|
|
AstraZeneca ответила на приостановку применения вакцины из-за тромбов
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Британско-шведская компания AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран после появления данных об образовании тромбов у привившихся.
«В связи с обеспокоенностью о случаях образования тромбов AstraZeneca хотела бы подтвердить основанную на научных данных безопасность вакцины от коронавируса. Детальное изучение состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе (ЕС) и Великобритании препаратом от коронавируса AstraZeneca, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении у людей разного возраста, пола, национальности», – приводит текст заявления компании ТАСС.
Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать. Эти данные схожи с теми, что мы видим при применении других зарегистрированных вакцин от коронавируса. Ежемесячный отчет о безопасности будет опубликован на следующей неделе на сайте Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в соответствии с исключительными мерами транспарентности», – сказано в заявлении. «Безопасность людей стоит на первом месте. Компания внимательно изучает этот вопрос, но имеющиеся данные не подтверждают, что вакцина стала причиной [образования тромбов]. Для победы над пандемией важно, чтобы люди шли на прививку, когда их приглашают», – отметила компания.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. В минувшую пятницу Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) признал риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca. При этом в EMA заявили, что преимущества применения препарата AstraZeneca превышают риски. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca, поскольку польза вакцины «превышает негативные данные».
Ранее ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V»
|
|
На Западе готовится сценарий информационной атаки на российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», в ходе которой произойдет инсценировка массовой гибели после использования препарата, сообщил высокопоставленный источник в Кремле.
«Через подконтрольные неправительственные организации (Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд «Томсон Рейтер») и медиаструктуры (Би-би-си, Reuters, Internews) готовится сценарий информационной атаки на «Спутник V», в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы о «неэффективности и опасности вакцины» инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата», – пояснил собеседник ТАСС.
Собеседник РИА «Новости» в Кремле уточнил, что против вакцины планируется провести масштабную информационную кампанию, она направлена «на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19».
В ходе атаки планируется выдвинуть и подкрепить тезисы о «неэффективности и опасности вакцины». «Одновременно США и их союзники планируют тиражировать «разоблачающие материалы» о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии», – указал он.
Целевой аудиторией для кампании избраны европейские страны, которые зарегистрировали «Спутник V» – Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.
«На Западе признание нашей вакцины этими странами вызвало всплеск антироссийской пропаганды. В частности, голландские СМИ подают наш «Спутник V» не как средство от COVID-19, а как «кремлевский рычаг раскола рядов Евросоюза», «орудие пропаганды Москвы». В качестве примера приводится как раз Венгрия, которая «поддалась на уловки России» и без согласования с Брюсселем приступила к прививанию своих граждан нашей вакциной», – пояснил источник.
При этом сами США ведут «беспрецедентно агрессивную политику» по продвижению собственной вакцины Pfizer, пытаясь добиться освобождения американской стороны от возможных исков в случае проявления побочных эффектов и от материальной ответственности за халатность производителя, в том числе за фабричный брак и нарушения условия хранения.
На эти условия, по данным источника, согласно расследованию британской организации Bureau of Investigating Journalism, пошли в Аргентине.
Напомним, российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в мире происходит борьба между производителями вакцин против коронавирусной инфекции.
В Германии сравнили эффективность «Спутника V» и вакцины AstraZeneca
В Германии полагают, что российская вакцина от коронавируса может быть более эффективной, чем препарат британско-шведского производителя AstraZeneca, пишет The Times.
«Как и в случае с вакциной AstraZeneca, речь (в случае «Спутника V») идет о вакцине на основе аденовируса. Но в отличие от прививки AstraZeneca, в ней используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз», – цитирует РИА «Новости» главу постоянного комитета по вакцинации при правительстве Германии Томаса Мертенса.
По словам эксперта, использование двух разных вирусных векторов является умным решением, поскольку это позволит уменьшить вероятность снижения эффективности второй дозы препарата.
«Это хорошая вакцина, и я предполагаю, что ее разрешат к применению в ЕС», – рассказал Мертенс в интервью Rheinische Post.
Он отметил, что российские ученые имеют большой опыт в создании вакцин.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эстония вышла на первое место в мире по заболеваемости COVID
|
|
Эстония вышла на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, почти пятая часть всех тестов на COVID в стране ежедневно оказывается положительной, такие данные опубликовала газета The New York Times.
По подсчетам издания, уровень заболеваемости в Эстонии в последнюю неделю в расчете на 100 тыс. населения составил 116. Это самый высокий показатель в мире: долгое время лидировавшая Чехия опустилась на второе место (109), пишет «Балтийская волна».
По данным издания за две последние недели, Эстония все еще остается на втором месте (ее уровень составляет 1465, тогда как у Чехии – 1562). В стране ежедневно почти пятая часть всех тестов на COVID оказывается положительной, при такой динамике ясно, что в ближайшее время балтийская республика возглавит все коронавирусные топы.
С 11 марта в Эстонии введен на месяц полный карантин. Все школьники перешли на удаленное обучение, закрыты магазины, кинотеатры и музеи, кафе и рестораны работают только навынос.
Лидер входившей в прошлое правительство партии EKRE Мартин Хельме обвиняет в нынешнем кризисе премьер-министра. «Правительство Каи Каллас подорвало успех предыдущего кабмина в борьбе с вызванным коронавирусом кризисом. В результате мы идем к тому, чтобы стать страной с самым высоким уровнем инфицирования в Европе. Сценарий, при котором больницы через несколько недель не смогут принимать пациентов, а люди начнут умирать без лечения, не исключен», – заявил он.
По словам депутата правящей Партии реформ и отца премьер-министра Сийма Калласа, стремление правительства сохранить общество открытым было правильным. По мнению министра здоровья и труда Танеля Кийка, карантин уже начал работать и в ближайшие недели поможет развернуть кривую заболеваемости вниз. Между тем, в соседних Латвии и Литве выход из кризиса затянулся. В Латвии, где жесткие карантинные меры действуют с конца декабря, статистика заболеваемости стала заметно улушаться только к середине марта.
Ранее в Австрии, Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата.
Между тем, власти Эстонии заявили, что закупать российскую вакцину «Спутник V» не готовы. Как заявили в департаменте лекарственных средств, зарегистрированная в России вакцина против вируса SARS-CoV-2 не имеет разрешения на продажу в Евросоюзе – соответственно, в Эстонии ее использовать тоже нельзя.
Евросоюз признал ошибки при заказе вакцин
|
|
Первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Tagesspiegel AM Sonntag выразил мнение, что стратегия Европейского союза по вакцинации от коронавируса содержала ошибки в части заказа препаратов.
«Это правда, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и государствами-членами были допущены ошибки», – приводит слова Тиммерманса ТАСС.
Однако он призвал не торопиться и подвести итоги по окончании пандемии, когда «можно будет увидеть, что мы сделали не так, а что было сделано правильно».
По словам Тиммерманса, совместный заказ вакцин был верным шагом. Однако, по его мнению, это соглашение было скорее в интересах богатых стран, таких, как Германия.
Накануне пять стран Евросоюза – Австрия, Чехия, Словения, Болгария и Латвия – призвали Брюссель провести саммит лидеров ЕС, чтобы обсудить неравномерное распределение вакцин от коронавируса между государствами сообщества. Письмо главам Еврокомиссии и Евросовета, Урсуле фон дер Ляйен и Шарлю Мишелю подписали канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министры Чехии, Словении, Болгарии и Латвии. Днем ранее канцлер Австрии обвинил страны ЕС в тайном сговоре с фармацевтическими компаниями по поставкам вакцин. В среду страны Балтии призвали Евросоюз перераспределить неиспользованные вакцины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Регулятор ЕС признал риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca
|
|
Европейский регулятор по лекарственным срдствам (EMA) порекомендовал дополнить список возможных побочных эффектов вакцины компании AstraZeneca острыми аллергическими реакциями, вплоть до анафилактического шока.
«После оценки безопасности в связи со случаями анафилактической реакции в связи с применением вакцины AstraZeneca комитет по безопасности ЕМА рекомендовал обновить информацию о препарате, включив анафилаксию и гиперчувствительность (аллергические реакции) в список побочных эффектов с указанием «неизвестная частотность», – цитирует РИА «Новости» сообщение ЕМА.
Регулятор пояснил, что рекомендация основана на исследовании 41 эпизода возможного развития анафилактического шока среди 5 млн вакцинаций в Британии. В EMA отметили, что связь реакции с вакциной была вероятной как минимум в нескольких из этих случаев.
Риск развития анафилактической реакции уже указывался в информации к препарату, но не входил в список возможных побочных эффектов, добавили в EMA.
В четверг о приостановке использования вакцины AstraZeneca из-за риска образования тромбов объявили власти Дании и Норвегии. Также вакцинацию этим препаратом приостановила Исландия. В Италии запретили применение одной партии препарата.
В EMA заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. В заявлении регулятора подчеркивается, что пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарата заявил и сам производитель.
При этом во Всемирной организации здравоохранения все же порекомендовали продолжить странам использовать AstraZeneca, так как поскольку «ее польза превышает негативные данные».
Газета ВЗГЛЯД подробно проанализировала ситуацию с этим препаратом.
Евросоюзу предрекли раскол из-за коронавируса
|
|
Журналист Лоран Эрбле опубликовал в журнале Le Figaro статью, в которой предрек Европейскому союзу Frexit – выход Франции из ЕС по аналогии с Brexit.
По словам автора, ситуация с коронавирусом показала, насколько просела европейская промышленность и экономика. Журналист в своей статье фактически обвиняет в этом руководство ЕС. Эрбле уверен, что именно руководство Евросоюза препятствует предоставлению преференций европейской торговле и не оказывает необходимой поддержки странам, являющимся членами ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».
Специалист отметил, что США выделили почти 5 трлн долларов для помощи национальной экономике, в Европе же финансирование составило около 300 млрд евро. Он также напомнил, что в сложившихся обстоятельствах ЕС призывает страны сократить расходы на медицину и снизить зарплаты медикам, чтобы повысить их конкурентоспособность.
«ЕС настолько медленно ведет переговоры, что большинство европейских стран начинают закупать российскую и китайскую вакцины», – пишет автор. По мнению Эрбле, Brexit создал прецедент и показал, что это может быть выгоднее пребывания в Евросоюзе. По его словам, борьба Британии с коронавирусом оказалась куда более эффективней, чем стратегия ЕС.
По мнению журналиста, сторонники идеи о выходе Франции из Евросоюза получили новые аргументы в поддержку своей позиции, так как «ЕС – это лишь дополнительная бюрократическая структура, которая парализует и никогда не служит нашим интересам».
Ранее сообщалось, что первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Tagesspiegel AM Sonntag выразил мнение, что стратегия Европейского союза по вакцинации от коронавируса содержала ошибки в части заказа препаратов.
Напомним, 1 января между Великобританией и ЕС закончился переходный период, страна покинула единый рынок и таможенный союз ЕС. 30 декабря британский премьер Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit.
Резкое снижение смертности от коронавируса зафиксировано в Москве
В феврале число жителей Москвы, для которых коронавирус стал основной причиной смерти, снизилось более чем вдвое по сравнению с январем, сообщает столичный департамент здравоохранения.
