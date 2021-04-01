ЕС провалил кампанию по вакцинации от коронавируса в первом квартале

Вирусолог рассказал, каких домашних животных рекомендуется привить от коронавируса

Коронавирусной инфекции наиболее подвержены семейства кошачьих и норки. Но прививать всех подряд животных вышедшей российской вакциной против COVID-19 для зверей не стоит, рассказал газете ВЗГЛЯД профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что российская вакцина против коронавирусной инфекции для животных готова и уже доступна для заказа. Тем не менее в ведомстве пояснили, что не видят необходимости в поголовной вакцинации домашних питомцев.

«Кошачьи и норки наиболее подвержены заболеванию коронавирусом – это уже очень хорошо известно. Но для того, чтобы понять, какие животные еще точно могут болеть и быть переносчиком заболевания, нужно проводить дополнительные исследования», – говорит ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», один из разработчиков первой вакцины от атипичной пневмонии Александр Чепурнов.

Он рассказывает, что с самого начала проблема с коронавирусом, причем еще с самым первым, с SARS 2002 года, заключалась в том, что не удавалось найти существо, на котором можно было бы проводить исследования по разработке вакцины. В начале пандемии COVID-19 обнаружили, что вирус заражает кошек, но в итоге и они не подошли для экспериментов, поскольку для испытаний необходимо, чтобы животное очень сильно болело вирусом, а не просто являлось переносчиком.

«Мы тоже проводили эксперименты с кошками – они хорошо заражаются, но никакой особой клинической картины не заметно, поэтому какие-либо выводы делать очень сложно, можно только на косвенные признаки, биохимию и так далее обращать внимание, а это у них очень индивидуально, как и у человека. То есть у кого-то в мозгу было много вирусов, у каких-то животных в легких и так далее», – рассказывает профессор.

Но наблюдения показали, что животные из семейства кошачьих очень хорошо переносят вирус и, соответственно, способны обмениваться вирусом между собой и своими хозяевами, а это опасно.

Касательно заболевания норок, вирусолог напоминает случай в Дании, где COVID-19 был обнаружен у питомцев, из-за чего местные власти приняли решение истребить их. В ноябре прошлого года коронавирус зафиксировали также у норок в США, Испании, Нидерландах, Италии и Швеции.

«Эти два установленных вида (кошачьи и норки – прим. ВЗГЛЯД) необходимо провакцинировать, чтобы постепенно все-таки прижать вирус, хотя не уверен, что это удастся сделать, и нам придется регулярно ревакцинироваться. Тем не менее владельцам этих животных не стоит сразу же бежать делать прививку питомцам, особенно если они не выходят у них на улицу и не контактируют ни с кем, кроме проживающих с ними людей. Здесь скорее вакцинация показана животным цирков, зоопарков, тех, кто постоянно со всеми контактируют», – считает Чепурнов. Также специалист рекомендует владельцам домашних животных дождаться массового производства вакцины.

Кроме того, профессор рассказывает, что когда он со своей командой работал над инактивированной (убитой) вакциной, они проверяли многие клетки на способность давать «большие урожаи», потому что чем больше будет вируса, тем больше доз можно будет выпускать. Впоследствии обнаружили, что самым продуктивным была как раз культура клеток почки свиньи. «Это означает, что носительство и у свиней возможно. Данных таких я не встречал, но и не уверен, что этим активно кто-то занимался. И если все-таки выяснится, что свиньи тоже заражаются, то это будет также огромный пласт, который необходимо будет провакцинировать», – полагает собеседник.

Утром в среду замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков объявил о том, что Россия – первая страна в мире, кто зарегистрировал вакцину от COVID-19 для животных. Ее массовое производство может быть запущено уже в апреле.

Ранее директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург высказал опасения, что когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных.