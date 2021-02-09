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9 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 09:08  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» стал объектом большого торга

США и Германия предлагают переговоры по «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
В пятницу появилось сразу несколько хороших новостей относительно «Северного потока – 2». Еврокомиссия расписалась в невозможности ввести санкции против него. А Ангела Меркель заявила, что расхождения с Америкой по газопроводу не такие большие, как кажется, и призвала стороны к переговорам. Удастся ли найти компромисс и на какие уступки придется пойти сторонам в рамках этого торга? Подробности...
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Враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев

«Украинские граждане не кролики для экспериментов», - заявил Зеленский. И наврал REUTERS/Leonhard Foeger
Президент Украины скатился до примитивного, легко опровергаемого вранья. Это важно не только потому, что оболгал он вакцину «Спутник V», заявив, что «украинцы не кролики для экспериментов». Тем самым Зеленский перешел рубеж, за которым его нельзя воспринимать как адекватного человека. Это вопиюще некомпетентный, а значит опасный политик. Подробности...
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Как советские адмиралы сами устроили себе авиакатастрофу

Памятник погибшим в катастрофе Ту-104 SerSem/Wikipedia.org
Трагическая история сорокалетней давности, когда во время авиакатастрофы погибло все командование Тихоокеанского флота СССР, до сих пор остается загадкой. Помимо версии перегрузки самолета и плохих погодных условий, за кадром остается очевидная причина – высокое начальство приказало летчикам взлетать в нарушение всех служебных инструкций. Возможно ли подобное сегодня в военной авиации России?  Подробности...
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Мафия поставила под угрозу жизнь президента Сербии

Велько Беливук (более известный как Воля Неволя) во время задержания сербской полицией Darko Vojinovic/AP/ТАСС
На президента Сербии Александра Вучича готовилось покушение – об этом официально заявила местная полиция. Почему жизнь главы сербского государства находится под угрозой, кому именно и по каким причинам перешел дорогу Александр Вучич и насколько опасны его противники? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Европе надо сменить тон для общения с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель съездил в Россию – и явно остался недоволен итогами. Но Боррель так и не признал ни одной ошибки самого Евросоюза, которые и заставили Россию отвернуться от него. Как и то, что служить образцом для России нынешний ЕС с его проблемами просто не может. Подробности...
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Андрей Самохин
Андрей Самохин, журналист
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Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
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    Враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев

    «Украинские граждане не кролики для экспериментов», - заявил Зеленский. И наврал    9 февраля 2021, 08:30
    Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Президент Украины скатился до примитивного, легко опровергаемого вранья. Это важно не только потому, что оболгал он вакцину «Спутник V», заявив, что «украинцы не кролики для экспериментов». Тем самым Зеленский перешел рубеж, за которым его нельзя воспринимать как адекватного человека. Это вопиюще некомпетентный, а значит опасный политик.

    «Никакого подтверждения того, что «Спутник V» гарантированно дает результат, нет... Граждане Украины не кролики, у нас нет права на них экспериментировать».

    Такими словами глава украинского государства наконец-то объяснил народу, почему отказывается от закупок российской вакцины и от ее производства на Украине по российской технологии. При этом он пожаловался на «информационную гибридную войну», которую ведет против него российская сторона. 

    В одном случае Владимир Зеленский соврал. В другом выдал желаемое за действительное. Но в случае с «информационной гибридной войной», стоит признать, не ошибся, и это сейчас удивительнее всего.

    Но сперва о вранье, тут все просто, поскольку вранье у президента беспомощное: есть исчерпывающие подтверждения того, что вакцина «Спутник V» гарантированно дает результат.

    The Lancet - одно из наиболее авторитетных медицинских изданий мира оценивает ее эффективность в 91,6%. Американское агентство Bloomberg называет «Спутник V» самым существенным научный прорывом России с советских времен. Препарат уже прошел сертификацию в Америке и Африке, Азии и Европе, в том числе в странах ЕС (первой стала Венгрия, на очереди Чехия и Словакия).

    Врать столь нагло можно лишь от уверенности, что по всей Украине отключат интернет. Видимо, Зеленский что-то знает, все-таки он президент.

    В том, что касается кроликов, этот президент выдает желаемое за действительное. Потому что граждан Украины именно что используют и именно как кроликов. Речь даже не о политических и экономических экспериментах над их страной (хотя стоило бы поговорить и о них), а об испытаниях новых препаратов и методов лечения (газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом здесь). 

    Но «гибридную информационную войну» Москва действительно ведет. Более того, «Спутник V» является частью этой войны, а Зеленский - ее жертвой.   

    Предлагая Украине такой дефицитный и остро необходимый товар как вакцина от COVID-19, Россия преследует интересы и помимо примитивного рыночного. «Спутник V» - ценная часть нашей «мягкой силы» и фактор, влияющий на имидж страны как гуманитарного центра и передовой научной державы. Это то, что работает против тех политиков Украины, которые рисуют Москву агрессором и Мордором, включая Зеленского лично.

    То, что он отвергнет щедрое российское предложение производить «Спутник V» у себя, было предсказуемо. Украина принципиально отказывается от российских вакцин с 2014 года, что вызвало там вспышки редких и опасных заболеваний, причем образумить Киев не смогли ни ВОЗ, ни ЮНИСЕФ. И трудно сказать, чего в этой кошмарной без всякого преувеличения истории больше - политической русофобии или банальной коррупции.

    Зная об этой украинской особенности, в России использовали саму возможность появления «Спутник V» на Украине для информационной поддержки оппозиции, конкретно - партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ). Эту политическую силу принято относить к условно пророссийским и подчеркивать, что один из главных ее функционеров - Виктор Медведчук - кум Владимира Путина.

    Сейчас эта партия является лидером электоральных симпатий среди украинцев. По вряд ли случайному совпадению она же находится на острие борьбы с президентом Зеленским, которого в Москве окончательно признали недоговороспособным политиком. Именно ОПЗД организовала Зеленскому конституционный кризис, начала процесс импичмента и атакует президента напоминаниями о том, что отказами от «Спутник V» он уничтожает собственный народ.

    Теперь он еще и врет этому народу в лицо, в чем может убедиться любой, кого не забанили в Гугле. Как отреагирует на это президентский рейтинг, продолжающий неуклонное падение, предсказать так же легко, как и понять интересы «информационного агрессора» (то есть России) во всей этой схеме - и чисто имиджевый интерес, и политический.

    По-настоящему удивительно только то, что Зеленский, осознавая суть «коварного плана Кремля» (не мог не осознавать, ведь игра велась в открытую), продолжает действовать в полном соответствии с этим планом и закапывает сам себя.

    Казалось бы, если ты понимаешь цели и логику противника, то в состоянии сломать его игру. В случае с Зеленским можно было принять российское предложение, категорично заявив о разделении вопросов политики и здравоохранения, как заявили до него десятки государственных деятелей, включая первых лиц разных стран. После этого можно было бы отодвинуть от темы спасительной вакцины Медведчука и заставить пропаганду трубить о том, что Россия преследует лишь свои шкурные интересы, а украинцы прибегли к ее помощи, чтобы компенсировать свои прежние страдания от Москвы (или что-нибудь в таком духе).

    При этом у него как у президента появился бы бесценный аргумент - десятки тысяч спасенных украинских жизней, опираясь на силу которого

    можно было бы попробовать приструнить некоторых особо опасных националистов, пока что продолжающих диктовать Киеву свою примитивную волю.

    Но вместо этого глава украинского государства потешно оправдывается, беспомощно врет и продолжает надеяться на чудо, что в ближайшее время где-то в мире вдруг образуются излишки вакцины от коронавируса, которые почему-то достанутся Украине и вытянут ее здравоохранение из коллапса.

    Очевидно, этот человек не осознает, что уже скоро ему придется спорить не с журналом The Lancet, а с еще более мощным оппонентом - статистикой смертности на Украине. Именно она станет неопровержимым доказательством, что Зеленский слабый, лживый, некомпетентный, попросту вредный политик.

    Увы, для того, чтобы уяснить такие вещи, народам и нациям нередко требуется множество лишних смертей.

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