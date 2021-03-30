Австрия решила закупить 1 млн доз вакцины «Спутник V»

Австрия планирует в апреле закупить у России 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.

«В вопросе вакцин не должно быть геополитических шор. Важно только одно, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она. С февраля мы находимся в хорошем диалоге с российской стороной, за что я очень благодарен», – приводит ТАСС заявление Курца.

По его словам, если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, страна сможет раньше вернуться к нормальной жизни, спасти множество жизней и рабочих мест.

По информации ведомства австрийского федерального канцлера, Австрия и Россия в настоящий момент ведут переговоры о закупке 1 млн доз «Спутник V».

Ранее глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил, что третья волна пандемии коронавируса наступила в Европе. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) должно скорейшим образом зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» при условии ее безопасности.