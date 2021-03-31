Германия и Франция вступили в борьбу в ЕС из-за «Спутника V»

Боррель заявил об объединении России и Китая против Запада

Россия и Китай объединяются, чтобы противостоять западному миру и снизить зависимость от него, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, отметив при этом, что экономически у Китая есть явное преимущество.

«Москва и Пекин используют очень похожий язык, говоря о Западе или США. Однако мы должны внимательно проанализировать, что ими движет. Например, экономически обе страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге, и Китай явно имеет преимущество», – написал Боррель в своем блоге.

По его словам, «китайско-российское сближение основано прежде всего на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают «вмешательством» в свои внутренние дела».

«Китаю нужны нефть и газ, которые он импортирует, в том числе из России. Тем временем Москва стремится диверсифицировать свой экспорт энергоресурсов за пределы ЕС, учитывая наши обязательства по переходу на энергоносители и общую напряженность в наших отношениях», – написал Боррель, уточнив, что Россия не сможет быстро и легко диверсифицировать свой экспорт, так как для этого нужны «огромные инвестиции».

Ранее в марте Боррель заявил, что министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом.

Перед этим президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. В то же время в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС.