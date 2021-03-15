Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

Байден выступил с обращением к американцам в годовщину начала пандемии

Президент США Джо Байден в годовщину начала пандемии выступил с телевизионным обращением к американцам и озвучил следующие шаги по преодолению ситуации с коронавирусом.

Как сообщил Белый дом, Байден в обращении сосредоточился на трех основных темах: многочисленных жертвах коронавируса, унесшего в США более полумиллиона жизней, работе своей команды по ускорению вакцинации и увеличению числа прививочных пунктов, следующих шагах по преодолению пандемии, передает РИА «Новости».

Ранее Байден обещал 100 млн уколов за 100 дней. «Мы побьем эту цель», – пообещал Байден в четверг в видеообращении. «Ни одна страна в мире не сделала подобного», – добавил Байден. По его словам, сейчас прививки доступны лишь определенным возрастным и социальным группам.

«Сегодня я объявляю, что распоряжаюсь, чтобы каждый штат и территория США сделали так, чтобы каждый взрослый житель страны старше 18 лет имел доступ к вакцине не позднее, чем к 1 мая», – сказал он.

По его словам, это не означает, что каждый американец обязательно будет привит к этому времени, но будет обеспечена возможность получить вакцину.

«Если мы сделаем все это, если каждый сделает то, что должен, если мы сделаем это вместе, то есть хороший шанс на то, что к 4 июля вы с вашей семьей и друзьями сможете собраться в вашем районе или на заднем дворе, устроить пикник или барбекю и отпраздновать День независимости», – сказал Байден.

«Это не означает большие группы с большим количеством людей, это означает небольшие группы, которые смогут встретиться», – уточнил Байден.

«Мы отметим не только нашу независимость как страны, но и нашу независимость от вируса», – добавил президент США. При этом он призвал граждан «не расслабляться» и сделать прививку, когда придет их очередь.

Выступая с телеобращением, Байден осудил насилие и расистские нападки на граждан азиатской внешности и обвинения их в какой-либо связи с коронавирусом, появившимся в Китае. «Это неправильно, это не по-американски и это должно прекратиться», – сказал Байден.

В пятницу Байден подписал пакет мер стимулирования экономики США в условиях коронавируса на 1,9 трлн долларов. Как сообщает университет Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в США за все время достигло 29 155 047 человек, скончались 529 267 пациентов с выявленным коронавирусом.