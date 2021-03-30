Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС

Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции, сообщает Кремль.

Стороны уделили «особое внимание задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой» – коронавирусом. Обсуждались меры по предотвращению распространения COVID-19. В частности, Путин, Меркель и Макрон обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС», сообщается на сайте Кремля.

Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Украине, подтвердив, что у минских соглашений нет альтернатив. Путин заявил о том, что Киев должен выполнить достигнутые договоренности, «прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса».

Россия выразила озабоченность «в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооружённого противостояния на линии соприкосновения», а также «фактическим отказом» Киева от «согласованных в июле 2020 года» мер по усилению режима прекращения огня.

Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Кроме того, стороны обсудили урегулирование в Ливии, отметив соблюдение участниками конфликта режима прекращения боевых действий. Кроме того, участники переговоров согласились, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться, но остро стоят вопросы гуманитарной помощи. Также стороны поддержали сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Обсуждались и отношения между Россией и ЕС. Путин выразил готовность «к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия», если Европа проявит заинтересованность. Он разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении.

Напомним, сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины».