нормальности, наступит ли у них там оттепель [в отношении России]. Это их проблемы», – приводит ТАСС слова Захаровой.

    По словам дипломата, в 2020 году проблемы с европейской солидарностью «вывалились, как грязное белье из корзины». «Они стараются тщательно каким-то образом закамуфлировать, прекрасно понимая, в каком неприятном свете себя выставили», – добавила Захарова.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как западные пропагандисты бьют тревогу – в их понимании «вакцинная дипломатия» помогает Москве разделять и властвовать в Европе. По мнению американского телеканала CNBC, «в то время, когда Европейский союз изо всех сил пытается ускорить поставку вакцины против коронавируса всем 27 странам – членам блока, российская вакцина против коронавируса очаровывает ее друзей в Восточной Европе, создавая еще один потенциальный раскол в регионе».

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    Стало известно о махинациях властей штата Нью-Йорк с численностью жертв COVID

    5 марта 2021, 07:51

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ближайшее окружение губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принимало участие в фальсификации данных по количеству жертв коронавируса в домах престарелых, сообщает газета The New York Times.

    Как сообщает издание, речь идет о подготовленном в июле докладе регионального минздрава, в котором говорилось о более чем 9 тыс. жертв среди постояльцев домов престарелых. Штаб Куомо не хотел предавать эту цифру огласке и переписал документ, передает РИА «Новости».

    В «подчистке» документа, по данным газеты, участвовали старший помощник Куомо Мелисса ДеРоза, глава департамента финансовых услуг Линда Лейсуэлл и Джим Малатрас – бывший помощник, которого срочно вернули на службу по случаю пандемии.

    В материале говорится, что цифры, фигурировавшие в черновике доклада, были приблизительно на 50% выше данных, которые публично озвучивала администрация Куомо.

    Отмечается, что переписывание доклада происходило вскоре после того, как Куомо начал писать книгу о своей борьбе с пандемией.

    Сам Куомо заявил, что власти штата Нью-Йорк всегда и в полной мере сообщали обо всех случаях смерти от коронавируса в домах престарелых. Он также отметил, что для спасения людей было сделано все возможное.

    Скандал вокруг предполагаемого утаивания данных о действительном количестве летальных случаях из-за COVID-19 в домах престарелых разразился в штате в начале февраля. Местные законодатели-республиканцы тогда потребовали отставки Куомо.

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    Помощник президента Максим Орешкин заболел COVID

    6 марта 2021, 11:35

    Текст: Ксения Панькова

    Помощник президента России Максим Орешкин заболел коронавирусом, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса.

    «К сожалению, он (Орешкин – прим. ВЗГЛЯД) заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь», – цитирует «Интерфакс» Мишустина.

    За минувшие сутки в России выявлено 11 022 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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    Собянин отменил обязательную самоизоляцию для москвичей из групп риска
       5 марта 2021, 15:52
    Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
    Текст: Алина Назарова

    Москвичам из групп риска в понедельник, 8 марта, разблокируют социальные карты для проезда на общественном транспорте, с этого же дня домашний режим для москвичей из групп риска будет носить рекомендательный характер, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Ситуация с пандемией постепенно улучшается. (…) Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в два-три раза», – говорится в сообщении на сайте Собянина.

    Мэр напомнил, что власти Москвы уже сняли большое количество ограничений. «Работают общепит, музеи, театры и кино. Растет активность горожан, причем с хорошей динамикой. Все больше и больше пассажиров пользуется общественным транспортом», – добавил он.

    «Наши бабушки и дедушки, люди старшего поколения, которые находятся на самоизоляции, все чаще обращаются к нам и говорят: «Когда вы выпустите нас из дома? Когда вы разблокируете социальные карты, чтобы мы могли ездить? Мы все понимаем, конечно, и не бросимся сломя голову в метро, но все равно такая возможность у нас должна быть». Действительно, есть такая возможность – принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты», – отметил мэр.

    В то же время он обратился к москвичам старше 65 лет, напомнив, что их возраст и хронические заболевания – это зона риска. «По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700–800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок. А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя. Тем более что пунктов вакцинации в Москве достаточно и никаких проблем с записью нет», – указал Собянин.

    Он добавил, что решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта.

    Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом в прошлом году нескольким категориям москвичей были заблокированы социальные карты, которые дают право бесплатного проезда на общественном транспорте пенсионерам и гражданам с инвалидностью, а также льготного – школьникам и студентам очного отделения. Недавно сообщалось, что привившиеся от COVID-19 столичные пенсионеры жалуются на неразблокированные социальные карты.

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    Больницы Словакии не справились с ростом числа пациентов с COVID-19
       7 марта 2021, 01:30
    Фото: Tomas Tkacik/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В связи с нехваткой мест в отделениях интенсивной терапии тяжелобольных пациентов с коронавирусом направляют в Германию и Польшу, сообщил минздрав Словакии.

    В ведомстве сообщили, что в «реанимации словацких больниц госпитализированы 349 тяжелобольных пациентов с COVID-19». Указывается, что «это максимальное количество за период пандемии», причем «мест в отделениях интенсивной терапии практически не осталось».

    В результате в субботу «первых двух COVID-больных из Словакии приняла Германия», они доставлены в клинику в Дортмунде. Кроме того, «тяжелые пациенты направляются в Польшу», там их разместили «в специализированной больнице города Горлице», передает ТАСС.

    Напомним, в Словакии 322104 случая коронавируса, в больницах в данный момент на лечении находятся 3911 пациентов с COVID-19. Умерли 7739 пациентов. Однако решения премьер-министра страны Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник-V» встретило критику ряда словацких политиков, в Словакии разгорелся правительственный кризис.

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