Департамент проанализировал данные по смертности за январь и февраль 2021 года. В январе в городе зарегистрировано 16347 смертей, что на 199 человек меньше, чем в декабре 2020 года. Однако уже в феврале снижение по отношению к январю составило 3806 человек. Превышение смертности по отношению к соответствующим месяцам 2020 года составляет 5434 и 2677 случаев – это объясняется смертностью от коронавируса: в январе он стал основной или сопутствующей причиной смерти для 5588 человек, в феврале – для 3113, сообщается на сайте департамента.
При этом в январе коронавирус стал основной причиной смерти для 5038 человек, а в феврале – для 2340 человек. В это число входят даже спорные случаи. Летальность от коронавируса в Москве на конец февраля 2021 года составляет: 2,57%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,83%, если учесть все случаи, где коронавируса выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.
Напомним, случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, с которого началось ее распространение в России, был зарегистрирован ровно год назад. В столице, которая все это время лидировала по числу выявленных заболевших, заразились 7,73% жителей, погибли – 0,12%, всего население Москвы составляет 12,7 млн человек. Несмотря на достаточно большое количество переболевших, уровень смертности от COVID-19 в России существенно ниже, чем во многих других странах – 578 летальных исходов на 1 млн человек.
Глава Минздрава Словакии подал в отставку после скандала со «Спутником V»
Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи намерен уйти в отставку, чтобы прекратить скандал из-за поставок в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
«Две коалиционные партии сделали мою отставку условием того, чтобы они остались в коалиции. В такой ситуации, думаю, не было смысла спорить... Я не приклеен к своему месту», – передает слова Крайчи «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V».
Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав разрешил применение препарата в стране.
«Разрешение на использование в стране «Спутника V» дал Минздрав, который, согласно действующему законодательству, в экстренных ситуациях может позволить применять лекарства, незарегистрированные в Евросоюзе. Ныне сложилась как раз такая ситуация», – заявил премьер.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова заявила о бессильной злобе Запада из-за российских вакцин
|
|
Критические заявления западных стран о разработанных в России вакцинах от коронавируса происходят от бессильной злобы, им нечего противопоставить российскому опыту борьбы с пандемией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Очевидно уже, [что] много месяцев идет кампания против нашей вакцины. Хребтину этой информационной гидре преломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать [организовать] производство совместное или у себя на территории. Но это не означает, что эта грязная информационная кампания завершена. Она не завершена», – приводит слова Захаровой ТАСС.
Кроме того, дипломат отметила стремление западных стран в условиях существующих у них связанных с пандемией проблем каким-то образом формировать у своего населения «неприятие всего того, что делает Россия».
Захарова также указала на механизм провокаций, который в последние годы отрабатывает Запад, в том числе в отношении России. «Если они дважды в течение трех лет исполнили номер под названием провокации с использованием так называемого химического оружия в отношении нашей страны. А в отношении Сирии сколько раз это было? Естественно, никаких доказательств [нет], наоборот, [есть] доказательства обратного, что это провокации, что эти провокации были намеренно спланированы. Мы прекрасно понимаем, что это в их арсенале. Этот инструмент, этот механизм, я имею в виду провокативный, с использованием различных методологий может быть применен в отношении чего хотите. Они отрабатывают этот механизм в последние годы», – отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
«Все, что они [страны Запада] говорят, заявляют и делают – от бессильной злобы. Все, о чем говорят наши западные партнеры, непосредственным образом связано с дискуссией [о вакцинации в России], крыть нечем, нечем отвечать», – подчеркнула Захарова.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сожалением отметила, что на Западе имели место «провалы» в противостоянии пандемии. «Почему провалы? Да потому, что все политизировано, потому что вокруг всего выстраивается жуткая канитель из какой-то политической интриги», – добавила Захарова.
«В этих самых цивилизованных странах министров заставляют уйти [в отставку], главам правительств угрожают всем, чем угодно, отставкой, руководителям государств – импичментом за то, что они посмели поставить вопрос о том, а нельзя ли подумать над закупкой, например, российской вакцины. Да в этот момент нужно думать, как людей спасать, как людей лечить, как людей вытаскивать из этой жуткой ямы», – сказала дипломат, отметив, что в ходе подобных политических интриг происходит навязывание идеологии, которая носит разрушительный характер.
Накануне стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V». Днем ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на идущую в мире борьбу между производителями вакцин против коронавирусной инфекции.
Напомним, к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В феврале научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи, эффективность вакцины против тяжелых случаев заболевания составила 100%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сербский министр: Информационная кампания против «Спутника V» обречена на провал
|
|
Информационная кампания против российской вакцины от коронавирусной инфекции не будет успешной, заявил министр, отвечающий в сербском правительстве за инновации и технологии, руководитель межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.
«Российская вакцина «Спутник V» завоевывает весь мир, в настоящий момент это самая эффективная вакцина против коронавируса на свете. Те, кто готов нападать на вакцину, спасающую жизни в борьбе с коронавирусом, встают на сторону вируса и действуют против здоровья и жизней людей. Это кампания, которая на самом старте обречена на провал. Россия выйдет из этого еще более сильной», – сказал Попович ТАСС.
Ранее российские СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в Кремле сообщили, что на Западе готовится сценарий информационной атаки на российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V». В ходе этой кампании планируется провести инсценировку массовой гибели пациентов после использования препарата.
ВОЗ отреагировала на отказ стран от вакцины AstraZeneca
Эксперты ВОЗ изучают сообщения об отказе от использования вакцины компании AstraZeneca в ряде стран Евросоюза, заявил представитель организации.
Представитель ВОЗ заявил, что как только у ведомства «появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах или любых изменениях в текущих рекомендациях», передает РИА «Новости».
Ранее власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии препарата AstraZeneca из-за смерти привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой вакцинированной. Затем на такой шаг пошли Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.
В четверг о приостановке использования вакцины AstraZeneca из-за риска образования тромбов объявили власти Дании и Норвегии. Также вакцинацию этим препаратом приостановила Исландия. В Италии запретили применение одной партии препарата.
В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. В заявлении регулятора подчеркивается, что пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарата заявил и сам производитель.
В данный момент на рынке ЕС авторизованы четыре вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 млн доз), Moderna (два контракта до 460 млн доз), AstraZeneca (до 400 млн доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 млн доз с опцией допзакупки еще 200 млн).
Напомним, в феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
В Минздраве Украины заявили об «антивакцинальной» кампании в стране, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
Власти Германии по ошибке выплатили ковид-пособия исламистам
В Германии начали расследование случаев получения исламистами пособий для фирм, пострадавшим в период пандемии коронавируса, сообщили немецкие СМИ.
Следствие имеет сведения о минимум трех случаях завладения антикризисными средствами, которые позже были направлены на финансирование террористической деятельности в местах боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Welt am Sonntag.
Средства попали также к членам берлинского салафитского и антисемитского объединения Jama'atu, запрещенного в германской столице, и проповеднику Ахмаду Армиху. Как отмечается в сообщении, близким к движению Jama'atu был Анис Амри, устроивший теракт на рождественской ярмарке в Берлине в 2016 году. Всего же германские правоохранители расследуют более ста случаев незаконного получения пособий, предназначенных потерпевшим убытки компаниям. Среди подозреваемых числятся около 60 человек, мечетей и исламистских объединений. Предполагаемая сумма ущерба – около 1 млн евро. Уточняется, что за махинации с получением госпомощи подозреваемым может грозить до десяти лет лишения свободы.
В центре Гамалеи заявили о готовности вакцины «Спутник лайт»
|
|
Вакцина «Спутник лайт», представляющая из себя первый компонент «Спутника V», практически уже готова к применению, сообщил директор Центра Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Спутник лайт» – это первый компонент «Спутника V», отдельно сейчас идет его регистрация. Эта вакцина сейчас создана. Формально, она практически готова к применению, там нечего изучать», – приводит слова директора Центра имени Гамалеи ТАСС.
Гинцбург отметил, что продолжительность действия «Спутник лайт» будет меньше, чем у «Спутника V». Однако применение этой версии вакцины позволит значительно снизить число смертельных и тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции, а также разгрузить системы здравоохранения в других странах.
Напомним, 5 марта глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил о завершении второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Вакцинация добровольцев препаратом «Спутник лайт» началась в Москве 27 февраля 2021 года. 18 февраля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» стартовали в Москве.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.
Байден выступил с обращением к американцам в годовщину начала пандемии
|
|
Президент США Джо Байден в годовщину начала пандемии выступил с телевизионным обращением к американцам и озвучил следующие шаги по преодолению ситуации с коронавирусом.
Как сообщил Белый дом, Байден в обращении сосредоточился на трех основных темах: многочисленных жертвах коронавируса, унесшего в США более полумиллиона жизней, работе своей команды по ускорению вакцинации и увеличению числа прививочных пунктов, следующих шагах по преодолению пандемии, передает РИА «Новости».
Ранее Байден обещал 100 млн уколов за 100 дней. «Мы побьем эту цель», – пообещал Байден в четверг в видеообращении. «Ни одна страна в мире не сделала подобного», – добавил Байден. По его словам, сейчас прививки доступны лишь определенным возрастным и социальным группам.
«Сегодня я объявляю, что распоряжаюсь, чтобы каждый штат и территория США сделали так, чтобы каждый взрослый житель страны старше 18 лет имел доступ к вакцине не позднее, чем к 1 мая», – сказал он.
По его словам, это не означает, что каждый американец обязательно будет привит к этому времени, но будет обеспечена возможность получить вакцину.
«Если мы сделаем все это, если каждый сделает то, что должен, если мы сделаем это вместе, то есть хороший шанс на то, что к 4 июля вы с вашей семьей и друзьями сможете собраться в вашем районе или на заднем дворе, устроить пикник или барбекю и отпраздновать День независимости», – сказал Байден.
«Это не означает большие группы с большим количеством людей, это означает небольшие группы, которые смогут встретиться», – уточнил Байден.
«Мы отметим не только нашу независимость как страны, но и нашу независимость от вируса», – добавил президент США. При этом он призвал граждан «не расслабляться» и сделать прививку, когда придет их очередь.
Выступая с телеобращением, Байден осудил насилие и расистские нападки на граждан азиатской внешности и обвинения их в какой-либо связи с коронавирусом, появившимся в Китае. «Это неправильно, это не по-американски и это должно прекратиться», – сказал Байден.
В пятницу Байден подписал пакет мер стимулирования экономики США в условиях коронавируса на 1,9 трлн долларов. Как сообщает университет Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в США за все время достигло 29 155 047 человек, скончались 529 267 пациентов с выявленным коронавирусом.
Поляки сыронизировали по поводу причины высылки российского консула
Читатели польского портала Interia с иронией отреагировали на заявление о том, что причиной высылки российского дипломата из Познани стало якобы нарушение ограничений по коронавирусу.
В ответ на это один из читателей отметил, что если бы это был не российский, а американский консул, то он наверняка бы остался, передает РИА «Новости».
Другой пользователь призвал Польшу пересмотреть текущий политический курс. «Скоро Польша станет страной, окруженной врагами, и поляки сами в этом виноваты. Пора одуматься, пока не поздно», – написал он.
«Ранее утверждалось, что безопасности Польши угрожает одна разведывательная рота, переброшенная в Калининградскую область, а сейчас, оказывается, достаточно одного консула», – заключил другой читатель.
Ранее консула России в Познани выслали из Польши. Изначально сообщалось, что это стало ответом на высылку польского дипломата. Однако позже пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что россиянин якобы создавал эпидемиологическую угрозу из-за посещения общественных мест после получения положительного теста на COVID-19.