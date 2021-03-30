Судьбу Украины будут решать без Украины

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НОВОСТЬ ЧАСА

Стрелок из Мытищ кинул в силовиков не менее 20 гранат

30 марта, вторник  |  Последнее обновление — 20:05  |  vz.ru
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Кто заработал на нападении «монстра» на Суэцкий канал

Суэцкий канал удалось открыть лишь спустя неделю Suez Canal Authority/DPA/Global Look Press
Почти неделя потребовалась на то, чтобы разблокировать Суэцкий канал после ЧП с севшем там на мель гигантским контейнеровозом. Инцидент стоимостью в 10 млрд долларов открыл глаза на необходимость альтернативного маршрута для торговли энергоресурсами. Впрочем, нефти этот инцидент преподнес большой подарок. Но не обернется ли он новым обвалом? Подробности...
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Россия усилит свое влияние в Киргизии через школьников

Русские школы появятся во всех регионах Киргизии Илья Питалев/РИА «Новости»
Во всех регионах Киргизии будут созданы русские школы. Такое решение принято министерствами образования двух стран. Конкурировать в Киргизии России придется с Турцией, претендующей на роль лидера тюркского мира, в том числе в образовании. Каких целей позволит достичь Москве эта «мягкая сила» и какие задачи решает Бишкек, разрешая у себя российские учебные программы? Подробности...
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Как русские дипломаты превратили военные неудачи в триумф

Крымская война стала военным поражением, но дипломатической победой России «Лёгкая бригада при Балаклаве», Ричард Кейтон
Ровно 165 лет назад подписанием Парижского мирного договора была завершена Крымская война. Это был первый за очень долгое время военный конфликт, в котором русская армия потерпела поражение. Однако русская дипломатия удивительным образом смогла компенсировать военные неудачи. Каким образом и благодаря чему это произошло? Подробности...
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Норвежские подлодки помогут США при нападении на Россию

Норвежские подводные лодки – крайне опасный противник Agencja Gazeta/Reuters
Норвегия становится крупным поставщиком антироссийских новостей. Звучат заявления об «опасности российских систем оружия», бомбардировщики США проводят в Норвегии учения, российскому бизнесу запрещают приобретать заводы в Норвегии. Но почти незамеченной осталась еще одна новость, куда более серьезная – и она прямо касается и норвежских, и российских подводных лодок. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Ситком «Навальный на зоне» только начинается

Дмитрий Гололобов
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
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Я/Мы – застрявший контейнеровоз

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Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вся мировая экономика и международная политика – это гигантский корабль, застрявший в инфраструктуре прошлого. А дипломаты, как и все, кто отвечает за снижение рисков при невозможности принципиальных решений, поддерживают мировую систему в состоянии искусственной комы. Подробности...

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Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
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20:09
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Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

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    Судьбу Украины будут решать без Украины

    Новая война за Донбасс, если она все-таки начнется, начнется именно с украинской стороны    30 марта 2021, 20:00
    Фото: Jacques Witt/Pool/ABACAPRESS/REUTERS
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним Владимира Зеленского. Это крайне болезненная диспозиция и для президента Украины лично, и для украинской дипломатии в целом. Если Берлин и Париж пытаются наказать этим Киев, но за что именно? А главный вопрос - сможет ли это предотвратить новые бои за Донбасс?

    Когда именно состоятся переговоры лидеров России, Германии и Франции - не известно. На немецкой стороне дали понять журналистам, что они могли пройти еще в понедельник, но почему-то не сложилось. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков примерно в то же время заявил, что пока все на этапе подготовки - идет согласование деталей.

    Зато известно главное: одной из основных тем станет ситуация в Донбассе. Казалось бы, ничего удивительного в этом нет - Париж и Берлин выступают в роли гарантов Минских соглашений, выполнять которые Киев теперь отказывается, требуя передоговориться на своих условиях. Но сам по себе такой формат «на троих» говорит о ситуации больше, чем любые другие подробности (которых, скорее всего, вообще не будет - следует ждать стандартного коммюнике типа «стороны подтвердили приверженность мирному плану урегулирования», а все остальное останется за кадром).

    Дело в том, что у украинской власти есть своего рода «бзик», наибольнейшая мозоль - там ненавидят, когда «судьбу Украины обсуждают без Украины» и неоднократно просили «западных партнеров» никогда так не поступать, не «предавать украинский народ», не «проводить сепаратных переговоров с агрессором». Этот общеизвестный факт превращает политический диалог Москвы, Берлина и Парижа о проблеме в демонстративную акцию, причем в Кремле дополнительно подсыпали соли в украинскую рану, упомянув об отсутствии в планах Владимира Путина сеанса связи с Владимиром Зеленским. 

    Сам Зеленский все это время добивался новой встречи в «нормандском формате» (то есть «на четверых», со своим участием) или хотя бы разговора визави с каждым из трех лидеров по отдельности. По сути украинскому президенту отвесили оплеуху, ткнув на место в зрительном зале в момент, когда он рвался на сцену. Оплеуха это очень чувствительная, но заслуженная: ничего, кроме нытья о том, что соглашения, под которыми подписалась Украина, для Украины неприемлемы, команда Зеленского предложить не в состоянии.

    Очевидно, европейцы понимают, насколько унизительна эта ситуация для Киева и как сильно она бьет по политическим позициям Зеленского: националисты не упустят возможности оттоптаться на нем за этот дипломатический провал. Тем не менее, Берлин и Париж готовы пойти на такой шаг, невзирая на всю истерику украинской стороны (а она началась незамедлительно - сразу после того, когда подготовка переговоров стала достоянием гласности).  

