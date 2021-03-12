ВОЗ рекомендовала странам ЕС продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca

Несмотря на решения ряда европейских стран приостановить вакцинацию препаратом от коронавируса британско-шведского производителя AstraZeneca, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжить использовать вакцину, поскольку ее польза превышает негативные данные, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

«Позиция Комиссии европейских медицинских агентств по наблюдению и оценке рисков заключается в том, что польза [вакцины] продолжает превышать риски, и вакцина может продолжать использоваться, пока идет расследование причин возникновения тромбоза. У нас также есть местный Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин, который рассматривает безопасность всех вакцин. Они изучают этот сигнал, и в настоящий момент оценивают сообщения об AstraZeneca, и как только у нас будет полное понимание решения комитета, мы вам сообщим», – передает ее слова РИА «Новости».

Представитель ВОЗ отметила, что Дания, Исландия и Норвегия приняли решение приостановить использование препарата AstraZeneca в качестве предосторожности. Она подчеркнула, что речь идет только об отдельной партии вакцины, направленной в эти страны.

Харрис добавила, что эксперты сейчас тщательно изучают причину и следствие появления случаев тромбоза. Пока непонятно, ожидалась ли подобная реакция организма, и как она связана именно с данной вакциной.

В мире по состоянию на 9 марта было распределено уже 268 млн доз вакцин. По данным ВОЗ, ни одна из стран пока не сообщила о связанных с вакцинами смертях.

В четверг о приостановке использования вакцины AstraZeneca из-за риска образования тромбов объявили власти Дании и Норвегии. Также вакцинацию этим препаратом приостановила Исландия. В Италии запретили применение одной партии препарата.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. В заявлении регулятора подчеркивается, что пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарата заявил и сам производитель.