    Вопрос в том, почему пошли, ведь решить проблему Донбасса (в украинской - лексике «судьбу Украины») без украинского участия и впрямь вряд ли удастся - не такие сейчас времена.

    Тон экспертных высказываний и публикаций в СМИ в отношении Украины и Зеленского в Европе начал меняться не вчера. Тактика «ври и все вали на Россию» далеко не настолько хитрая, как кажется самим украинцам, хотя и приносит определенные плоды в контексте «глобального сдерживания», то есть противостояния России со стороны политического Запада.

    Но именно в последнее время этот тон стал откровенно прохладным, что совпало по времени с «закручиванием гаек» в Киеве - сейчас президент Зеленский ведет себя в точности как диктатор, подменяя подконтрольным ему СНБО все остальные органы власти, включая суд. С поправкой на крайне низкое качество госуправления, местами это выливается в трагикомедию. Особо показательна история с попыткой запрета партии популярного блогера Анатолия Шария, ради чего его однофамильца фактически похитила СБУ, добиваясь подачи судебного иска к Партии Шария о защите «личного бренда».

    Эта вульгарная опричнина, произрастающая из вопиющей даже по азиатским меркам коррупции, Берлину и Парижу нравится не может. Тем не менее, было бы крайне наивно ждать от них того, что они «одумаются» и примут российскую точку зрения на происходящие на Украине процессы. Наоборот, с учетом, что авторитарные замашки Зеленского обращены к тем, кого договорились считать не просто оппозицией, а «российскими агентами влияния» и «олигархами времен Януковича», их пусть с брезгливостью, но поддержат. 

    Но совсем другое дело то, что сейчас украинский воздух как никогда за последние пять пахнет новой войной за Донбасс, а это никоим образом не входит в планы Берлина и Парижа - гарантов мирного урегулирования. В этом европейцам нужно отдать должное - к военным методам решения проблем на своем континенте они резко критичны: что угодно, лишь бы пушки молчали. Это может показаться парадоксальным с учетом, например, войны против Югославии в 1999-м, но даже бомбардировки Белграда укладываются в эту логику - в войну французы и немцы тогда вступали, чтобы она побыстрее закончилась.

    Новая бойня, если она все-таки начнется, начнется именно с украинской стороны - всем остальным эскалация не нужна или не выгодна. При этом тактика Киева предельно прозрачна: спровоцировать обострение, обвинить во всем Россию, втянуть ее в конфликт, потребовать новых санкций и, в случае их введения, объявить населению об исторической дипломатической победе Зеленского. Других карт для продолжения партии у Киева просто нет - только война и упомянутое выше нытье.

    Это явная попытка «развода», что на Западе понимают, как понимают и то, что «развестись» так или иначе придется - в рамках защиты своего непутевого союзника от «российской угрозы». И непутевый союзник этим пользуется, намеренно подливая керосин в разгорающийся на востоке пожар.

    Сейчас ситуация дошла до того, что ВСУ по факту вышли из режима прекращения огня, военное командование заявляет о «моральной готовности» к наступлению, а Верховная Рада выпустила специальное постановление, заранее возложив всю ответственность на обострение ситуации на Россию, хотя Россия к происходящему вообще никак не причастна.

    Скорее всего, это и породило «тройственный формат» переговоров по Донбассу - без Зеленского. Мол, чем больше ты будешь наглеть, тем больше мы будем тебя игнорировать, зная, насколько это для тебя болезненно.

    Он это прочувствует - с гарантией. Но изменит ли это что-то по сути - другой вопрос.

    Засада, прежде всего, в том, что начало войны совсем необязательно зависит от Зеленского и от того, карт-бланш на какие действия он получит в Вашингтоне (для американцев донбасский конфликт - это «окно возможностей», а не острая проблема, как для Европы). Собственно, бои в 2014-2015 годах наглядно показали, что Киев далеко не всегда способен контролировать ситуацию. Вопросы войны и мира часто решаются непосредственно на передовой, где много фанатиков и национал-пассионариев, за которыми стоят люди, коим война - мать родна.     

    По информации источников газеты ВЗГЛЯД в Киеве, Донецке и на линии соприкосновения сторон, подготовка к боевым действиям идет не столько даже «по указанию Зеленского», а как бы параллельно ему.

    Для многих в ВСУ, тем более, в т.н. «добрбатах» нынешний президент не авторитет, а чуждый элемент, иногда попросту враг (в контексте, например, «дела Стерненко»). 

    Зеленский и сам это прекрасно понимает, ввиду чего делит свои «репрессии» между условно пророссийской оппозицией и националистами, чтобы те не смели играть в самодеятельность. Однако его надежды на то, что кризис будет управляемым (причем управляемым им лично) растут, надо думать, не из реальных предпосылок, а из президентского эго: как артист, Зеленский привык получать за свое паясничанье исключительно аплодисменты.

    Раз так, проще пока обойтись вообще без него - дело-то серьезное, а риски и для России, и для Европы исключительно высоки. В более долгосрочной перспективе «решить судьбу Украины без Украины» все равно не получится, но в качестве жесткого указания на то, что военные провокации - неприемлемый метод для всех остальных участников «нормандского формата», эдакий «полубойкот» действительно может с работать.

    Увы, только в случае с Зеленским лично, а не с украинским политическим классом в целом - ложь, нытье, насилие и паразитизм остаются для него фундаментальной стратегией. Не факт, что это исправимо в принципе, то есть - при любой власти. 


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